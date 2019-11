05 Noviembre 2019 04:10:00

La SEDU y los colegios privados de PN

PREOCUPANTE EL TEMA que la Fiscalía del Estado en la delegación norte uno investiga en la denuncia de abuso a una alumna de preescolar en un colegio privado en Piedras Negras…



NO CABE DUDA QUE la Secretaría de Educación deberá de ponerse a trabajar más en los esquemas de las escuelas particulares por lo que implica el que haya estudiantes conviviendo en el mismo espacio y de distintos niveles escolares, como es el caso de esta denuncia en la colonia San Felipe con mas de 400 estudiantes de la escuela privada de tres niveles distintos…



EL TITULAR DE LA SEDU, Higinio González, deberá de ver el alcance de este tema pues no hace ni un mes que sucedió otro escándalo donde alumnos de un kinder fueron víctimas de una situación pero lamentablemente cuyos responsables fueron trabajadores de un kinder público allá en Saltillo…



AHORA HABRá QUE SUPERVISAR qué pasa en los colegios privados, que mantengan en espacios independientes a sus estudiantes de kinder, primaria, secundaria y preparatoria y se eviten riesgos de acoso escolar, riñas y hasta este tipo de denuncias tan graves como lo que se analiza e investiga en la Fiscalía en su delegación norte uno…



PORQUE SITUACIONES COMO LA del Sebastián Bach, donde conviven estudiantes de todos los niveles en un mismo espacio hay varias en Piedras Negras y habrá que supervisar eso por parte de la SEDU…



III



LUEGO DE LOS ESCáNDALOS QUE se le vinieron encima al magistrado Óscar Nájera Davis, por el complot organizado para el despido injustificado de tres empleados de la sala de Piedras Negras, no duden que en los próximos días haya novedades luego de la denuncia presentada contra varios integrantes del Poder Judicial tras el video que ha circulado y que Grupo Zócalo ha difundido de manera oportuna desde finales del mes de octubre…



AL MENOS DOS INTEGRANtES del distrito de Piedras Negras podrían ser llamados o concentrados allá en Saltillo y eso daría un ingrediente adicional a este asunto…



LA COSA ESTá QUE arde, pues la denuncia interpuesta contra integrantes del Poder Judicial del estado ha comenzado a moverse y traerá consecuencias dignas de analizar en las próximas semanas…



ACTUAlMENTE NáJERA DAVIS ENFRENTA una acusación de extorsión agravada, abuso de funciones, falsificación, adulteración o uso indebido de documentos y coalición de servidores públicos al fraguar los despidos en acuerdo con los jueces Raúl Flores Villanueva y Karina Martínez Jiménez, y el administrador del Centro de Justicia Penal en Piedras Negras, Javier Rangel Ramírez…



III



DONDE DEBERáN HACER SU guardadito de agua es en Allende, pues lunes y martes estarán sin el vital líquido debido a mantenimiento en los canales de abasto de la planta, por lo que deberán de aguantarse los residentes de este municipio o proveerse de agua para esos dos o tres días..



EL ALCALDE ANTERO ALVARADO ha advertido a la población de estas labores de mantenimiento que durarán hasta el miércoles cuando se restablecería el servicio…



BIEN POR EL ALCALDE de Allende que lo hace en temporada de baja demanda de agua, porque en otras administraciones al munícipe en turno se le ocurría hacer esta labor en plena canícula, por lo que se ganaban el reclamo de la población por la incongruencia de la medida sobre todo por la época en la que se realizaba…



POR LO PRONTO ESPEREMOS que no haya contratiempos, además que hasta el clima podría ayudar con lluvia en estos próximos días…



III



QUIEN TRAE UNA EXCELENTE relación con el sector empresarial es el General José Luis Chiñas, comandante de la guarnición militar de Piedras Negras…



EL GENERAL CHIÑAS MANTIENE una comunicación permanente con el sector privado, con los capitanes de las cámaras empresariales y los más representativos, con quienes dialoga, intercambia opiniones y escucha a los de la iniciativa privada…



MUY POSITIVO QUE SE dé esta buena comunicación para así mantener la tranquilidad y la buena marcha de la Región Norte de Coahuila y que en caso de ser necesaria su intervención o apoyo por alguna situación extraordinaria, los ipecos tienen línea directa con el general…