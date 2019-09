14 Septiembre 2019 04:07:00

Lomelí, el amigo incómodo de AMLO

Carlos Lomelí Bolaños, quien tuvo sus 15 minutos de fama como superdelegado en Jalisco y allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue inhabilitado por dos años y medio como proveedor farmacéutico del Gobierno federal, como le adelantamos el viernes a usted en nuestras ediciones impresa y digital.



Sin embargo, nos hacen ver, su allegado, hombre de confianza y abogado, José Luis Soltero Meza, tomó la representación de la delegación federal para realizar una operación limpieza de los negocios en el mercado farmacéutico.



Por lo pronto, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, actuó en el caso Lomelí. Pero en otros estados también hace aire. Nos comentan que en Sonora es secreto a voces que un tal Juventino Romero Durazo se ha dado a la tarea de reeditar los moches, extorsión de alcaldes y empresas constructoras que son las que han puesto el grito en el cielo. ¿Será que el S.O.S se escuchará en Palacio Nacional?





¿Aguantará la alianza Morena-PT en el Congreso?



Nos cuentan que esta semana el PT presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y derogar la figura del outsourcing de todas las legislaciones. El trasfondo de esto, nos explican, es que los petistas no iban a apoyar la reforma laboral que se aprobó en abril pasado y que necesitaba México para que EU y Canadá firmaran el nuevo Tratado de Libre Comercio, el famoso T-MEC, porque no se tocó para nada el asunto de la subcontratación.



Pues Morena, la fracción mayoritaria, dio su palabra de que apoyaría una segunda reforma para eliminar esta figura a cambio de que le diera sus votos en abril pasado para sacar adelante aquella modificación constitucional.



Nos dicen que para el PT es muy importante esta reforma, pero hay quien se pregunta: ¿Y qué hará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin la figura de la subcontratación en tiempos de la austeridad republicana?





Napito viaja a Chicago



El que recién anduvo por Chicago, nos dicen, es el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia. Nos comentan que el también dirigente de los trabajadores mineros fue invitado por el influyente líder sindical en Estados Unidos, Richard Trumka, para que el senador mexicano expusiera las acciones que lleva a cabo el Poder Legislativo en el establecimiento de un nuevo marco laboral, los cambios legales que empuja la Administración lopezobradorista en la materia y las asignaciones presupuestarias.



Gómez Urrutia regresó muy contento, nos comentan, al enterarse que Trumka se reunirá este sábado con organizaciones mexicanas en defensa de los migrantes en la territorio estadunidense, con quienes hablará sobre el empoderamiento que se puede tener desde las organizaciones obreras.





Federales se organizaron por WhatsApp



El caos vial en la CDMX y las afectaciones al aeropuerto capitalino pudieron hacerse evitado, porque los elementos de la Policía Federal planearon el bloqueo con anticipación. Nos aseguran que vía WhatsApp los integrantes de este cuerpo de seguridad advertían desde hace una semana que no había otra opción para llamar la atención del Gobierno federal y que el cierre de avenidas no estaba funcionando.



Tuvo que venir el cierre de las calles aledañas al aeropuerto para que los “policías rebeldes” estuvieran una vez más en boca de todos, al fin de cuentas, como se decían entre ellos en las redes sociales, no tenían nada que perder.