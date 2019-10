21 Octubre 2019 03:10:00

Más inversión médica en el IMSS

ALFREDO PAREDES Y EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme, siguen picando piedra sobre la nueva inversión del IMSS en MONCLOVA, la unidad médica que originalmente sería de 70 camas, pero con las fuertes gestiones, será Hospital General con 144 camas, más del doble.



PAREDES PUNTUALIZÓ QUE ESTA INVERSIÓN trae todo el apoyo del Gobierno del Estado y Federación, e iniciaría a principios del 2020; aliviará la saturación de la Clínica 7 y el servicio médico en Monclova y la región quedaría resuelto.



EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL IMSS entraría en funciones durante el 2021, su construcción será en Estancias.



EL GOBERNADOR RIQUELME NO HA descuidado la Región Centro y Alfredo Paredes ha sido un excelente interlocutor ante las diversas autoridades e instituciones.



AGUSTÍN RAMOS, RESPONSABLE DE PROTECCIÓN Civil, se metió de lleno al panteón a revisar cada una de las fosas que presentan peligro y localizar a los deudos para repararlas en vísperas del Día de Muertos.



POR LO PRONTO, PROTECCIÓN CIVIL está delimitando las que representan un probable peligro y no tener alguna desgracia.



MUCHAS PERSONAS TIENEN LA MALA costumbre de caminar entre las tumbas, existen muchas abandonadas que representan un peligro.



FOMENTO ECONÓMICO DE LA FEDERACIÓN se encuentra en bancarrota y sin un peso para ejecutar programas.



JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, SECRETARIO de Desarrollo Rural en el Estado, dice que todos los programas llegaron en cero, que todo lo que cada vez que viene AMLO a la región y promete, es sólo eso, promesas.



FLORES MÉNDEZ APUNTÓ QUE PARA 2019 no hay recursos para programas Fomento Ganadero, Concurrencia, programa nacional de Fertilizantes y siembra de árboles frutales y maderables, también el de Crédito a la Palabra Ganadero.



CUANDO SE LE PREGUNTÓ QUE si habría algo para 2020, sólo se encogió de hombros, con un quién sabe.



EL CAMPO, GANADERÍA Y AGRICULTURA siempre ha sido el patito feo del presupuesto y por lo que se percibe, lo seguirá en la 4a. Transformación.



CULIACÁN, MUCHO QUE VER. TENGO grandes y queridos amigos en Culiacán; hoteleros, restauranteros, empresarios y ejecutivos que se dedican al turismo, todos ellos ciudadanos ejemplares.



PUNTUALIZO QUE SEGÚN CIFRAS OFICIALES, Culiacán no se encuentra entre las ciudades más peligrosas o más violentas, de hecho se puede caminar libremente a cualquier hora.



PERO ¿QUÉ SUCEDE, CUANDO UNA persona va y mueve el avispero o panal de abejas? Todos lo sabemos, la reacción es inmediata.



CULIACÁN CUENTA CON UNA GASTRONOMÍA impresionante, pocos lugares en el mundo me han dado la satisfacción de decirlo.



VOY A PUNTUALIZAR 5 ATRACTIVOS espectaculares en Culiacán que debes visitar y conocer.



JARDÍN BOTÁNICO, EXCELENTE LUGAR PARA relajarse en contacto con la naturaleza, ahí encontrarás una diversidad impresionante de plantas, monumentos y esculturas.



ESTADIO DE LOS TOMATEROS DE Culiacán, uno de los mejor equipados e impresionantes de la Liga del Pacífico.



PARQUE DE LAS RIVERAS, CENTRO de esparcimiento, entretenimiento y diversión familiar, ahí podrá rentar lanchitas para recorrerlo.



ZOOLÓGICO DE CULIACÁN, CUENTA CON varios tipos de especies mamíferos, aves, debes visitarlo, además cuenta con un excelente programa de reproducción de especies.



CATEDRAL BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA del Rosario, que data de 1842 y fue terminada en 1855.



PUENTE NEGRO, CON MÁS DE 100 AÑOS de antigüedad, es punto de referencia, construido por la compañía América Bridge, fue el primer puente en unir las riveras del Río Culiacán, es uno de los preferidos de los culichis para admirar el atardecer.



TENGO UNA PROFUNDA ADMIRACIÓN POR esa gran ciudad, gracias a grandes amigos, a los que envío un gran saludo y espero que en mi próxima visita me lleven al restaurante El Tomo, mi favorito para comer buen marisco y sushi en Culiacán.