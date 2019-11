20 Noviembre 2019 03:10:00

Más vigente que nunca

BUEN DÍA MÁS VIGENTE QUE nunca aquello de que la Revolución Mexicana fue la Revolución Perfecta porque como decía doctamente el ex presidente Adolfo López Mateos al rico lo hizo pobre, al pobre lo hizo pendejo, al pendejo lo hizo político, y al político lo hizo rico, esto sale a colación porque a 109 años desde el inicio de la revuelta armada de 1910, el escenario lo ilustra perfectamente.



MILLONES DE INDÍGENAS SIGUEN SIN saber leer, ni escribir; más de 50 millones de mexicanos en la pobreza total, pérdida del poder de compra, injusticia social, y los mismos gángsters del PRI y PAN gobernando y haciendo de las suyas con el dinero de los contribuyentes, pero ahora con el uniforme de Morena hoy por hoy el partido donde tejieron su nido los más ambiciosos prianistas.



MEDIOS NACIONALES DESTACARON LO “CERCA” que se encuentra el ex candidato presidencial priista José Antonio Meade de AMLO, y según El Universal ese profesionista ha tenido injerencia como asesor en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Relaciones Exteriores.



SE DICE QUE LOS “CONSEJOS” de Meade siempre pasan por el visto bueno de AMLO, pero el presidente no ve con malos ojos el hecho de que Meade asesore a Arturo Herrera, secretario de Hacienda en asuntos relacionados con la reestructura financiera de Pemex o la relación bilateral con Estados Unidos pastoreando a Marcelo Ebrard.



PESE A QUE FALTA MUCHO tramo, fuentes de primer nivel dicen que el hijo de Enrique Martínez y Martínez ya tiene el nombramiento de próximo candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Saltillo, y luego de ahí a la candidatura la gubernatura, total ya nomás faltan ahí en Morena los Moreira y el también intocable Enrique Peña Nieto.-



AYER SE CONFIRMÓ LO QUE habíamos anticipado en exclusiva; en AHMSA el recurso del ahorro y aguinaldo serán liberados los días 3 y 5 de diciembre, respectivamente, o sea justamente dentro de dos semanas más, y con una velocidad impresionante este 2019 está caducando, y múltiples fuentes recomiendan cuidar el empleo.



ANTE TRABAJADORES DE AHMSA 1 erigidos en asambleístas, Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático, afirmó ayer que la situación del sector siderúrgico nacional es difícil y complicada por la caída de los precios internacionales del acero, sobreproducción global y contracción del mercado interno debido a dificultades en la economía del país.



LEIJA, SEÑALÓ QUE LA CRISIS en la industria del acero no es privativo de Altos Hornos de México, ni siquiera de México sino un fenómeno mundial, pero externó a los trabajadores adheridos a la Sección 147 del Sindicato Democrático la solidaridad y unidad en este 2019 que ha sido bastante delicado.



CAMBIANDO DE TEMA, SE PREVÉ por parte de expertos que el 2020 empezará con incertidumbre, y las empresas no saben ni qué sucederá. En tiempos pasados, a estas alturas del partido las compañías ya tenían su proyección del año siguiente y alistados los contratos con sus clientes, y empezaban el año con contrataciones y mucha producción, ahora el entorno es complicado por factores internos y externos.



RECOLECTAR LATAS DE ALUMINIO PARA venderlas y obtener algunos pesos en medio de una competencia cada vez más numerosa, es una de las opciones de subsistencia para Abelardo Rivas Martínez, vecino de la colonia Guerrero quien tiene que incursionar en otras colonias ante la saturación de pepenadores en la parte oriental de la ciudad, y así como él hay muchos buscando la forma de obtener unas cuantas monedas.



MUCHOS SICÓTICOS EN EL CENTRO de la ciudad, indigentes, vendedores de helados aunque haga mucho frío, cacahuates en carretilla todo mundo en busca de algunos pesos, mientras que en las colonias la gente exhibe su ropa vieja en la banqueta ofreciéndolos en venta.



HASTA MAÑANA…