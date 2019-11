02 Noviembre 2019 04:10:00

La seguridad prioritaria en Piedras Negras

AHORA QUE EL ALCALDE CLAUDIO Bres fortalece más el tema de la seguridad, y equipa a sus 84 policías y tránsitos con cámaras de solapa, sin duda que será importante el desempeño que realice quien tenga a su cargo administrar y clasificar, así como analizar esa información que se genere a diario…



Y ES QUE LA TECNOLOGÍA le da ventaja clara y enorme a la seguridad cuando se aplica correctamente, tal como lo entiende la actual administración, para enfocar la seguridad en más inteligencia y menos balazos…



SIN DUDA QUE ESE ESQUEMA deberá ser replicado en los otros niveles de Gobierno como el Estatal y Federal, para que el resultado sea mucho mejor y que no haya problema para que las cosas sigan en la misma dirección y que Piedras Negras sea ejemplo a nivel nacional en cuanto a percepción de seguridad y a desempeño de sus autoridades…



NO SE TRATA SOLO DE tener camionetas blindadas y oficiales entrenados y armados hasta los dientes, sino de que haya también un estudio de los fenómenos que ocurren y en base a ello planear y mejorar de forma constante los resultados…



III

EN DONDE LAS COSAS deberán de mejorar es en el tema de las relaciones de Ferromex con el municipio, pues luego de que en principio se tenía un buen camino recorrido, todo parece indicar que la empresa de transporte de carga entrará en problemas en sus proyectos sino mejora el camino de la conciliación y el diálogo…



Y ES QUE LUEGO del incidente de la espuela que sin permiso pretendían construir, la ciudad les ha metido presión para que hagan las cosas correctamente y que no se demoren en cuanto a las soluciones a lo que generan con los atorones de sus trenes en la aduana del ferrocarril en la frontera…



POR ELLO ES QUE CHEMO ELIZONDO revisa y supervisa que todo marche en orden en cuanto a los trabajos que esta empresa realiza en todo su trayecto dentro de la ciudad que es de más de 10 kilómetros…



ALLá EN NAVA, LA COMUNICACIÓN puede ser mejor pero acá en Piedras Negras parece que quieren hacer las cosas de forma equivocada…



HABRá QUE VER CUANTO demoran en instalar sus plumas de bloqueo de vialidad para cruce de ferrocarril y también otras obras que se hacen necesario, sin dejar de comentar que de la misma manera que en Eagle Pass hay una excelente comunicación y mejor aporte a la ciudad como empresa responsable, acá en Piedras Negras las cosas deberán de ser mejorar…



III

SALDO BLANCO SE LOGRO en Piedras Negras en el tema de la celebración de la noche de brujas, que en nuestra ciudad es por demás importante por la influencia cultural que tenemos con Estados Unidos…



CERO ACCIDENTES, CERO INcidENTES con menores y también buen resultado en las calles con la vigilancia que los tres niveles de Gobierno presentaron encabezados por la Fiscalía que aquí en la zona norte uno comanda el abogado Víctor Rodríguez Lozano…



LOS OPERATIVOS QUE SE CONCENTRARON en varias colonias y que pretendieron evitar que se dieran excesos lograron su objetivo, eso sin señalar lo que sucedió el fin de semana que se clausuró un megaevento que no cumplía con las reglas de seguridad ni autorizaciones y eso podría haberse convertido en problemas…



ANTE ELLO HUBO MáS conciencia y entendieron quienes tenían eventos que se deben de cuidar las situaciones y sobre todo lo que sucede en cada una de esos lugares para evitar accidentes…



III

DOBlE SE MANTIENE LA planeación para que en el tema de transporte no haya fallas y que el servicio mejore de manera permanente es en Acuña, ciudad que gobierna Roberto de los Santos…



POR MáS QUE EN algunos sectores se pretenden hacer saber que los viejos camiones de la época de Pedro Infante seguirán rodando en Acuña, la realidad es que los usuarios notarán el cambio con el servicio de este tipo con camiones nuevos, cómodos y en perfectas condiciones…



PARA LLEGAR AL TRABAJO, para ira la escuela o los traslados normales de amas de casa y personas a diario, hoy Acuña tiene una excelente opción gracias a que el munícipe se animó a que las cosas deberían cambiar y así lo ha hecho…