27 Septiembre 2019 04:05:00

Los coahuilenses agradecen a Marcela

Todos los mexicanos estamos muy familiarizados con la noble causa del CRIT en nuestro país. Esto se puede deber a las campañas difundidas años atrás con la participación de cantantes, actores, actrices y todos aquellos que pertenecen al mundo del espectáculo.Tanto ha sido la penetración que ha tenido con la población que se le ubica más fácilmente como el Teletón que con sus abreviaturas de CRIT que significa Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón.Este gran organismo que ayuda a muchísima gente por su misma naturaleza de eventos que hacen durante el año o el más importante en su recolecta anual evidentemente capta más la atención de los medios de comunicación y lamentablemente algunas autoridades aprovechan más para proyectar su imagen política que su interés.Pero sin importar lo que estos funcionarios buscan al menos están ayudando a una institución que ofrece y ayuda a muchas familias sin pedir nada a cambio.Sin embargo, no es la única institución que puede ayudar ya que también existen aquellas instituciones gubernamentales que dan atención médica integral en rehabilitación.Al menos los coahuilenses podemos estar muy orgullosos de nuestro Centro de Rehabilitación y Educación Especial, mejor conocido como por sus siglas CREE, y los Centros de Rehabilitación Integral (CRI´s) estos últimos localizados en Saltillo, Piedras Negras, Monclova, Torreón y Parras de la Fuente; son reconocidos a nivel nacional no solo por su existencia mayor de 40 años sino por su gran infraestructura, complejidad operacional y con muy buenos resultados.Estas instituciones gubernamentales han sobrevivido durante décadas en donde como todo han tenido años de bonanza, pero lo que ha sido en los últimos ha sido puras vacas flacas, es decir, los mandatarios no les han prestado mucha atención o al menos las féminas quienes están al frente en turno administración.Sin embargo, en la actual administración de Coahuila de Zaragoza han tenido mucha suerte en que el Gobernador, el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís y su esposa la señora Marcela Gorgón como Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, han revivido a sus centros de rehabilitación CREE Y CRI´s no solo fortaleciendo su infraestructura sino también en su ampliación en servicios.Hay que reconocer que, a la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, la Sra. Blanca Marcela Gorgón Carrillo, es igual de trabajadora que el Gobernador, porque se le ha visto muy emprendedora durante esta administración y muy activa en estos centros de rehabilitación. Pero su inquietud no es casualidad, ni porque este al frente del DIF estatal, sino siempre ha sido así ya que en la ciudad de Torreón tuve la oportunidad de asistir a sus informes como primera dama del ayuntamiento siendo muy completo los resultados cuando Riquelme Solís era alcalde de esa cabecera municipal.Hace años que estos centros de salud, es decir, CREE y CRI´s estaban ya muy abandonados, pero en esta administración empezaron a tomar vida nuevamente en la que al día de hoy en Coahuila todos los Centros de Rehabilitación admiten a cualquier persona que lo requiera y admiten casos avanzados en recuperación.La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, la Sra. Blanca Marcela Gorgón Carrillo, tiene una larga lista de actividades y nuevas estrategias para atender a los coahuilenses más vulnerables pero lo mejor de todo es que no se limita ahí sino también hace sus visitas para convivir con pacientes del CREE, siendo este el mejor medicamento de ellos ya que el visitar a cualquier enfermo o paciente de estas instituciones de rehabilitación da ese calor humano en donde la sensibilidad es la mejor cura para cualquiera y no dejarlos en el olvido.Muchos coahuilenses quienes han tenido contacto directo con la Presidenta Honoraria del DIF, mejor conocida como la Sra. Marcela Gorgón; nunca se cansarán de dar las gracias por esta gran vocación de servicio a la comunidad de Coahuila de Zaragoza. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org