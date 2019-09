23 Septiembre 2019 04:10:00

Migrantes en el aeropuerto de PN

EL QUE PRONTO PEDIRá cuentas para ver qué sucede en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, es el delegado del Gobierno Federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado…



Y ES QUE YA todos se dieron cuenta que el aeropuerto de Piedras Negras se ha convertido en un verdadero aeropuerto internacional, pues llegan muchos viajeros de distintos países y continentes tales como Cuba, Venezuela, Georgia, Rusia, de varios países africanos, y que cuando son detectados por los empleados del INM en la puerta de la sala de llegada de inmediato ya están ahí abogados que los esperan, algunos para orientarlos y otros para entregarles amparos contra su detención o deportación…



ALGO SUCEDE Y POR ello es que el delegado pronto pondrá atención a esto para ver si es correcto lo que ahí sucede o si alguien se hace de la vista gorda para permitir esa llegada masiva de migrantes vía aérea…



DESDE HACE SEMANAS QUE en el aeropuerto está tanto la Policía Federal como el Instituto Nacional de Migración revisando a quienes llegan para frenar esa vía de posibles migrantes sin documentos., pero pese a ese filtro, los migrantes llegan…



EL QUE HA DEMOSTRADO que le sabe a la política y sobre todo a la gestión, es el regidor de Nueva Rosita el profesor Noé Gómez, aliado político del alcalde Julio Long, quien gestiona y agiliza apoyos a las escuelas, comisión que tiene a su cargo, siempre dándole el crédito y espacio al alcalde de aquél municipio,…



EL PROFE TRABAJA SIN ambiciones y esperando los tiempos para servir a su partido en las tareas que le sean asignadas, a algunos cercanos colaboradores les ha compartido su deseo de ser tomado en cuenta para la renovación del congreso local, pero también aclara que no es una obsesión personal ni política…



TAMBIéN EN EL áMBITO magisterial el profe Noé ya se le ha visto con dirigentes del actual comité estatal de la Sección 38, que está próximo a su renovación y es bien visto por los líderes magisteriales para apoyarlos en lo que será la primera elección sindical con voto universal y secreto…



MIENTRAS TANTO NO BAJA la guardia y atiende su salud, misma que se vio mermada en el verano de este año, pero de que vienen tareas y oportunidades tanto políticas y sindicales para él, de eso no hay duda…



UNA EXCELENTE MEDIDA QUE ya ha plasmado y notificado el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo, a los desarrolladores de vivienda que de ahora en adelante en sus proyectos de nuevos fraccionamientos o los que ya están en proceso, que consideren como una obligación el instalar ya el alumbrado público tipo LED y no lámparas de mercurio o de cualquier otro sistema ya obsoleto como ha ocurrido…



Y ES QUE SI la ciudad va a cambiar ya 16 mil lámparas en una primera etapa, debe ser obligatorio que lo nuevo que se planee instalar por parte de los constructores de vivienda que sea de luces LED y que no vayan a protestar que no está regulado, si desde ahora se les ha informado de la medida…



EL TEMA ES NO solo la seguridad que un buen alumbrado da, que refuerza la tranquilidad de la gente, sino también el de el ahorro de energía que eso representa para la ciudad…



YA HAY CIUDADES CON mucho más presupuesto, que no solo instalan luces LED en sus principales vialidades y nuevos desarrollos, sino que estas son de fotoceldas, es decir, ya no representan una carga por el consumo de energía eléctrica para la ciudad…



BIEN POR LA MEDIDA de Anselmo Elizondo, y esperemos que las constructoras entiendan que es obligatorio…



EL ALCaLDE CLAUDIO BRES ha logrado impulsar proyectos de infraestructura para la ciudad en prácticamente todas las áreas y es por ello destacable lo que se hace por ejemplo en el tema deportivo…



LA REMODELACIóN PRáCTICAMENTE total del auditorio Santiago V. González es uno de los proyectos más importantes en materia deportiva y que impactará en miles y miles de jóvenes y adultos que disfrutan y utilizan dicho inmueble…



BRES NO SE CONCENTRó SOLO en proyectos de tipo vial como pavimentación, bulevares o plazas, sino también en el tema de la salud, deportes y seguridad…



LA VISIóN FUE GLOBAL y los resultados serán extraordinarios, todo por hacer una planeación a tiempo…



DE FORMA DISCRETA O EN otros foros, pero muchos alcaldes de Coahuila se quejan de que solo hay recursos para Piedras Negras desde lo federal, pero eso no es casualidad, eso se llama planeación…