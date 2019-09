22 Septiembre 2019 04:10:00

La seguridad y el empleo en Coahuila

AHORA QUE YA ESTA LISTA la instalación militar o cuartel sobre la carretera Ribereña y el entronque a San Carlos en el municipio de Jiménez, la seguridad en la zona norte de Coahuila se consolida y sobre todo en esa zona en donde por un tiempo el tema de los incidentes era notorio…



LA VISIÓN DEL GOBERNADOR Miguel Riquelme en ese sentido de invertirle y apoyarse con el Ejército es una fórmula que sí funciona y el mejor ejemplo es Coahuila ante el resto de los estados de la zona norte del país…



POR ELLO CON ESTE CUARTEL que ya está equipado con apoyo estatal y municipal, lo que sigue es que haya mucha más tranquilidad para quienes circulan en esa vía federal con destino o desde Acuña y Jiménez, gracias a esa presencia de los soldados y a las revisiones que se implementarán de ahora en delante de manera constante…



LAS APUESTAS A LA SEGURIDAD dan frutos no solo en tranquilidad para la población, sino también en cuanto a confianza para invertir, para consolidar a las empresas ya instaladas, que estas puedan ampliar sus líneas de producción y que nuevas empresas se decidan a instalarse en nuestro estado con una generación constante de nuevos empleos…



III



ALLÁ EN SALTILLO SE DIERON cita priístas distinguidos de la zona norte, como es el caso de Sergio Velázquez Vázquez, Raúl Vela, Chuy Mario Flores, Memo Ruiz Guerra entre muchos otros para la reunión de consejo político del partido en donde se decidió el método de elección del nuevo dirigente…



ESTE PROYECTO PARA RENOVAR la dirigencia será para el 10 de noviembre pero faltaba definir el método mediante el que se determinaría al nuevo mandamás del partido que será mediante consulta directa a la base…



EL PRI ENFRENTA UNA SITUACIÓN nunca antes vista en el sentido de que se encamina a dos elecciones próximas, una en el 2020 para renovar el poder Legislativo del estado y al año siguiente en el 2021 para renovar las alcaldías, por ello es que el partido no puede titubear, siendo oposición en casi todos los municipios importantes como Acuña, Piedras Negras, Allende, Rosita, Sabinas, Monclova y Torreón, seguramente tendrá cuesta arriba el trabajo en las próximas campañas y por ello es que la estructura debe funcionar ahora mejor que lo que ha sucedido en las últimas elecciones…



SI A ELLO LE AGREGAMOS EL tema del panorama nacional con una gran competencia en muchas regiones en materia de obras y aplicación de programas sociales, distintos y más populares, la situación será más complicada, más competitiva y sobre todo con candidato que deberán de ser auténticos líderes…



III



AHORA QUE EL GOBERNADOR DE Coahuila, Miguel Riquelme, acompañado de media docena de alcaldes y del secretario de Desarrollo Económico Jaime Guerra realizan una gira de promoción de inversiones por China, donde incluso ya se han amarrado proyectos interesantes, será interesante ver cómo es que el país asiático desea invertir en México pero en especial en Coahuila, en ramos como la construcción, minería, industria pesada y otros rubros…



CHINA ES UN PAÍS en franca expansión y por ello es que Coahuila se consolida como un lugar en donde ese país asiático puede ver reflejado el crecimiento de su industria, más allá de sus fronteras y por la cercanía con Estados Unidos, más la mano de obra calificada y la infraestructura en todos los sentidos que ofrece, por ello es que las inversiones llegarán a nuestro estado, gracias a esa gestión permanente del gobernador…



ESA ACCIÓN DE PROMOVER las inversiones no siempre da frutos de inmediato, es un trabajo de mediano plazo pero con la promoción constante el empleo nunca frena su crecimiento…



III



QUIEN DEBE ESTAR MÁS que contento es el comisario de la Policía Municipal de Piedras Negras , Luis Humberto García, luego de que sus cadetes en los filtros de revisión instalados antes de ingresar a los puentes internacionales han logrado detectar a extranjeros que sin documentos pretenden cruzar hacia Estados Unidos…



EL CASO DE LOS SEIS ciudadanos de Georgia, país de la ex Unión Soviética, es uno de los más recientes, pero cuyas consecuencias podrían ser muy graves para la buena operación de la frontera Eagle Pass-Piedras Negras…



PODRÍA HABER CUESTIONAMIENTOS POR los tres filtros antes de acceder a Eagle Pass, pero cuando las consecuencias de relajar la seguridad pueden afectar a más de 200 mil habitantes, no hay pretexto que valga…