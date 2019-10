18 Octubre 2019 04:10:00

Logra Riquelme acuerdo para carboneros

HOY QUE SE VE EL pánico, descontrol y la violencia en el Pacífico por el tema de la detención de personajes de la delincuencia organizada, ni duda cabe que quienes vivimos en Coahuila valoramos ese factor que con mucho esfuerzo y varios años de trabajo se ha logrado en materia de seguridad…



LOS RESULTADOS NO HAN sido sencillos, pero sin duda que el secretario de Seguridad, José Luis Pliego y la Fiscalía a cargo de Gerardo Márquez Guevara, mucho tienen que ver en esos resultados, en continuar con la línea de trabajo coordinado y en no aflojar en el trabajo de darle seguimiento a todos y cada uno de los problemas que en materia de seguridad se viven y a coordinar los programas para que cada quien, desde su nivel y responsabilidad, haga el trabajo que le corresponde…



Y NO ES SOLO hacer el trabajo, sino disponer del equipamiento, capacitación y personal para que las tareas se realicen y sobre todo, que la población tenga la confianza de denunciar y reportar todo lo que suceda o pueda ser factor de comisión de un delito o quebranto de la tranquilidad y la seguridad…



HOY LA SEGURIDAD, ESA QUE gozamos en Coahuila, es un bien que debemos apreciar para no volver a tiempos parecidos o iguales a los que hoy vive Sinaloa…



III

DONDE SE LOGRARON BUENOS acuerdos fue en la capital del país, la Ciudad de México, pues el gobernador Miguel Riquelme logró reabrir el canal de comunicación y diálogo con la CFE y los carboneros y que la economía de la región no se paralice…



EN LA REUNIóN, MANUEL BARTLETT se mostró altamente receptivo a la comitiva encabezada por el gobernador para encontrar la mejor solución para los productores de Coahuila y la operación de las plantas termoeléctricas, para responder a la creciente demanda de energía que requiere tanto la industria como los hogares mexicanos…



A ESTA REUNIóN CONVOCADA POR el gobernador Miguel Riquelme y Bartlett, acudieron representantes de los productores de carbón de la entidad, Óscar Fuentes Yáñez por la UMPC; César Luis Ceniceros por la UNPC y Javier Gómez Acuña por Prodemi.



SON 50 MIL FAMILIAS quienes dependen de esta actividad y muchas más de manera indirecta que se encuentran en la incertidumbre, pues las termoeléctricas siguen operando, pero no con carbón de la región…



III

DONDE HAY PREOCUPACIóN POR el tema económico y del empleo es en Allende, en donde Héctor Moreno, titular de Fomento Económico Municipal, ha señalado que las empresas de esa zona no avisaron a su departamento que habría paros técnicos…



EL MUNICIPIO TRABAJA PARA que nuevas fuentes de empleo lleguen a la región, pero en condiciones no competitivas si consideramos que no es zona fronteriza, que los salarios son más bajos, la gasolina más cara y en franca competencia con la zona fronteriza apenas a 20 kilómetros de ahí…



LAS GASOLINERAS ESTáN A punto de cerrar y muchos comercios también porque los clientes se van a la zona fronteriza con el IVA reducido a la mitad…



ANTE ESE PANORAMA SIN duda que el esfuerzo que se hace en Allende es muy importante, pero los resultados no son los mejores…



III

EL QUE TENDRá MUCHO trabajo por un conflicto de predios es el director de Catastro del municipio, Alejo González…



Y ES QUE EN la zona de la colonia SUTERM, aparentemente surgió un problema con unos predios cuyas colindancias se modificaron y no coincide con lo que se tiene de registro…



ESO SIN CONTAR CON que ahí se ubican predios que están emproblemados con una compañía refresquera y que no se ve para cuándo puedan resolverse…



EL ASUNTO HASTA PARECIERA de risa, si consideramos que para algunos de los involucrados los límites se redujeron, mientras que para otros les aparecen metros de más y hasta planos nuevos…



HABRá QUE VER DE quién fue el error, pero de que habrá que definir bien las colindancias ni duda cabe, porque entre los afectados se encuentran prominentes empresarios que sin duda no se van a dejar. Veremos y diremos…