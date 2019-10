21 Octubre 2019 04:10:00

Los perseguidos de Allende

UN PROGRAMA DE VERIFICACIóN vehicular que no es obligatorio no tiene ningún fin, ni el de cuidar el medio ambiente y mucho menos el de obtener ingresos para financiar dichos programas…



ASí LO HA INTERPRETADO la actual administración y es por ello que en Piedras Negras para el próximo año será obligatorio el revisado ecológico, es decir, si usted tiene un vehículo automotor deberá de mantenerlo en buen estado de funcionamiento y emisiones y acudir a los revisados dentro del plazo que establezca el municipio..



SON CASI 60 MIL VEHíCULOS que circulan en Piedras Negras y que este año apenas cinco mil, menos del 10 por ciento, acudieron a cumplir con esta medida que es de tipo ambiental…



HABRá QUE VER ADEMáS hasta dónde se inicia con aquellos vehículos de uso intensivo, como son unidades de empresas de reparto de productos, taxis, camiones urbanos, camiones de carga y los oficiales, es decir, patrullas de todas las corporaciones y agencias de emergencia…



LA TAREA SERá COMPLICADA pues de inicio la gente no tiene la costumbre, hasta que haya una amenaza o amague de sanción, entonces si acudirá, por ello la campaña previa a realizar por parte del área de Imagen Urbana y Ecología a cargo de Juan Morales de la Tijera será interesante de analizar…



III

EN MúZQUIZ, AYER se reunió la familia del exdiputado local y conocido exfuncionario de Prodemi, Don Cuauhtémoc Ruiz de la Rosa, en un aniversario de cumpleaños de su hijo el abogado Ernesto H. Ruiz Morales…



AHÍ ESTUVIERON AMIGOS DE la familia y sus seres queridos quienes recuerdan a uno de los suyos y al cual esperan aún con fe que retorne…



DON CUAUHTEMOC HA ENFRENTADO retos a lo largo de su vida, pero este ha sido un muy complicado, en lo personal, en lo laboral y en lo familiar y por ello es que ayer se reunieron allá en Múzquiz para oficiar una ceremonia religiosa en memoria de “Neto”…



III

ESTE FIN DE SEMANA el gobernador Miguel Riquelme se reunió en Saltillo con los colectivos defensores de derechos humanos y con periodistas de la Región Sureste…



EN DICHA REUNIóN DONDE participaron colectivos de familiares de desaparecidos se acordaron impulsar el aumento en presupuesto para apoyar a familiares de desaparecidos, incluir el tema de defensores de derechos humanos y periodistas en las reuniones de la Conago y sobre todo se mostró el interés permanente del gobernador de que este tema de la búsqueda de desaparecidos e identificación de personas se haga con todo el personal necesario…



AL TéRMINO DE LA REUNIóN el gobernador dialogó con las familias de desaparecidos, con los colectivos en lo particular, en donde se fijaron posturas y acuerdos para casos específicos, siempre con la disposición de apoyar de solucionar y sobre todo de que se cuente con lo necesario técnico y presupuestal para que la búsqueda no se frene…



III

DONDE YA SE PONDRáN a presionar a la Fiscalía y a la Contraloría para que le muevan al asunto de las denuncias contre el exalcalde Reynaldo Tapia, El Papis, es en Allende…



Y ES QUE EL ALCALDE Antero Alvarado ya no sabe que hacer con tantas deudas heredadas y lo peor del asunto, es que el municipio le debe hasta a las mismas empresa prestamistas de Papis. Eso si que es el colmo…



POR ELLO ES QUE si bien el que Tapia sea llevado a cuentas no resolverá la situación, si al menor Antero quiere que por ahí le suba el azúcar o se preocupe un poco por los problemones que dejaron él y su familia durante los amargos años de Gobierno que encabezaron para desgracia del municipio de Allende…



NO DUDEN INCLUSO QUE por ahí de diciembre las cosas comiencen a cambiar y entonces si le den un susto al exalcalde, a dos o tres de sus colaboradores, incluidos algunos familiares, para que las fiestas decembrinas las pasen preocupados o de perdido de viaje, alejados del alcance de la mano de la ley…



DICEN, LOS PRIíSTAS DE Allende, que fue mucho el daño que este personaje le hizo a la población pero también mucho al partido el cual no encuentra de dónde agarrarse para resurgir e intentar de nueva cuenta ir por la alcaldía…