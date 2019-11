03 Noviembre 2019 05:10:00

Las envidias de la seguridad

DONDE YA COMENZARON LOS CELOS por los buenos resultados en materia de Seguridad para nuestra ciudad Piedras Negras, es en las grandes urbes y algunos ya han comenzado a filtrar situaciones incorrectas para tratar de desprestigiar ese buen resultado en donde incluso involucran a la Sedena en accidentes lamentables, cosa que no es correcta y no sucedieron en Piedras Negras…



PARECIERA QUE SE PRETENDE reflejar una realidad distinta, pero de una manera burda porque quienes conocen la Región Norte de Coahuila sabrán que ese lugar donde pareciera se desarrolla el accidente con una granada y que lesiona a un militar no corresponde a donde señalan…



NO DUDEN QUE EN LAS próximas horas o días la Sedena salga a desmentir ese hecho y precisar dónde y cómo ocurrieron los hechos…



POR LO PRONTO LOS RESULTADOS en materia de Seguridad consolidan a Piedras Negras como la mejor frontera, algo que incluso ya contrasta con la vecina ciudad de Eagle Pass, gobernada por Ramsey English Cantú donde los problemas crecen de manera preocupante sin que haya una reacción de la autoridad…



III



LA REGIÓN DE PIEDRAS NEGRAS y los Cinco Manantiales si que ha enfrentado situaciones adversas en materia económica en el último año y eso es para que lo analice la Secretaría de Desarrollo Económico y también la del Trabajo a cargo de Jaime Guerra y Román Cepeda respectivamente…



LO QUE SUCEDE ES QUE en el último año se han perdido dos mil empleos formales en esta zona, producto de acciones sobre todo del sector maquilador donde los principales responsables son empresas de Cinco Manantiales y la Fujikura de Piedras Negras…



ESTO NO IMPLICA UNA crisis pero si que algo sucede con el sector y que para el próximo año algo deberá de hacerse si se pretende de nueva cuenta retomar el camino del crecimiento…



EL MAYOR COSTO SOCIAL DE los salarios mínimos al doble le ha implicado a las empresas reanalizar su condición y la región en donde se establecen y eso también es una competencia que hay que considerar…



CLARO QUE ESTA TENDENCIA es también normal durante el primer año de una nueva administración y por ello es que para el 2020 se espera que la ciudad tenga un repunte importante para recuperar parte de ese terreno perdido…



III



EL QUE ESTÁ EN LA cuerda floja de nueva cuenta es el exalcalde de Sabinas Lenin Flores Lucio, luego de que han sufrido nuevas evidencias que podrían llevarlo a juicio y de donde, de nueva cuenta, provocarían su encarcelamiento o mínimo que le impusieran otra vez el brazalete de control…



Y ES QUE LUEGO DE que el exalcalde se burló de que no le pudieron hacer nada por las denuncias y evidencias de fraude y malversación de fondos, hoy lo que se tiene es un pendiente millonario por mucho superior a lo que antes se le reclamó…



POR ELLO NO DUDEN DE que Lenin Flores Lucio podría incluso evadirse a la justicia, pero si lo hace hacia Estados Unidos allá su libertad también podría estar en riesgo…



Y ES QUE YA SABEN que en Texas les gusta incautar dinero de políticos mexicanos que no tienen forma de comprobar de dónde les llegó el dinero para convertirse en millonarios…



Y NO SOLO SU libertad sino también parte del patrimonio que logró amasar misteriosamente de la noche a la mañana mientras fue alcalde…



OJALÁ Y QUE LAS cosas retomen su curso de forma normal y que la Fiscalía anticorrupción vea que evidencias hay para reabrir un caso contra el político de Sabinas…



III



DONDE DE PLANO LAS COSAS quedaron en el abandono y el olvido fue en el mal llamado Bosque Urbano de Piedras Negras…



UBICADO ALLÁ EN LA ZONA norte de la ciudad, el Bosque Urbano es ahora un elefante blanco en materia de obra, abandonado y sin uso ni utilidad alguna…



SIN ABRIR NUNCA SUS PUERTAS este proyecto donde se invirtieron presuntamente decenas de millones de pesos es solamente una obra abandonada, que los habitantes de la zona norte requieren pero que simplemente no podrán disfrutar porque esta cerrado y sin concluir su construcción…



VEREMOS PUES SI GRACIAS una nueva gestión de Eglantina Canales o si interviene el municipio y su director de Obras Públicas Anselmo Elizondo, es que se logra, ahora si terminar este espacio de infraestructura urbana…