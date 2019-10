17 Octubre 2019 04:10:00

La seguridad de Piedras para presumir

MAL Y DE MALAS EN Allende, Coahuila, pues no solo están con el Jesús en la boca por el tema del posible corte del servicio de energía eléctrica por los adeudos millonarios de los diablitos del exalcalde Reynaldo Tapia, sino que además ahora también más de mil familias directas y otras tantas indirectas están con una franca preocupación por los paros técnicos que ha ocasionado la huelga en Estados Unidos de General Motors…



Y ES QUE EN ALLENDE opera la empresa Magna que da empleo a más de mil personas y que como el sindicato que la maneja está allá en Saltillo, pocos se habían dado cuenta de que la situación es de paro técnico, a medio sueldo desde hace ya dos semanas…



ESTO TRAE A LA ECONOMíA de Allende muy deprimida, si a eso le agregamos que la gasolina se vende cara, ahora esas mil familias que apenas perciben de sueldo 650 pesos semanales sin duda que enfrentan angustia para ver cómo es que se atiende el abasto de las necesidades básicas…



OJALá Y QUE POR PARTE de la ciudad hubiera un descuento en el recibo del agua, lo cual es imposible por la condición de quiebra financiera del sistema, o que algún legislador federal o senador les tramitara apoyos para estas familias…



EL ALCALDE ANTERO ALVARADO ya ha solicitado la ayuda y puso luz de alerta para las autoridades del estado para que diseñen de manera conjunta programas de apoyos…



III

QUIEN ESTARá HOY EN Piedras Negras para encabezar una reunión como presidente de la Asociación Civil de servidores y exservidores públicos del estado es José María Fraustro Siller, Chema Frausto…



EL ACTUAL SECRETARIO DE Gobierno sostendrá dicha reunión en el salón CTM con empleados y exempleados del estado donde se fijarán acuerdos y proyectos para dicha asociación y que se palpen los alcances en beneficio de la ciudadanía y la población en general…



DICHA ORGANIZACIÓN ES PRIíSTA y por el desempeño de sus integrantes es que el PRI puede volver por sus fueros y tener de nueva cuenta el reconocimiento y el poder de gestión con toda la población y sus militantes…



VEREMOS PUES COMO ES que se desarrolla esta reunión y de los compromisos que ahí surjan es que se logrará tener buenos resultados…



III

LOS RESULTADOS QUE SE emitieron esta semana en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, correspondiente al tercer trimestre, sin duda que el alcalde Claudio Bres no cabe en la puerta de lo ancho que se siente por el aumento en la confianza y la percepción de seguridad de los nigropetenses…



ESTA ENCUESTA QUE SE REALIZA en 70 ciudades de todo el país, con una muestra de 300 viviendas, para un total de más de 25 mil encuestados, reflejó en este último estudio que Piedras Negras es la ciudad mejor posicionada de todas las fronteras encuestadas, muy por encima de ciudades similares como Nogales, mejor posicionada que Mexicali que dispone de un presupuesto varias veces mayor al de nuestra ciudad y con una ventaja abismal del resto de las ciudades fronterizas tamaulipecas, y de Chihuahua…



SOLO EL 41 POR CIENTO de la población se siente insegura en Piedras Negras, cifra que se redujo respecto al trimestre anterior que se ubicó por encima del 55 por ciento…



CON ESTA PERCEPCIóN LA ciudad gobernada por Claudio Bres es la octava mejor en todo el país, está dentro de las 10 ciudades, donde se percibe menor inseguridad, apenas por debajo de ciudades como Saltillo, Mérida, San Nicolás, Los Cabos, San Pedro (que pocos lo creemos), Puerto Vallarta y Durango capital…



LOS RESULTADOS SON GRACIAS al trabajo de los tres niveles de Gobierno y a la confianza de la población para denunciar hechos que son delitos, algo de lo que Coahuila ha aprendido mucho y en especial en Piedras Negras…



III

DONDE YA COMENZARON A aplicar la vacuna de la influenza es en el Seguro Social…



MEJOR QUE FALTEN y no que sobren o se enferme la gente de los grupos vulnerables, fue lo que pensó el director de la Clínica 79, quien ni tardo ni perezoso comenzó por aplicar la vacuna apenas les llegó un stock de 5 mil dosis…



JUAN DAVID MARTíNEZ SE APRESURO a informar a los derechohabientes de la disponibilidad de la vacuna y sin más ceremonia aplicarla…