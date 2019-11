20 Noviembre 2019 04:10:00

Los nominados por el PRI

Al interior del PRI, los perfiles se van acomodando frente a la elección de diputados locales del próximo año. El proceso electoral todavía no arranca formalmente, pero finalmente el tiempo apremia y la selección de candidatos está en marcha.



Hace poco más de un mes, El Marqués le anticipó los nombres de quienes forman parte de la lista; algunos se mantienen, otros quedaron fuera, particularmente por respetar los lineamientos de equidad de género y ahora también le dará cuenta de quiénes están amarrados para aparecer en la boleta.



Lo que señala la ley en materia de género y los acuerdos asumidos por el Instituto Electoral, que preside Gabriela de León Farías, también van a jugar papel importante en los comicios del domingo 7 de junio de 2020.



Sin sorpresas

En el Distrito 1, de Acuña se mantiene el excandidato a alcalde, Jorge Ramón Montemayor, subsecretario de Promoción e Inversión en el estado, pero si no se pone listo le podría surgir un competidor; en el 2 de Piedras Negras, la diputada local Esperanza Chapa García va por la reelección y en el Distrito 3 de Sabinas, la nominación será para “La Chuma” Jesús María Montemayor.



En el Distrito 4 de San Pedro, se mantiene firme el exalcalde y exdiputado local Jorge Abdalá; y en el 5 de Monclova los priistas prácticamente tienen candidato y se trata del exlegislador Ricardo López Campos. En el 6, el otro Distrito de la capital del Acero, le mencionamos a la excandidata a diputada federal, Guadalupe Murguía, pero sube a la competencia interna la actual titular de la Secretaría de Turismo, Guadalupe Oyervides.



La equidad de género

En donde hay cambios radicales, precisamente por el tema de equilibrar entre candidatos varones y mujeres, es en el Distrito 7 de Matamoros. Iría por la reelección la diputada Graciela Fernández y habrían quedado en el camino su esposo, Raúl Onofre; Juan Carlos Ayup y Guillermo del Real, todos exalcaldes.



Por el Distrito 8 de Torreón, hasta ahora no hay cambios y se perfila Cristina Rivas, esposa de Francisco Dávila, actual recaudador de rentas. En el Distrito 9 va el actual dirigente del PRI municipal, Eduardo Olmos Castro; en el 10, Shamir Fernández Hernández y en el Distrito 11 la candidatura está entre Olivia Martínez Leyva, como se lo anticipamos y si la fórmula de equidad en género lo permiten, entraría a la pelea Jesús Elías Gánem, “Pepe Gánem”, para sus fans.



Iría por la reelección

En el Distrito 12 de Ramos Arizpe, la batalla por la candidatura se mantiene entre la exalcaldesa Lilia Flores y Edna Dávalos, actual recaudadora de rentas; en el Distrito 13 de Saltillo la pelea también está entre dos mujeres y por cierto integrantes del cabildo: la regidora Bárbara Cepeda Boehringer y la síndica Lydia González Rodríguez.



Los priistas tienen reservado el Distrito 14 para el exalcalde Jericó Abramo Masso; en el Distrito 15 se perfilaba solamente la exsenadora Hilda Flores Escalera, pero también habrá que tener presente el nombre de Azucena Ramos, quien iría por la reelección. En el Distrito 16, también de Saltillo, el nominado será Álvaro Moreira Valdés.



Los amarrados

De la lista de aspirantes, hay algunos que tienen la candidatura en la bolsa. Aquí le decimos de quiénes se trata: Esperanza Chapa, quien habría hecho talacha suficiente para buscar la reelección; Jesús María “La Chuma” Montemayor, exalcalde, exdiputado local y el sampetrino Jorge Abdalá.



Otro con candidatura amarrada, aún y cuando más de un priista monclovense apuesta lo contrario, es Ricardo López Campos y en Torreón tienen candidatura en puerta el exalcalde Lalo Olmos y Shamir Fernández, quien ya ha sido inquilino en el Palacio de Coss.



En Saltillo, Jericó Abramo Masso tiene la candidatura en la bolsa, al igual que Álvaro Moreira.



¿Renunciaron a todo?

Durante la semana llegó un oficio a la Oficialía de Partes de Palacio de Gobierno firmado por representantes de distintos organismos empresariales de Saltillo y la Región Sureste. Palabras más, palabras menos anunciaron su renuncia al Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas. La queja fue que batallan para conocer detalles sobre la aplicación de lo recaudado.



Pero algo curioso, las organizaciones en mención, al frente de las cuales se presentó con su firma el exdirigente regional de Coparmex, Luis Arizpe Jiménez, no aclararon en el oficio de marras si también renuncian a los apoyos que la Administración estatal extiende con frecuencia para financiar sus múltiples eventos, o si dicha carga se podía incluir también al etiquedado del ISN.



Les extrañó

Por cierto, en donde más se extrañaron por el oficio de los representantes de la IP fue en la Secretaría de Infraestructura, de Gerardo Berlanga, pues precisamente Saltillo es de los municipios más beneficiados tanto por el ISN, como por obras directas.



Por ejemplo, mencionan, están las obras de ampliación de los bulevares Los Pastores, Los Valdez, Los González y Otilio González, con recursos 100% estatales; el centro deportivo en la populosa colonia Las Teresitas y el compromiso de iniciar a finales de este o inicios del próximo año la construcción del Centro de Convenciones y el Centro de Gobierno para la región, todo esto con una suma de más de mil 200 millones de pesos, adicionales a la mezcla de inversión estatal y municipal con el programa Vamos a Michas. ¿Será que los inconformes, en realidad están mal informados?