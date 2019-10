15 Octubre 2019 04:10:00

Los priístas y el candidato del Distrito 2

LAS AUTORIDADES POLICIACAS DE Eagle Pass y el Condado de Maverick andan preocupadas por el incremento en el índice de autos robados que se registra en la ciudad…



POR UN LADO SE habla de que parte de los reportes son falsos, pero por otro que las autoridades han sido en cierta forma rebasada por estas acciones que se sustentan en la operación de bandas de traficantes de personas y también de pandillas juveniles que se han asentado y crecido en el condado y la ciudad…



POR ELLO ES QUE el alcalde anda preocupado, Ramsey English Cantú, también el juez del condado David Saucedo y el sheriff del Condado, Tom Schmerber, pues deberán de aplicarse para que las cosas cambien…



NO ES POSIBLE QUE esa alta incidencia se mantenga en esta frontera cuando las cosas mejoran del lado mexicano, pero del texano la situación se complica día con día…



ADEMÁS HAY QUE RECONOCER que las autoridades federales realizan cateos y atienden la problemática migratoria, por lo que a la ciudad y al condado les corresponde hacer su trabajo…



III

INQUIETOS ANDAN EN EL PRI de Piedras Negras, pues desde Saltillo les han enviado mensajes en el sentido de que podrían ser designados desde allá los candidatos a la diputación local y a la alcaldía los próximos dos años…



PERO PARECIERA QUE ESO no lo van a permitir y es por ello que las bases han señalado ya en varios de sus líderes de colonia y naturales que si Raúl Vela, Óscar López, Esperanza Chapa, Memo Ruiz Guerra y Juan Olvera están interesados en participar por la candidatura que lo manifiesten, no que esperen a que les digan qué hacer o cómo es que se deban hacer las cosas, pues el liderazgo se pierde poco a poco en el partido y la ciudadanía se aleja del tricolor…



LOS PRIÍSTAS ANALIZAN LO QUE sucede y ven cómo es que el partido no se convierte en contrapeso, porque sus líderes naturales temen a las reacciones de las críticas que puedan lanzar, pero por otro lado como partido se alejan de la conciencia ciudadana…



NO ES EL PROBLEMA QUE alguno de ellos sea el candidato o tal vez otra persona ajena a este grupo, pero también con fuerza y representación para contender, el problema es que el PRI no se manifiesta, no se refleja en la comunidad como partido que equilibre fuerzas políticas y represente las inquietudes y quejas de la población…



III

EL QUE AHORA Sí TOMARÁ ya las riendas del PAN es el dirigente local Felipe Soto Septién, quien no ha perdido el tiempo y mantiene reuniones constantes con empresarios, dirigentes de sectores y personajes para darle fortaleza al partido en una nueva encomienda que tomará tras casi 20 años que estuvo antes al frente del albiazul…



SOTO SEPTIÉN HA ENTENDIDO que el partido es otro, pero también que la fortaleza y seriedad de la institución ha tomado fuerza ante las condiciones que a nivel nacional se reflejan y que para los simpatizantes del panismo no son lo mejor que pueden esperar…



POR ELLO ES QUE Felipe Soto ha entendido que el panismo en Piedras Negras debe reconvertirse en una opción con unidad, no pleitos ni complicaciones entre grupos que provocarán de manera constante la situación de malos resultados o poco avance en las campañas y contiendas políticas…



III

MUY IMPORTANTE SERÍA QUE la Secretaría de Salud comenzara desde ya la campaña para aplicación de vacunas contra la influenza, con el objetivo de que no los sorprenda el invierno y que los cambios bruscos de temperatura se conviertan en un número mayor de padecimientos de esa enfermedad en los próximos meses…



SI SALUD TIENE YA un millón de vacunas, más las que debe distribuir y aplicar el IMSS y el ISSSTE, la plataforma de salud en Coahuila y en especial en Piedras Negras debe estar más que cubierta…



NO ESPEREMOS A QUE los problemas nos alcancen para decir qué estrategia se seguirá o qué no se hizo para que nos vaya tan mal…



EL SECRETARIO DE SALUD Roberto Bernal ha estado muy al pendiente y en cuestión de días ya iniciará con la aplicación de esta vacuna como lo ha indicado el gobernador Miguel Ángel Riquelme…



MEjOR ATEnDER DE FORMA preventiva que esperar a que se conviertan en problemas y tratar de solucionar una urgencia…