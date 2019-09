15 Septiembre 2019 04:10:00

La seguridad en Eagle Pass

POR MáS QUE SE LE solicitaron el viernes informes al jefe de la Policía de Eagle Pass sobre el joven que apareció muerto en lo alto de Loma Bonita sobre la calle Hillcrest, el jefe de ese departamento, Alberto Guajardo, simplemente se hizo ojo de hormiga…



COMO SI CON ESA NEGATIVA a dar información frenara la realidad que sucede en esta ciudad fronteriza y en donde parece que los celos o mala vibra que tiene con el condado lo limitan para trabajar en forma coordinada…



FUERON MáS DE 12 horas después de ese asunto del joven fallecido localizado colgado en un árbol a lo alto de la loma, que la Policía dijo algo, pero no el mandamás Guajardo…



OJALÁ QUE EL ALCALDE Ramsey English Cantú dialogue con el jefe policiaco, pues el largo tiempo que ha logrado gobernar en esta ciudad fronteriza texana se debe a que en el tema de la seguridad están tranquilos, pero no se puede permitir al jefe de la Policía ocultar lo que sucede…



SON VARIOS INCIDENTES SIMILARES de temas de seguridad en donde el jefe policiaco pretende simular que no pasa nada…



III



A UNAS SEMANAs DE QUE entre de lleno el tema de la renovación del transporte en Ciudad Acuña, con una modernización tal como la población acuñense la merece, el alcalde Roberto de los Santos mantiene un ritmo de trabajo para que las calles por donde circularán las nuevas rutas con camiones modelo 2020 se encuentren perfectamente pavimentadas y que el municipio haga también su parte en cuanto a la modernización…



DE POCO SIRVE, HA DICHO el alcalde, que haya camiones muy modernos, si estos se convertirán en chatarra en pocos años si no hay calles adecuadas para que circulen…



POR ESO desde hace varias semanas trabajan Obras Públicas y la gente de Transporte para que las calles queden perfectamente concluidas y así el banderazo real en el próximo mes de octubre se convierta en un aumento importante del nivel de vida de la población…



TAMBIéN EL NUEvO CONCESIONARIO, don Arturo Ibarra y otros que participan en este proyecto de transporte, han puesto su esfuerzo y su importante inversión para que la modernización del transporte sea una realidad…



DéCADAS DE RECLAMO POR PARTE de la población para que haya un transporte digno, moderno, limpio y con buenas rutas, lo cual está a unas semanas de concretarse…



III



AHORA QUE EL MUNICIPIO DE Piedras Negras le ha puesto más interés y atención al mercado Zaragoza, pareciera que los locatarios han reactivado el comercio y la apertura de los establecimientos…



AúN FALTAN ALGUNOS POR llegar a ese punto de abrir al menos cuatro o cinco días a la semana, pero el incentivo ya con la remodelación completa se observa, y más cuando algunos locales importantes que eran usados como bodegas hasta para guardar motocicletas, ahora se convirtieron de nueva cuenta en restaurantes, fondas o locales de venta de artesanías o ropa…



ANTE ESTO, LO IMPORTANTE es que por ejemplo el tesorero Sebastián Guerra ha estado muy en contacto con los locatarios, dialoga y atiende, además del administrador del lugar quien también da seguimiento a las situaciones que se presentan de manera recurrente en el lugar…



FALTA PUES AHORA QUE en materia de turismo se genere una campaña en San Antonio o en otros lugares de donde provienen los visitantes al mercado, para mostrarles lo que ahora es el mercado Zaragoza y no que sólo se sorprendan los turistas o paisanos cuando llegan y ver el nuevo edificio remodelado y sus locales bien establecidos y con mercancía atractiva…



III



PAUL DEL RINCóN, JEFE DE la Aduana y Protección Fronteriza, ha dimensionado de forma muy real el problema de cruce de indocumentados por esta región cuando se habla de 50 mil arrestos en lo que va del año entre Del Río y Eagle Pass…



MIGRANTES QUE INTENTAN cruzar sin documentos por el río Bravo, por los puentes ocultos en autos en maleteros, en maletas, dentro de piñatas y hasta en la caja de herramientas, siempre arriesgando la vida…



LA CIFRA CRECERÁ AÚN MÁS, pero el problema se ve de qué tamaño es para las autoridades…



VEREMOS CóMO ES QUE cierra el año fiscal en Texas y entonces las estrategias se rediseñarán…