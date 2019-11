10 Noviembre 2019 04:09:00

Los $571 millones que urgen a la UAdeC: el falso dilema

El notario que constituyó empresas fantasmas vinculadas a la paradigmática investigación de la Estafa Maestra también creó una que no facturó a Sedesol o Sedatu entre 2014 y 2016 dentro de la misma trama, sino a la Universidad Autónoma de Coahuila en 2017 durante el rectorado de Blas Flores Dávila (hoy secretario de Finanzas del Gobierno Estatal).



Reforma publicó el 12 de septiembre de 2018 el testimonio de un repartidor de gas a quien le fue usurpada su identidad y aprovechada para registrarlo como socio de una supuesta compañía, denominada Servicios Empresarias Helte, que recibió 494 millones de pesos en costales de dinero. El trabajador, por supuesto, ni enterado estaba.



El incidente registral ocurrió en la Notaría 96 de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyo titular es Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.



Curiosamente, la referida persona moral inició su proceso de disolución mercantil el 14 de septiembre de 2018, es decir, dos días después de la publicación periodística, como consta en el documento 40170, acta de asamblea general extraordinaria, en poder de quien esto escribe.



Pero en Coahuila también hace aire y tenemos un ejemplar: Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V. Dicho proveedor, constituido en el Estado de México (sede, por lo demás, del mayor número de factureras en el país de acuerdo con el SAT), facturó 19 millones de pesos a la UAdeC en 2017 por la supuesta “renta de equipos de topografía”.



La empresa tiene domicilio fiscal en calle Lago Chalco 156, colonia Agua Azul, de Ciudad Nezahualcóyotl. Una humilde vivienda multifamiliar con cuartos consecutivos de precaria construcción, para mayor referencia. Sitio donde presuntamente habita la socia y representante legal, de nombre Deisy Ramírez Maldonado, de 31 años. Y se inscribió, como se dijo al principio, el 12 de enero de 2016 en la Notaría 96 de Leonardo Alfredo Beltrán Baldares. Fedatario que ha sido cuestionado por la creación de 75 factureras vinculadas con el caso que tiene a Rosario Robles en la cárcel.



En el padrón de proveedores de la máxicam casa de estudios en cambio, Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V. fue inscrita con domicilio en avenida Tamaulipas 130 de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México; sitio donde se ubica realmente una cafetería.



Al respecto, el 7 de octubre de 2018, Zócalo publicó que más de 400 millones de pesos fueron saqueados de la universidad mediante 60 supuestas empresas que fueron identificadas a través de documentos fiscales expedidos. No están en la cuenta pública oficial ni constan en las adquisiciones directas que año con año la Tesorería General reporta en el apartado transparencia, lo cual evidencia una doble contabilidad que no se explica sin la impericia –o complicidad– de la Auditoría Superior del Estado.



Una de ellas fue Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V.

Y aquí viene lo interesante. El 26 de septiembre, el actual Rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, remitió una comunicación al Congreso del Estado para solicitar su ayuda y pedir más recursos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 2020. Según su carta, la universidad necesita una partida extra estimada en 571 millones de pesos, sin la cual no podrá pagar pensiones y aguinaldos del presente año a 2 mil 129 jubilados (328 millones para tal fin). Además requiere 93 millones para “mantenimiento urgente” a edificios, otros 107 millones para pagar “contribuciones de ejercicios anteriores”, y 43 millones más para “la liquidación por años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 2018”.



Su carta encontró eco en el Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por Jaime Bueno Zertuche, quien formuló un punto de acuerdo que fue votado de urgente y obvia resolución por unanimidad el 16 de octubre. “Es indispensable contar con este monto, para que la Universidad pueda sanear sus finanzas”, decía literalmente. Y llama la atención el verbo empleado: sanear. Asimismo conminó al Congreso de la Unión para que “analice la problemática a la que se estará enfrentando la UAdeC de aprobarse el Presupuesto de Egresos 2020 en los términos actuales, y considere destinar mayores recursos”.



El 6 de noviembre, no obstante, el diputado Juan Antonio García Villa informó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, que éste ya no apoyaría la petición original ya que la Legislatura congeló la invitación al Rector a comparecer en el Congreso del Estado para explicar las observaciones financieras que le hizo la Auditoría Superior del Estado, como solicitaban los panistas.



Cortita y al pie

Lo importante, sin embargo, está en otra parte: en la redacción mañosa con que se planteó el asunto. Misma que asume los problemas económicos originados en 2017, año del saqueo a la UAdeC mediante factureras, serán agravados por no tener presupuesto extra en 2020. Y los legisladores piden, así, sin más, que Gobierno Federal tape un hoyo sin indagar las causas que lo originaron.



La última y nos vamos

Se dice que a la UAdeC urgen 571 millones de pesos y la única forma de conseguirlos es pidiendo más recursos al Gobierno federal, vía la gestión de los diputados locales.



Lo anterior constituye un falso dilema pues existen más alternativas posibles a lo argumentado. Están, por ejemplo, las empresas fantasma: siguiendo la ruta del dinero que les fue agenciado en 2017. Los pasos de los pesos. Y con suerte podría colaborar la Unidad de Inteligencia Financiera en la recuperación.



Aunque falta, por supuesto, voluntad política y lo más importante: dejar de simular y encubrir.