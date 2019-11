23 Noviembre 2019 04:10:00

Le cambió la cara

En el evento donde se instaló el consejo de especialistas para poner en marcha la reforma laboral, todo iba bien entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme y la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, hasta que el coahuilense recibió una tarjeta en donde lo ponían al tanto de la debacle presupuestal y la eliminación de proyectos de obra pública y distintos programas de desarrollo, por parte de la “Cuatroté” para el siguiente año.



Al ver los números, al Gobernador se le quitó la sonrisa. Dicen que amor, con amor se paga y si alguien ha sido solidario con el Gobierno federal, es la Administración de Coahuila, pero simplemente el cariño no se ve y como están las cosas, de cada peso que el Estado entrega a la Federación, en 2020 se le van a regresar menos de 40 centavos.



Amor con amor, ¿se paga?

Riquelme batalla para ocultar las emociones y este viernes tuvo motivos de sobra para manifestar enojo. El trato del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de presupuesto es injusto y los malpensados apuestan doble a sencillo a que Coahuila pasará de ser el Gobierno solidario, a uno de los que un día sí y otro también reclaman por las decisiones de la Cuarta Transformación.



Por ejemplo, nos mencionan, Coahuila sacó el pecho ante la aprobación de la Guardia Nacional, el manejo del Gobierno federal al fenómeno migratorio, la reforma educativa y la laboral, estancias infantiles desaparecidas por AMLO, y se solidarizó con el tabasqueño hasta en la salida que le quisieron dar a la crisis por el intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán, y como respuesta a todo esto, y más, vino el recorte presupuestal ¡por segundo año consecutivo!



No trae los datos

A propósito de presupuestos fallidos, Luisa María Alcalde Luján, para más señas titular de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno federal, apuesta doble contra sencillo a que el rescate de los cadáveres de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos desde el 19 de febrero de 2006, se concretará y como primer paso están en marcha los trabajos de expertos del Servicio Geológico Mexicano para evaluar las condiciones del socavón.



Pero lo que la funcionaria no dijo, y seguramente se debe a que no lo sabe, es de dónde saldrá el dinero para financiar los trabajos de búsqueda y rescate y con ello cumplir la principal demanda de las familias de las víctimas.



Hay quienes creen que ante las dificultades financieras en puerta no habrá de dónde soportar los gastos de la recuperación de los restos humanos. Imagínense, otra promesa incumplida, una raya más al tigre.



Tampoco le gustó

Al diputado Marcelo Torres Cofiño tampoco le gustaron los acomodos del presupuesto. El presidente de la Junta del Gobierno del Congreso estatal no bajó de clientelistas a los legisladores de Morena, pues a su ver, más que buscar el desarrollo del país, en el partido del Presidente quieren garantizar los votos a cambio de programas sociales.

Por cierto, el panista de moda da por hecho que solo su partido aparece como verdadera oposición al actual régimen. ¿Será?



Con buen discurso

Debutó en eventos públicos, y lo hizo con buen discurso, Miguel Felipe Mery Ayup, recién electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Le tocó hablar y además mostró buena convocatoria en la instalación del Consejo de Coordinación para implementar la reforma al Sistema de Justicia Laboral en Coahuila.



Por cierto, al frente del Consejo está el gobernador Miguel Ángel Riquelme y también participan los magistrados José Ignacio Máynez Varela y Eduardo Prado García. Por el lado del Congreso, el panista Marcelo Torres y los priistas Jaime Bueno y Jesús Berino Granados.



¿Se voltearon los papeles?

Se dejaron ver por Torreón los secretarios de Infraestructura, Gerardo Berlanga, y Finanzas, Blas Flores. Se reunieron con integrantes del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas y hay buenas noticias para los municipios de la Comarca Lagunera, pues se anunciaron obras por más de mil millones de pesos para lo que resta de 2019 y todo 2020.



Lo anterior no es tema menor si se considera que en Saltillo la grilla de algunos integrantes de la IP metió freno a proyectos de importancia, y brinca la duda de si entre Saltillo y Torreón se voltearán los papeles de hace años, cuando el primero acaparó las inversiones que el segundo dejó ir al bloquear las acciones de la Administración estatal.



Por lo pronto en la Perla de La Laguna sí se pusieron de acuerdo, y eso que los laguneros tienen fama de que por todo hacen pleito.



Están coordinados

Quienes establecieron agenda conjunta de trabajo fueron el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery, y la titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Rodríguez Wong.



Durante la semana se les vio muy activos y tratando de agotar agenda conjunta. Los dos dominan la técnica jurídica y se les da el trabajo coordinado, de ahí que para muchos saldrán buenos resultados de esa mancuerna.