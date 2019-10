01 Octubre 2019 04:09:00

Monstruo voraz

Después de un largo y desaseado proceso, en medio de acusaciones de “dados cargados” e incluso una impugnación, por fin hay humo blanco en la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, y será Miguel Francisco Crespo Alvarado, el nuevo integrante del órgano colegiado del Sistema Estatal Anticorrupción.



Bien, Crespo Alvarado, trae bajo el brazo un impresionante currículum: es un docente con doctorado y tres maestrías y, por si no fuera suficiente, el lagunero por adopción, es miembro fundador del Centro de Investigaciones México Avanza.



Todo cambio significa una oportunidad. Desde este espacio queda esperar que Crespo Alvarado se aplique, que desquite esos cerca de 90 mil pesos mensuales que recibirá, libres de polvo y paja, y que logre lo que ningún otro a lo largo de estos años de “operación” de este gigantesco elefante blanco, este monumento a la simulación que es el Sistema Estatal, y que, efectivamente combata en los hechos ese flagelo que es la corrupción.



Queda desear que permanezca entero, firme y no caiga en la tentación de rendir culto a la indolencia, que no sea devorado por ese monstruo de apetito insaciable que es la simulación como eje del quehacer.



Queda esperar que con sangre fresca, no tan contaminada por los actuales usos, logre abatir el rezago: esos centenares de expedientes que se empolvan en los vericuetos burocráticos de un sistema que simplemente, hoy por hoy, no funciona.



Queda otorgar el beneficio de la duda. A ver cómo responde en los hechos este académico de currículum impresionante y si logra marcar la diferencia o termina como uno más del andamiaje de la ineficiencia.