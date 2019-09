14 Septiembre 2019 04:10:00

Les urge irse

Actualmente hay tres plazas de magistrado acéfalas en el Poder Judicial del Estado y el número seguramente se incrementará en las próximas semanas ante el interés de más de uno por retirarse a tiempo y dejar a salvo todas las prerrogativas relacionadas con el monto de retiro equivalente al 100% del sueldo, es decir, unos 97 mil pesos mensuales.



Al parecer, magistrados como Jesús Gerardo Sotomayor Garza, Adrián González Hernández y Alma Leticia Gómez López, quienes ya se jubilaron, se tomaron en serio la idea de la Cuarta Transformación de reducir a la mitad el monto de las nuevas jubilaciones y decidieron cortar por lo sano. Por lo pronto, los tres ya la hicieron.





Y los que faltan…



Pero Sotomayor, González y Gómez López, Teté para sus fans, no son los únicos en irse con jubilación al 100 por ciento. Este jueves inició los trámites correspondientes el magistrado Juan Antonio Martínez Gómez, quien todavía forma parte de la Sala Colegiada Penal.



La idea del monclovense, nos señalan, es estar fuera del Poder Judicial del Estado y gozar de los beneficios salariales y de retiro vigentes a partir de finales de septiembre o a más tardar en la primera mitad de octubre, es decir, antes de que otra cosa suceda y a los de Movimiento Regeneración Nacional se les ocurra aplicarse en las iniciativas para bajar a la mitad el monto de las



jubilaciones.



Además hay versiones de que Alejandro Huereca Santos, magistrado de la Sala Colegiada Civil y Familiar, seguirá el mismo camino y en breve iniciaría los trámites para el retiro. Veremos.





Empezó la criba



“Gracias por participar”, dijeron en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción a cuatro aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana que fueron eliminados del proceso interno por no acreditar requisitos mínimos para mantenerse en la carrera.



Es el caso del comunicador Guillermo Antonio Flores Méndez, anulado del proceso debido a que en la pasada contienda electoral compitió por una diputación federal; Mauricio Díaz García, por haber sido representante de Javier Guerrero ante el Consejo General del Instituto Electoral, cuando aspiró a la gubernatura en 2017.



También Rodrigo González Morales, por haber competido por una regiduría, no crea que por ser hermano del exdirigente panista Bernardo González, y Samuel Cepeda Tovar, debido a que no acreditó el mínimo de 10 años de antigüedad con título profesional. También están fuera Raúl Antonio Ortiz Flores, Narciso Caballero López y Abraham Narváez Arellano, por bajo puntaje en la acreditación de documentos.





Siguen en la pelea



En orden decreciente, considerando el puntaje en la revisión de documentos, siguen en la pelea Miguel Monroy Robles, con 44 de 54 puntos posibles; Héctor Emilio Macías Jurado, 43; Miguel Francisco Crespo Alvarado, 41; Moisés Picazo Salazar, 39; Pablo Jesús Rodríguez Ramos y Ricardo Sánchez Arriaga, 39; Óscar Alberto García de la Garza, 37; Rodrigo Germán Paredes Lozano, 36; Miguel Ángel Flores Treviño, 35, y Pedro Luis Carrales Cervantes.



Todos ellos pasaron a la siguiente etapa y los comisionados los estarán entrevistando el próximo 18 de septiembre. Ahí la llevan.





Esconden la mano



La disidencia en la Sección V del SNTE pidió a diputados locales intervenir para que la Secretaría de Finanzas, de Blas Flores Dávila, revise las cuentas internas y se esclarezca el adeudo de 26 millones de pesos del fondo del ahorro. También demandaron a la Fiscalía General una investigación para llegar a los culpables y castigarlos, pues advierten que no son pocas las travesuras financieras que se habrían cometido durante la gestión de José Luis Ponce Grimaldo.



Peeero, los disidentes, más de uno vinculado con el exdirigente Carlos Ariel Moreira Valdés, aventaron la piedra y escondieron la mano, pues optaron por enviar su pliego petitorio a través de Erick Rodrigo Valdez Rangel, quien desde la perspectiva ciudadana ha presentado varias iniciativas de ley. Según los disidentes, recurrieron a un tercero para evitar represalias sindicales, ¿será?





Que lo esculquen



Ante la polémica por la suspensión de misas este domingo, tanto en la Catedral de Santiago Apóstol como en la capilla del Santo Cristo, debido al cierre de calles y al cerco policial previo al evento del Grito de Independencia en Palacio de Gobierno y Plaza de Armas, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, aseguró que de sus oficinas en el tercer piso del edificio gubernamental no salió ninguna orden.



La Diócesis de Saltillo atribuyó al funcionario la suspensión de las ceremonias religiosas, pero según Fraustro, Gobierno e Iglesia llegaron a un acuerdo, de tal manera que nadie impuso nada. El caso es que si usted acostumbra acudir a misa los domingos a la Zona Centro de la ciudad, mejor opte por parroquias de la periferia porque aquello será un caos.