06 Octubre 2019 04:10:00

Los despidos en Piedras Negras

EMPRESAS DE PIEDRAS NEGRAS PODRíAN comenzar en breve con despidos ante la situación de huelga que se prolonga en General Motors, que cumplirá un mes si esta semana no se llega a un arreglo y esa condición provocaría que varias de las empresas proveedoras de autopartes para dicha planta y sus distintos procesos comenzaran a despedir a su personal…



LOS PAROS TéCNICOS MáS el adelanto de vacaciones fue una solución temporal, pero después esa medida ya no se podrá aplicar, por lo que incluso empresas de más envergadura que las manufactureras serán ya impactadas de forma directa…



LEOCADIO HERNáNDEZ, DIRIGENTE de la CTM en la zona norte, ha señalado su preocupación, pues es una situación que se decide en otras regiones y no en Coahuila y esos bandazos de crisis afectan a las familias de nuestro estado…



HAY QUE TOMAR EN cuenta a otras empresas de la cadena y también aquellas que aportan servicios a esas en crisis, por lo que el efecto se multiplica…



III



CON EL TEMA DE LAS candidaturas a las alcaldías que ya se ven apenas se defina el tema de las personas que contenderán por el Congreso, hay algo que deberán de estas conscientes quienes en zonas como los Cinco Manantiales estén interesados…



Y ES QUE ES NORMAL que una decena de políticos o personas que inician su carrera aspiren a ser alcalde, pero realmente que tengan la capacidad y el temple y no anden a media administración enfermos de diabetes, presión alta, incluso con taquicardia cuando ven el tamaño de la responsabilidad y se quejan por todo…



ESO ES LO que OBSERVAN desde Saltillo en los comités estatales del PRI o del PAN, pues los políticos quieren ser, pero llegan y terminan enfermos, quebrados y con muchas obras pendientes o incluso se desaparecen de la escena porque simplemente no pudieron con el paquete…



ASí, SI EN LOS CINCO Manantiales hay quien quiera ser alcalde de Zaragoza, de Morelos, Allende, Villa Unión o Nava, que lo piensen dos veces y vean el tamaño de la chamba política para que se preparen y luego no se quejen de que es mucho el trabajo, mucha la responsabilidad y que no hay presupuesto para ejercer el poder, como a muchos les ha ocurrido…



PUES LUEGO LLEGAN a la alcaldía personajes como Ezequiel Fuentes, de Villa Unión; Reynaldo Tapia o “El Pirru” y lanzan al precipicio el futuro del municipio en cuanto a su crecimiento y desarrollo…



III



CON UNA GRAN SENSIBILIDAD y mucha conexión con la población, la presidenta honoraria del DIF estatal, Marcela Gorgón de Riquelme, inauguró una macrobrigada en Piedras Negras en donde se brindó todo tipo de atenciones tanto del Registro Civil, de la Fiscalía, Secretaría de Salud y escrituración, donde la respuesta de la gente fue extraordinaria…



LA PRESIDENTA DEL DIF supervisó y platicó directamente con las madres de familia, con los jóvenes, con las lideresas de colonias y con una excelente comunicación…



EL GOBIERNO ESTATAL SE ACERCA a la comunidad, a los sectores populares, en donde se requiere en ocasiones de que se lleven ahí los servicios, los trámites y sobre todo la cercanía para que se sientan atendidos, pero sobre todo tengan con quién solicitar lo que ellos requieren…



LA MACROBRIGADA FUE UN éXITO, pero sobre todo se solucionaron muchísimas necesidades de la población, sin desplazar por grandes distancias a la gente que lo requería…



III



MUY BUENA RESPUESTA DE la Secretaría de Salud y del titular doctor Roberto Bernal, luego que desde hace varios meses se han intensificado las campañas de prevención del suicidio por la problemática que se vive en Coahuila por la depresión, la presión social del consumismo y sobre todo por la cascada de información que hoy los jóvenes reciben vía internet y las redes sociales…



NI QUé DECIR DE LA campaña contra las adicciones, donde se busca concientizar y hacer razonar a los jóvenes sobre los peligros de consumir drogas como la cocaína, cristal, heroína y otras sustancias prohibidas de alta incidencia de adicción…



LAS ADICCIONES es UNA problemática que se ha detectado y sobre todo entre los jóvenes se debe de trabajar en fortalecer la cultura de la prevención, ante la influencia que tenemos en la frontera por la cercanía con Estados Unidos y sobre todo del estado de Texas…



POR ELLO ES QUE debemos reconocer ese trabajo del secretario y su equipo y que también se difundió en las macrobrigadas…