Los ‘buenos’ por el PRI

El proceso electoral arrancará el 1 de enero, pero las definiciones empezaron ahora y este Marqués le tiene los nombres de los próximos candidatos del PRI a diputados locales. Por lo pronto le anticipamos quiénes van como cabeza de fórmula para los distritos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro del estado, pero seguramente para mañana tendremos el listado completo y, por supuesto, se la vamos a compartir.



¿Papel y lápiz en mano? Tome nota. Por el Distrito 1 de Ciudad Acuña el candidato será Jorge Ramón Montemayor, excandidato a Alcalde y actual subsecretario de Promoción e Inversión de la Secretaría de Economía, Turismo y Competitividad; por el Distrito 2 de Piedras Negras no hay vuelta de hoja y Esperanza Chapa García, “Pelancha” para sus fans, irá por la reelección.



‘Chuma’ y Abdalá

Como lo comentamos ayer, Jesús María Montemayor Garza tiene los astros alineados para competir por el Distrito 3 de Sabinas. Por algo el exalcalde de allá mismo y exdiputado local no se le despega al gobernador Miguel Ángel Riquelme en las giras de trabajo por la Región Carbonífera. “Chuma”, o “Chumita” para sus fans, tiene experiencia: fue director del Centro Coahuila de la SCT y por ahora es director del Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (Icifed).



El Distrito 4 de San Pedro siempre es de los más complicados porque la batalla es todos contra todos, pero ahora mismo hay tiempo para la “operación cicatriz” y el viento sopla a favor del exalcalde Jorge Abdalá Serna, quien también fue legislador local.



Ricardo y ‘Lupita’

En donde posiblemente más sorprenda una de las nominaciones es en Monclova. ¿Se acuerda de Ricardo López Campos? Diputado local en dos ocasiones, exsubsecretario de Gobierno y político con trayectoria redonda, volverá por sus fueros y será candidato del PRI a diputado local, seguramente por el Distrito 5.



Y muy cerca de ahí, pero en el Distrito 6, con cabecera en Frontera, los priistas irán con Guadalupe Murguía Carranza, quien en 2018 compitió por la diputación federal en el Distrito 3. La doctora Lupita, como la conocen en la Capital del Acero, es esposa del exalcalde Armando Castro Castro, quien también fue director regional de Servicios de Salud.



Tres opciones

Por la Comarca Lagunera, también hace aire y en el Distrito 7, con sede en Matamoros, todavía no hay una definición, pero la lista de posibles es corta: el juego se limita al exalcalde y exdiputado local, Juan Carlos Ayup; Raúl Onofre Contreras, con larga trayectoria en el tricolor; tres veces alcalde de Matamoros; exdiputado federal; exdiputado local y otro exalcalde, Guillermo del Real Castañeda. ¡Corren apuestas!



Solo una reelección

Como están las cosas, solo uno de los diputados del PRI irá por la reelección. Se trata de Esperanza Chapa García, “Pelancha”, quien por lo visto trae arraigo suficiente en Piedras Negras y municipios cercanos. Como diputada local lo ha hecho bien y como handicap, es familiar cercana al alcalde de la Frontera Blanca, Claudio Bres Garza. Varios se van a quedar en el camino.



De tres bandas…

Como le comentamos, en Monclova los astros se alinearon en torno al exdiputado Ricardo López Campos, quien durante los últimos años estuvo fuera de la jugada, en buena medida por el acaparamiento de los grupos que se disputan el poder al interior del PRI y del reparto de sus candidaturas.



López tiene experiencia probada, es conocido en los sectores popular y clase empresarial de la capital del acero, y con su designación se rompe precisamente el esquema de lucha encarnizada entre los “Marcos”, “Cristinas” y otros nombres… Además, su sobrino predilecto es el actual alcalde, Alfredo Paredes López.



¿Regresa por sus fueros?

La que se ha dejado ver por Saltillo es Hilda Flores Escalera, tanto en reuniones familiares, como en pláticas con amistades. Luego de su encargo como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, hay quienes la ven con posibilidades de aspirar a una diputación local. Experiencia tiene y tablas también, solo faltaría que se le terminen de acomodar los astros.



La última incursión de la exsenadora en la política estatal fue hace poco más de dos años, cuando levantó la mano para tratar de buscar la candidatura del tricolor al Gobierno estatal. Flores Escalera finalmente declinó a favor del ahora gobernador Miguel Ángel Riquelme, lo cual de seguro abona a su favor, pero habrá que esperar las definiciones. Falta poco.



Con pleno frío

Coahuila fue elegido por la dirigencia nacional de Morena, en donde manda Yeidckol Polevnsky, para llevar a cabo el experimento de elecciones con los cuestionados padrones de militantes. Por lo pronto se van a nombrar consejeros estatales, 10 por cada uno de los siete distritos federales con demarcación en la entidad, a razón de cinco y cinco en proporción a la equidad de género.



Lo que prevalecía ayer en las tribus del nuevo partidazo eran pugnas, acusaciones internas y amenazas sobre no permitir el voto de algunos personajes. En pleno frente frío, la contienda morenista de hoy se antoja bastante calientita.