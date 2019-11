05 Noviembre 2019 04:09:00

Les comparto calaveras

Les comparto calaveras

que se quedaron sin publicar,

con su permiso, lectores,

el acróstico va a esperar...



Álvaro Moreira

Llegó con guadaña en mano,

venía por el “otro hermano”

que se creía con vida futura,

pues manejaba la estructura.



Hasta aquí tu operación,

le dijo La Parca con intención:

¡Te me vas al dieciséis

a ver si es cómo creéis!



Sin problema, querida flaca,

puedo con cualquier distrito,

¿es acaso que no te han dicho?



Claro que lo ha sabido,

tu fama cruza fronteras

pero esta vez no es acá,

¡compites en el más allá!