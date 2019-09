28 Septiembre 2019 04:09:00

Lo que pasó, pasó…

Andrés Manuel dice, prácticamente todos los días, que las anteriores administraciones convirtieron la cosa pública en un negocio para una casta política neoliberal profundamente corrupta. Dice también, prácticamente todos los días, que le dejaron un cochinero, un elefante reumático, sumido en la ineficiencia y la corrupción.



Afirma, un día sí, y el otro también, que de todos los grandes negocios que se hicieron desde la Administración pública, estaban enterados los presidentes en turno.



Bueno, ahora nos dice que dentro de su proyecto de justicia y combate a la corrupción no contempla ir tras los expresidentes, y que incluso está dispuesto a dejar lo pasado en el pasado, sin embargo, si mediante un plebiscito la gente lo pide, lo hará.



Necesita que el pueblo se lo diga para proceder. Caray, cabría preguntar: ¿los millones de votos que recibió en las urnas y que lo colocan hoy al frente de Los Pinos no son suficientes para entender qué quiere el pueblo?



¿Es necesario explicarle el fenómeno de hartazgo que generó el abuso y la descarada corrupción, especialmente de los llamados nuevos priistas y que inclinó en forma abrumadora a la ciudadanía en favor de Morena?



Andrés Manuel nos dice hoy que “vamos mejor a pensar hacia adelante. No es mi fuerte la venganza”.



Ok, entonces, ¿para qué lanzar todos los días arengas contra los que nos gobernaron en el pasado?



Es solo una pregunta.