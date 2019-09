13 Septiembre 2019 04:10:00

Lujos y excesos en la Sección V

Fiestas VIP con prostitutas colombianas, venezolanas y yugoslavas que cobraban en dólares; cheques para amantes y desvío de recursos para comprar camionetas, cabañas y ranchos, son algunos de los lujos que se dieron algunos de los dirigentes de la Sección V del Magisterio, en donde manda José Luis Ponce Grimaldo, con cargo a las cuentas y fondos sindicales.



Por lo menos es lo que señalan integrantes del gremio magisterial, secreto a voces en los pasillos del edificio cercano a la Alameda Zaragoza; de acuerdo con los afectados, el desfalco asciende a 56 millones de pesos, solo durante el periodo de Ponce Grimaldo y sus principales colaboradores, quienes manejan cifras millonarias.



Por cierto, el secretario general de la Sección V del SNTE no da una, anda desesperado y los nervios le ganaron; se desbordó este jueves al agredir física y verbalmente a una compañera reportera de Grupo Zócalo. La denuncia penal correspondiente ya radica en la Fiscalía General del Estado, pero sería bueno que el profe Ponce respire hondo

y se tranquilice.



No tiene idea

La que de plano trae la brújula descompuesta es la diputada María Eugenia Cázares Martínez. En la última sesión plenaria se refirió a observaciones de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Finanzas, cuyo cumplimiento está por vencer, pero en su ponencia terminó por confundir a la SFP, con la Auditoría Superior de la Federación y la Superior del Estado. De hecho, se refirió a una dependencia que por lo visto solo ella conoce: la ASEF. ¡Que alguien le explique!



No pasan del sábado

La lista con 17 aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana quedará chiquita a partir de este sábado, fecha del primer filtro y de la revisión de documentos que entregaron los candidatos. Al parecer en la Comisión de Selección traen bien afiladas las tijeras y le van a meter corte a todos los perfiles con antecedentes de activismo electoral, vinculados a partidos políticos o a cargos en Gobierno.



Si el criterio se sostiene no pasarían a la siguiente ronda Raúl Antonio Ortiz Flores, excolaborador de Enrique Martínez y Martínez y exdirector general del DIF Coahuila, y Mauricio Díaz García, por haber representado en el Instituto Electoral a Javier Guerrero García, ahora secretario general del IMSS, cuando compitió por la gubernatura del estado por la vía independiente.



No les cuadra

Otros que se anotaron a la convocatoria para ocupar el asiento que Ana Yuri Solís dejará el 5 de octubre y que según los enterados no pasarán del primer filtro, son el comunicador Guillermo Antonio Flores Méndez, por su antecedente como candidato independiente a diputado federal, aun cuando se bajó a la mitad de la contienda; Ricardo Sánchez Arriaga, pues al parecer los comisionados no ven con buenos ojos la posibilidad de brincar de un cargo en el Gobierno, en este caso en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a una responsabilidad meramente ciudadana, como el CPC.



Pablo Jesús Rodríguez Ramos fue el primero en levantar la mano, pero a todas va y a ninguna le pega, por algo será, y otro caso es el del lagunero Rodrigo González Morales, nada más y nada menos que hermano del exdirigente estatal del PAN, Bernardo González y excandidato a

regidor en Torreón.



Hicieron berrinche

O todo, o nada, así de radicales se pusieron los regidores panistas Teresa Romo, Carlos Orta y Jorge Erdmann al presentar una propuesta de Cabildo para extender incentivos para transporte público a favor de estudiantes destacados, y las demás bancadas partidistas la quisieron enriquecer, pero lejos, muy lejos de dar pie al diálogo, los ediles panistas condicionaron aprobar su propia propuesta, solo si el proyecto se votaba tal como lo presentaron, lo cual finalmente no ocurrió.



La idea no era mala, el problema es que tenía deficiencias técnicas y la intención de otros regidores era fortalecerla, pero tal vez los panistas no andaban de humor y les importó más su capricho, que ayudar a los estudiantes saltillenses. O todo, o nada, así de radicales se pusieron.



Saltillo destaca

El alcalde Manolo Jiménez recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por parte de la revista Alcaldes de México, en la categoría Cuidado al Medio Ambiente. El nuevo logro para la ciudad, nos explican, tiene varios motivos: la Agenda Ambiental en la que además del Alcalde están involucrados el gobernador Miguel Riquelme, empresarios y universidades, y el programa Saltillo Se Prende, con el cual se emiten 54% menos gases de efecto invernadero al medio ambiente, además de mejor la iluminación en la vía pública; también están las acciones de reforestación en la sierra Zapalinamé y la campaña para inhibir el uso de bolsas de plástico.



Por cierto, durante la entrega de los premios no pasó desapercibido que Manolo fue el único alcalde del PRI y de Coahuila en recibir un galardón por parte de esta reconocida publicación.