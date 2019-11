13 Noviembre 2019 04:10:00

Los migrantes y el peligro en la frontera

ALGO MUY RIESGOSO PARA las buenas relaciones entre las fronteras de Coahuila y Texas ha ocurrido por el tema migratorio y es que los grupos traficantes de personas han comenzado a utilizar la ruta de boquillas del Carmen ingresando por Múzquiz para intentar cruzar sin documentos hacia Estados Unidos…



PERO AÚN SI CONSIDERAMOS lo que ocurrió en el sector de Del Río es que un grupo de 31 migrantes de Guatemala disfrazados como cazadores o con ropa tipo camuflaje, que podría confundirse con la ropa militar, cruzaron por esa zona y se activaron las alarmas de las autoridades al pensar en principio que podrían tratarse de migrantes, pero sin confiarse que pudiera ser otro tipo de gente la que cruzó hacia territorio norteamericano…



PELIGROSO, MUY PELIGROSO el que el delegado el INM en Coahuila, general en retiro, José de Jesús Barajas Santos, deberá de activar los mecanismos para aumentar los operativos en la Región Carbonífera, en donde a todas luces se ve que la actividad de tráfico de personas indocumentadas está a su máxima capacidad sin que nadie frene su paso…



VEREMOS Y DIREMOS SI es que las condiciones cambian o si, ahora sí, el INM logra frenar a los grupos de traficantes que usan la ruta Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz rumbo a Boquillas del Carmen…



III



EL GOBERNADOR DE COAHUILA, Miguel Riquelme Solís, tiene hoy una completa agenda de trabajo en Piedras Negras donde inaugurará obras trascendentales y también dará el banderazo de arranque de otras para beneficio de la población…



LOS EVENTOS ESTÁN PROGRAMADOS por la tarde, ejemplo, con el arranque de una obra de ampliación a cuatro carriles del camino a subestación de CFE además de instalación de alumbrado tipo LED para agilizar la entrada y salida de vehículos de ese sector que ha crecido de forma importante…



LUEGO UNA HORA MÁS tarde el gobernador dará el inicio para el arranque de obra de pavimentación con concreto hidráulico sobre la avenida Rassini en el sector poniente de la ciudad en la colonia Ramón Bravo, obra que beneficiará a los habitantes del sector y también a importantes empresas que generan más de cinco mil empleos de ingresos importantes…



OTRA OBRA MÁS QUE DARÁ arranque es el de instalación de alumbrado tipo LED en avenidas, bulevares y colonias con lo cual el Gobierno del estado y el municipio se enfocan en el tema de un mejor alumbrado pero que impacta en la seguridad y el bienestar directo de la población..



FINALMENTE SE PROCEDERÁ A la inauguración de la fuente sobre la rotonda de prolongación República y Román Cepeda la cual es una obra importante de mejora clara en la infraestructura urbana de Piedras Negras…



OBRAS HAY Y BUENAS, además se observa una gran colaboración de los tres niveles de gobierno en estos trabajos, todo ello en beneficio de la población…



III



PREOCUPACIÓN Y MUCHO TRABAJO dedicado realiza hasta este momento la Fiscalía del Estado para sacar adelante el asunto del colegio privado Juan Sebastián Bach de la colonia Carranza, en donde una menor de apenas 3 años sufrió un abuso por parte de un compañero de nivel primaria…



EL DELEGADO VÍCTOR RODRÍGUEZ Lozano ha sido claro desde el principio en el sentido de que no sería sencilla, ni rápido por lo delicado del tema y también por las precauciones de no revíctimizar a la afectada…



ANTE ESO HA REQUERIDO de que la escuela privada, que ha sido muy señalada por sus fallas en la supervisión, aporte los elementos que se requieren para que al final de cuentas se defina si el asunto será tratado por la Fiscalía o por la Pronnif…



VEREMOS Y DIREMOS, PORQUE las cosas preocupan a los padres de familia, aunque no se refleje mucho e incluso el asunto, en función de quién lo atienda y cómo se resuelva, podría provocar la cancelación de registro del colegio ante la Secretaría de Educación y la de registro como organización religiosa ante la Secretaría de Gobernación…



III



HOY POR LA MAÑANA, casi de madrugada y con mucho frío, se reunirán en el Centro Cultural Multimedia los socios de Canacintra Piedras Negras con funcionarios del Seguro Social en donde el médico patólogo Roberto Longinos Reyes Benavides será presentado como nuevo subdelegado del IMSS en esta región…



ASISTIRÁN ADEMAS DEL subdelegado los directores de las clínicas 79 y el hospital de zona 11, los directores de áreas y jefes de departamento y el coordinador de Medicina en el Trabajo…