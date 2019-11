17 Noviembre 2019 03:10:00

Llegó con cara de mustio

EVO MORALES LLEGÓ A MÉXICO con el cuento de la pobreza personal y nada más lejos de la realidad. El boliviano llega al poder con base en una economía legal derivada en producción y comercialización de hoja de coca.



EL EX PATRIADO LÍDER BOLIVIANO llegó al poder apoyado por un fuerte brazo campesino de la Región de Chapare, en el Centro de Bolivia, que en los años noventa el gobierno pretendía eliminar el cultivo de la hoja de coca.



ESTA INTENCIÓN FUE FUERTE Y violentamente defendida por los campesinos dedicados a su producción.



EN BOLIVIA Y OTROS PAÍSES de Sudamérica, la coca se mastica de manera legal llamada Acullicu, para obtener su savia que constituye un estimulante más potente que el café.



EN 2004, EL PRESIDENTE EN turno, Carlos Mesa, ante la presión campesina, entre ellos Evo Morales, aprobó que cada familia cocalera del Chapare pudiese tener legalmente una parcela.



ESTA DECISIÓN SUMÓ 3 MIL hectáreas a las 12 mil que ya existían en los Yungas De la Paz. El problema es que para entonces ya se producían 10 mil hectáreas ilegalmente que iban a dar a Colombia para la producción de droga.



ESTO GENERÓ UN AUMENTO EN la economía, pero también un conflicto entre los diversos productores del norte y centro del país.



EVO MORALES EN LA PRESIDENCIA, mejoró la oferta de los cocaleros del Chapare quedando de la siguiente forma: 14,300 hectáreas para la región de los Yungas y 7700 para el Chapare.



PARA EL AÑO 2017, MORALES aumentó legalmente la extensión de 12 mil hectáreas permitidas por persona a 22 mil, hoy en 2019 esa cantidad está en 25 mil.



CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE la cocaína que requiere por fuerza de esa materia prima boliviana, es comprensible que la economía de Bolivia creciera casi un 5% anual en los últimos años y bajara a la mitad la pobreza.



SI A ESO LE SUMAMOS que Bolivia cuenta con las reservas mundiales más grandes en el mundo, en el desierto de Salar de Uyuni, vemos que todos esos factores suman a la salida de Morales.



EL LITIO ES UN VALIOSÍSIMO mineral indispensable en la actualidad para el desarrollo tecnológico. El gran depósito de Litio se encuentra en el salar de Uyuni, un lago prehistórico seco de sal blanca con una extensión de 11 mil kilómetros cuadrados en el sur de Bolivia.



PERO ESA REGIÓN CUENTA TAMBIÉN con 21 millones de toneladas de Litio a sólo 50 metros de profundidad. El litio es usado médicamente para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas sobre todo de índole bipolar.



PERO TAMBIÉN ES EL PRINCIPAL activo para las baterías de Litio, hoy las más solicitadas tecnológicamente, llamado el oro blanco y que ha ido opacando el reinado del petróleo.



EN 2012, EL LITIO SE COMERCIALIZABA EN 4220 dólares la tonelada, hoy tiene un costo de 16,500 dólares tonelada.



HOY LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCTORA de carros eléctricos y aquellas de energía limpia, dependen del litio para su crecimiento.



DE TAL FORMA QUE TODAS esas situaciones comerciales hacían que Evo Morales no tuviera intención de dejar el poder, pero recordemos que cada quien quiere su pedazo del pastel y cuando decidió repartirlo fue demasiado tarde.



BIEN PUDO EVO MORALES ENTREGAR el poder e instalarse como proveedor de una industria mundialmente creciente y nunca hubiera tenido problemas, pero se empachó de poder.



POR LO PRONTO LA LLEGADA y asilo político en México del ex mandatario, polarizó las relaciones México-Bolivia y al país entero.



POR UN LADO, EL TRATADO de extradición entre ambos países, es muy específico, Evo está impedido para hacer proselitismo político, toda vez que en primer lugar no fue depuesto, recordemos que el dimitió o renunció.



Y POR OTRO LADO, LOS mexicanos en gran parte están muy molestos de que el país cargue con sus costosos y lujosos gastos, toda vez que nos deshicimos de ex presidentes mexicanos para abonar a uno extranjero, como que no cuadra.



LO CIERTO ES QUE AL cabecita de algodón lo siguen los problemas, en que solo se mete, le han faltado tablas y colmillo para sortearlos, el tabasqueño, acostumbrado a atacar, sólo tiene dos respuestas nunca claras, él trae otras cifras y es culpa de los gobiernos anteriores.



A 15 DÍAS DE CUMPLIR un año, sigue siendo el mismo discurso cada día, el tema del avión, los ex presidentes, la corrupción, se acabó el Estado Mayor, (lo cual no es cierto)



LA REALIDAD ES QUE EL IMSS e ISSSTE siguen sin medicamentos, pocos o nulos apoyos a la competitividad y cero crecimiento económico, y por si fuera poco la inseguridad cada día se recrudece, esas son la cifras reales.