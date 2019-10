06 Octubre 2019 04:10:00

Los desencuentros

El sábado le comentamos sobre la relación, a lo menos fría, distante, entre los priistas Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, quienes se evitaron durante el evento en el Centro de Convenciones de Torreón en el que la senadora Verónica Martínez García presentó un informe de actividades legislativas.



Pero no solo en el PRI sus protagonistas se llevan mal; entre morenos la cosa no es distinta y lo manifestaron días antes en un evento con pretexto similar, el informe del senador Armando Guadiana Tijerina, en donde el desencuentro fue entre el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, y Yeidckol Polevnsky, al grado que la dirigente nacional del partidazo no se quedó a la comida. La de cosas que uno ve en los juegos del poder.





Curarse en salud



A nadie debería de extrañar que más de un alto funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto sea llamado por la Fiscalía General de la República para declarar por el caso Ayotzinapa. No lo dice el Marqués, sino quien fue titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.



El ahora coordinador de la disminuida fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores lanzó la advertencia en Torreón, el viernes, durante el informe legislativo de su colega Verónica Martínez.



Lo dicho por el hidalguense debe de quedar para el registro, pues si alguien tiene información sobre los normalistas desaparecidos es precisamente él, no por otra cosa, sino por su responsabilidad durante el sexenio de Peña Nieto.





Un año ‘congelada’



Arrancó octubre y este mes cumplirá un año en la “congeladora” la iniciativa de la diputada del PRD Claudia Isela Ramírez Pineda para reformar el Código Penal y eliminar los candados al aborto.



El tema volvió a la escena nacional luego de que legisladores de Oaxaca despenalizaron la interrupción del embarazo, tal como desde hace 12 años es posible en la Ciudad de México, pero en el Congreso de Coahuila no hay intención de que eso ocurra.



Con decirles que hasta Marcelo Torres Cofiño, coordinador de la bancada del PAN y líder del Congreso, ha dicho que mientras se encuentre en ese cargo, la propuesta no pasará.





En el camino



En el camino se quedaron el sacerdote Pedro Pantoja y el director de la asociación civil San Aelredo, Noé Ruiz Malacara, en el intento por recibir la Medalla Belisario Domínguez, edición 2019 que entrega el Senado de la República. En total hay 459 postulaciones, de las cuales 330 corresponden a varones y 126 a mujeres, pero en la comisión legislativa correspondiente decidieron que la mención fuera para una de las candidatas, en abono a lo maltratado que anda el género por estas fechas.



La presea se entregará el lunes y en la terna se encuentran la escritora Elena Poniatowska, la política y economista Ifigenia Martínez y la activista de los derechos de los desaparecidos, Rosario Ibarra de Piedra.





Control del PRI



La pregunta que ronda entre muchos curiosos es por la decisión para que Rodrigo Fuentes Ávila siga al frente del PRI durante los siguientes tres años, y la respuesta es lógica y simple, nos aseguran los enterados: dada la cercanía entre ambos, el control del partido en la entidad seguirá a cargo del gobernador Riquelme Solís, de frente a la elección de diputados locales en 2020, cuando se elegirá la Legislatura de la segunda mitad del sexenio, y la renovación de ayuntamientos en 2021, cuando además serán las federales intermedias.



Además, quienes lo conocen nos aseguran que el originario del Cañón de Jimulco aprieta tuercas cuando es necesario y saca la mano izquierda también cuando se amerita. Veremos.





Repetir la dosis



Al interior del Partido Acción Nacional en Coahuila hay quienes apuestan doble a sencillo a que en la contienda del próximo año tratarán de repetir la dosis con las fórmulas ganadoras para la elección de diputados locales.



Hasta hace poco el único amarrado para buscar la reelección era el saltillense Juan Carlos Guerra, legislador por el Distrito 14, pero luego de la visita del viernes a Saltillo por parte del dirigente nacional Marko Cortés, dejaron correr la versión de que los seis de mayoría volverían a competir.



De ser así, anote desde ahora en la boleta a María Eugenia Cázares Martínez, Blanca Eppen Canales, Fernando Izaguirre Valdés y Marcelo Torres Cofiño por los distritos de Torreón, en donde arrasaron, y Rosa Nilda González por el Distrito 5 de Monclova.





Patadas de ahogado



María de la Luz López Saucedo, para más señas secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, concentró el sábado en Saltillo a delegados de las distintas regiones del estado con motivo de la inauguración de la alberca climatizada en el centro recreativo del gremio.



Lo de la alberca fue pretexto, pues hay quienes apuestan doble a sencillo a que la dirigente sindical no las trae todas consigo, los astros se me desacomodaron y las expectativas no son muy buenas en los litigios que mantiene en tribunales para mantenerse al frente del organismo. Veremos.