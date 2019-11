25 Noviembre 2019 04:10:00

Los traileros y la carbonífera

CON UN DESFILE MAGNO EN Múzquiz los traileros festejaron su día, también para manifestar sus reclamos y la falta de trabajo o la caída en la actividad por la disminución de la actividad minera…



AHí EN LOS FESTEJOS ESTUVO la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Santos, los acompañó y también escuchó sus demandas, y es que este sector es muy importante en la Carbonífera por todo el impacto que tienen y como actividades relacionadas con la minería…



NO CABE DUDA QUE las autoridades del estado trabajan en la gestión de que haya una mayor compra de carbón mineral para la CFE de Nava, pero eso aún está en demora y por ello es que se buscan alternativas poco a poco para ver que la crisis no afecte a toda esa economía regional…



MILES DE EMPLEOS DEPENDEN del transporte de carga, lo mismo que de la minería y por ello es que los traileros en su día están atentos a reclamar, a exigir, a solicitar ser escuchados…



III



EL QUE YA PREPARA su informe es Xavo de Hoyos, alcalde de Morelos, para lo cual se dan los últimos brochazos en el nuevo auditorio municipal…



EL ALCALDE DE MORELOS ha trabajado mucho en los aspectos que van directo a beneficiar el nivel de vida de los habitantes de ese municipio, programas sociales, entrega de apoyos, servicios básicos en mejora constante, sin que en ello se descuiden aspectos como el de la seguridad y de servicios como el alumbrado y la pavimentación…



XAVO DE HOYOS HA SIDO UN alcalde cercano a su gente, de trabajo y con mucha comunicación con sus líderes de distintos sectores para que estos le informen de necesidades, además de que en sus recorridos ha logrado que se trabaje en el esquema de entrega directa de beneficios sin intermediarios…



SI BIEN HA SIDO difícil en lo presupuestal, con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme el alcalde ha hecho obra importante y viene para los siguientes dos años mucho más trabajo …



III



ESTE PRóXIMO FIN DE semana será uno de mucho tráfico e incluso podrá considerarse el banderazo de arranque de la temporada vacacional de los paisanos que trabajan en Estados Unidos…



POR ELLO ES QUE los alcaldes tanto de Piedras Negras y Ciudad Acuña, como el de Allende, Antero Alvarado, se han preocupado porque el módulo de Banjército y del Instituto Nacional de Migración que están en el kilómetro 53 de la carretera 57 trabaje de manera eficiente y ofrezca los servicios rápidos que los paisanos reclaman…



LAS LARGAS FILAS QUE se han generado en las temporadas del 2018 provocaron molestias a miles de viajeros, paisanos y no paisanos, que se dirigían al sur del estado a vacacionar o a pasar días de fiestas, pero que se quedaron atorados por horas y horas debido a la aglomeración que se provocó por la lentitud de los trámites ante la falta de personal y de instalaciones adecuadas….



NO SE TRATA DE CULPAR A nadie, pero sería interesante que también los legisladores se dieran una vueltecita por el módulo para que supervisen si las cosas están listas para que no suceda lo mismo que el año pasado…



III



QUIEN YA ANUNCIó QUE podrían hacer manifestaciones e incluso paros de labores y pidió la comprensión a los padres de familia, fue el dirigente de la Sección V en esta zona de Piedras Negras, Arturo Lozano Legaspi…



Y ES QUE A DECIR del dirigente de los profes en Piedras Negras, existen al menos 300 maestros que siguen teniendo problemas para el cobro de su nómina y que enfrentan atrasos de hasta seis meses o más …



ANTE ELLO, AMENAZó, PODRíAN ir a tomar escuelas o a parar las clases en pleno período de evaluaciones semestrales…



EXTRAÑO QUE LOZANO LEGASPI haya procedido así con este tema, si cuando fue el faltante de 30 millones de pesos del fondo de ahorro de los profes ahí por julio y agosto hizo mutis, incluso primero negó el hecho y luego dijo que se aclararía, algo que quedó en el viento para muchos…



OJALá QUE EL SNTE no afecte los intereses de estudiantes y mejor terminen en tiempo sus clases, y en el caso de los atrasos en pagos que sus dirigentes se pongan a hacer su chamba de ser dignos representantes…