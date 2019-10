30 Octubre 2019 03:10:00

Los Moreira se comen las uñas

BUEN DÍA ..LOS MOREIRA SE comen las uñas, y es que desde ayer su alumno Jorge Torres López ya está en Estados Unidos a disposición de la justicia de ese país que lo acusa de lavar millonadas de dólares en territorio estadounidense con dinero que robó de las finanzas públicas de Coahuila siguiendo el ejemplo de sus mentores.



TORRES LÓPEZ FUE PROTEGIDO DE Miguel Riquelme y del decrépito Andrés Manuel López Obrador, este último protector de delincuentes de altos vuelos, pero el ex gobernador fue arrimado por el largo brazo de la justicia estadounidense lo más probable que bajo el esquema de testigo protegido, y para salvar su pellejo se cree que soltará información de los Moreira quienes han hecho mucho daño a la humanidad.



PERO NO SE TRATA ÚNICAMENTE de lavado de dinero sino de otros delitos pesados, así que los Moreira están nerviosos, se comen sus uñas largas que tienen y se truenan los dedos, de nada les valdrá la protección de Andrés Manuel López quien cada vez que es cuestionado respecto a esos hombres, hasta se molesta, se enoja y argumenta que no se vale politizar el tema.



DICEN EN AHMSA QUE PREPARAN el inicio de frente larga en Mina VII ya que personal de Desarrollos de Mina VII de la Unidad MIMOSA realiza labores de descabece para la entrada en operación de la frente larga 4 poniente B, de la que se tiene previsto extraer 920 mil toneladas de carbón.



CON 290 METROS DE ANCHO y 688 de largo, la frente larga se explotará a una profundidad de entre 300 y 350 metros y los trabajos de descabece están a cargo de las cuadrillas de las máquinas mineras 5 y 6 quienes cerraron el mes de septiembre con cero incidentes.



LA SEMANA ANTEPASADA SEÑALAMOS QUE en empresas proveedoras de partes automotrices de Ciudad Frontera ya es cuestión para que de un momento a otro a la raza le avisen al interior de los departamentos que van pa´Juárez porque hay crisis, y esto sería en Teksid Hierro de México, Speco y Lear Corporation, prácticamente es un hecho, así de sencillo, sin descartarse que mañana día 31 lo apliquen eso del despido masivo, pero aún no es oficial.



EN ESAS EMPRESAS NI SIQUIERA avisan al sindicato cetemista solamente lo llevan a cabo, en momentos que todavía la gente no se recupera de la desagradable noticia de cientos de despedidos en Inmagusa, Fasemex y Gunderson, y ahora se olfatea lo mismo en las factorías mencionadas. Termina octubre y los chinos inversionistas no llegaron a Monclova Frontera donde iban a ser recibidos con los baches abiertos.



EL PROBLEMA ES QUE CUANDO los trabajadores disfrutan su finiquito viven una economía ficción, irreal, y cuando el dinero se agota, es cuando empiezan los problemas sociales y enero de 2020 será un crujir de empresas y un rechinar de dientes. Escasea el papel moneda y las plazas laborales esto se complicará gravemente aunque el demente senil diga que México está feliz, feliz, feliz.



LA PROPIA MILITANCIA DE MORENA encabezada por el profesor José Céspedes Casas ejerció plantón de protesta afuera de la Secretaría del Bienestar, concretamente contra Claudia Garza del Toro, titular de esa dependencia y ahí los manifestantes dijeron ante la opinión pública que tiene ella una cola más larga que el bulevar Pape.



ELLOS LOS INCONFORMES DIJERON QUE utilizó recursos de programas sociales para comprar votos el pasado 13 de febrero durante la Convención Distrital de Morena el pasado 13 de octubre, y relataron el historial de cargos públicos que le permite vivir en una exclusiva zona residencial de Monclova.



INTENTAN CONFECCIONAR DENUNCIAS ANTE LA Secretaría de la Función Pública, y además la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, pero por lo pronto al interior de Morena, pero dicen algunos que si la quieren ver tras las rejas, debieran asomarse a las leyes locales porque en lo federal está absolutamente solapada por el decrépito senil.



