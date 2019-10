25 Octubre 2019 04:10:00

Los Onappafos en Coahuila

AHORA QUE SE ABRIó LA puerta para la regularización de los autos chocolate, sin duda que algo deberán de hacer las autoridades, porque muchos de los autos no cuentan con documentos, ingresaron de forma irregular y no hay trámite alguno…



PORQUE SI DE ENTRADA pretenden aceptar los padrones que tienen los Onappafos para usarlo de base de quienes se podrían legalizar, sin duda que eso meterá mucho ruido y problemas al caso…



NI QUÉ DECIR POR el tema de la seguridad, porque los autos extranjeros son revisados de forma permanente por las autoridades para evitar que a través de ellos se cometan delitos…



SERÁ BENÉFICO EN ESE sentido, pero habrá que ver las reglas y qué autos sí se tomarán en cuenta…



APENAS SE ABRIERON LAS posibilidades y hoy los dollys con doble remolque entran día y noche por ambos puentes internacionales, rellenando el parque vehicular de más y más autos que evadirán muchas revisiones y el pago de impuestos…



PORQUE A FINAL DE CUENTAS lo que pretenden es que se regularicen, pero sin pagar los altos impuestos que se requieren cuando un contribuyente normal lo pretende importar…



VEREMOS Y DIREMOS, PERO por lo pronto, el gobernador Miguel Riquelme ya ha señalado que frenará a los Onappafos que se han enriquecido emitiendo placas de cartón a diestra y siniestra y en muchas ocasiones sin documentos…



III

DE NUEVA CUENTA, EL profesor Arón Rodríguez de Lara sale en defensa de los maestros faltistas, los maestros que cometen fallas, en lugar de vigilar por la buena calidad de la educación, que como derecho tienen los alumnos de nivel básico…



Y ES QUE CON EL escándalo de los beneficios de una maestra de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, que ha gozado cuatro años de vacaciones pagadas con nuestros impuestos, los padres de familia reclaman un maestro frente a grupo y el director de Servicios Educativos de la SEDU sale a señalar que la maestra tiene derecho a esos permisos y a ausentarse!…



SIN DUDA QUE TIENE razón el profe Arón, pero a lo que no tiene derecho es a abusar de esos permisos, porque las redes sociales reflejan otra cosa. Peor aún, la maestra puede ausentarse todo lo que quiera, pero a final de cuentas la SEP debe proporcionar un maestro que la supla y eso no ha ocurrido…



SE HA VUELTO UNA COSTUMBRE del profesor Arón de defender a los maestros, antes que pensar en la educación, le da largas a los asuntos para que se olviden, para que se archiven como ya ocurrió con el acoso del maestro allá en la colonia Doña Pura, donde ni la Fiscalía ni la SEDU actuaron, hicieron mutis y dejaron que el asunto se olvidara…



III

LOS ALCALDES DE CINCO Manantiales deberán de acercarse más a los diputados federales para que puedan proyectar obras y bajar recursos federales…



Y Es QUE SE HA visto un contraste entre los alcaldes sin experiencia o con pocos contactos y los alcaldes que ya tienen un camino recorrido, como es el caso de Piedras Negras y Claudio Bres…



MIENTRAS QUE ALGUNOS MUNÍCIPES apenas completan las nóminas, los pagos a proveedores están rezagados y de obras no se puede hablar mucho, porque no tienen recursos propios ni gestionados, lo cual se debe hacer con tiempo…



EL CASO MÁS CLARO es el de Piedras Negras, en donde el alcalde Claudio Bres ha multiplicado los recursos, pues accede a bolsas nacionales, en donde con mucho tiempo se empapó de la información para conocer los mecanismos y formas de acceder a esos dineros y hoy, por ese motivo y sus contactos claro está, tiene una bonanza en materia de obra pública…



HABRÁ QUE VER CÓMO es que para el próximo año, donde habrá recorte de dineros en aspectos como la seguridad y obra pública, se deberán de generar más gestiones, más cabildeo, para poder tener acceso a esos recursos…



III

DONDE PARECE QUE LAS cosas vuelven poco a poco a la normalidad es en el sector maquilador, luego de que el dirigente de la CTM, Leocadio Hernández, informara que ya maquiladoras como Lear han eliminado sus paros técnicos…



ESO ES POSITIVO, PUES se tiene un buen numero de trabajadores que estaban a medio sueldo y en paro y con esta reanudación de la actividad, se les podrá cubrir el sueldo de forma íntegra…



AUNQUE NO TARDA EN anunciarse un cierre de una nueva planta de este sector por la pérdida de contratos, algo de lo cual informaremos de primera mano…