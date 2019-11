07 Noviembre 2019 04:10:00

Mensajes claros

Señales sin interferencias al interior del Poder Judicial. El nuevo presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, no tiene motivos para comprar problemas ajenos y añejos y, sin torcer brazos ni atropellar manda mensajes claros a sus colegas magistrados y jueces sobre la forma en que el Tribunal Superior de Justicia del Estado se administra desde ahora.



La corrupción y lentitud en los procesos son el talón de Aquiles; en los juzgados hay tarifas establecidas por los secretarios de Acuerdo y Trámite y los actuarios para garantizar el desarrollo de trámites que en realidad son gratuitos y, por si fuera poco, por omisiones, errores y, por supuesto, corrupción, entre jueces y agentes del Ministerio Público se da el fenómeno de la puerta giratoria: los segundos consignan a los delincuentes y los primeros los dejan en libertad. “Los jueces no van a andar sueltos”, advirtió Mery Ayup.



Respaldo de la ONU

Buenos comentarios desde la Organización de Naciones Unidas para Coahuila durante la presentación del Programa Estatal de Derechos Humanos a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, ante colectivos de familias de desaparecidos, activistas, expertos y académicos.



El contenido del plan se ganó el respaldo de Mark Manly, representante en México del alto comisionado de la ONU para Refugiados; Jesús Peña, representante del alto comisionado de los Derechos Humanos en México y del director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache, quien vino en representación de la secretaria Olga Sánchez Cordero.



¿Cuál es la idea? A grandes rasgos, explicó el Gobernador, convertir a Coahuila en territorio libre de violencia por cuestiones de género, origen, preferencia sexual, condición social y migratoria; de violencia contra la mujer y los niños, de suicidio y ser receptor de refugiados extranjeros. De ese tamaño el compromiso.



Les pusieron falta

El pretexto fue la sesión plenaria que se desarrolló a la misma hora pero en el patio central de Palacio de Gobierno: hubo quienes notaron la ausencia de diputados locales durante la presentación del Programa Estatal de Derechos Humanos. Hubo representantes de la Organización de las Naciones Unidas, pero no legisladores locales.



Ni siquiera estuvieron las principales interesadas, es decir, quienes integran la comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, la morenista Elisa Catalina Villalobos Hernández, coordinadora del grupo; la priista Graciela Fernández Almaraz y la panista Gabriela Zapopan Garza Galván.



También le pusieron falta a las integrantes de la comisión para la Igualdad y No Discriminación: Blanca Eppen Canales (PAN); Diana Patricia González Soto (PRI) y Zulmma Guerrero Cázares (Unidad Democrática) quienes, por cierto, muy activas no son en el Palacio de Coss.



De ida y vuelta

Nueva gira de promoción industrial, pero ahora por Estados Unidos. El gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece en Cincinnati, para atender la invitación a visitar las instalaciones de una empresa y después reunirse con un grupo de inversionistas. La idea es que regrese este mismo jueves por la noche y con buenas noticias.



Sin bolsas

Por unanimidad, el respaldo a la propuesta de la diputada Diana Patricia González Soto para replicar en todo el estado el modelo Saltillo para eliminar las bolsas de plástico de supermercados.



Bajo el mensaje “Sin bolsa de plástico, por favor”, el Gobierno de Manolo Jiménez distribuye 115 mil bolsas ecológicas, equivalentes a 232 millones de bolsas de plástico. La medida coincide con el plan del Gobierno de Miguel Riquelme para prohibir el uso de bolsas y popotes de plástico a partir del próximo año.



Saltillo es el primer municipio que tomó cartas en el asunto y por ello fue reconocido como ejemplo estatal.



Con el Buen Fin

Al que sacaron al balcón fue al diputado Juan Antonio García Villa. Para su mala suerte, al llegar a la sede del Palacio de Coss para la sesión plenaria de este martes, no pasó desa-percibido para un grupo de reporteros que tomó nota del BMW en que se traslada, y lo peor, con placas vencidas.



El también integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, a quien se le da lo de recomendar y acomodar jueces y secretarios de Acuerdo y Trámite en distintos juzgados, no es tan buen ciudadano como lo presume. Trató de justificar que las láminas de su automóvil están vigentes en la Ciudad de México, pero resulta que datan desde que la capital del país era Distrito Federal. A lo mejor con el Buen Fin se anima a poner en orden sus derechos de control vehicular.



Crónicas Saraperas

El que anda muy contento es Francisco Tobías Hernández, para más señas titular de la oficina local de Recaudación en Saltillo. El también académico, político y cronista –no oficial– de Saltillo presentará su tercer libro de Cápsulas Saraperas, el cual contiene 40 historias de personajes, lugares y acontecimientos particulares de la capital del sarape y el pan de pulque.



El libro se editó e imprimió en Ediciones Rivera, también de manufactura local y está todo preparado para la presentación, que será este viernes en el museo de Los Presidentes. Las invitaciones se giraron en el círculo de amigos y familiares del funcionario estatal.