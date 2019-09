14 Septiembre 2019 04:10:00

Morena quiere reducir pensiones

Magistrados del Poder Judicial de Coahuila se habrían enterado que los diputados de Morena quieren reducir las pensiones y antes de que otra cosa suceda empezaron a tramitar sus retiros.



Y es que nadie quiere dejar ir un sueldo mensual de casi 100 mil pesos.



Se había rumorado de la salida de Miriam Cárdenas, pero parece ser que hasta ahora no ha solicitado de manera formal su solicitud.



En lista de espera están los casos de Alma Leticia Gómez y Juan Antonio Martínez.



Debe usted saber que los legisladores morenistas quieren tumbarle el 50 por ciento a las pensiones de los magistrados.



El Ayuntamiento de Castaños está convertida en una agencia inmobiliaria.



De golpe y porrazo sacaron a la venta varios terrenos municipales.



Los metieron a consideración de los regidores en una junta extraordinaria y como siempre sucede, Enrique Soto dio la orden de que a los regidores les avisaran unas 3 horas antes de la sesión.



Obviamente la aplanadora priísta pasó por encima de todos y aprobaron la venta de los terrenos.



En Ciudad Frontera también hubo junta de Cabildo.



Revisaron la Ley de Ingresos donde hubo sorpresas, llamó la atención el cambio radical de algunos regidores.



Raúl Guerrero que no quiere quedar mal ni con Dios ni con el diablo, prefirió abstenerse.



Sorprendió a propios y extraños el voto a favor de Sandra de Luna y Obdulia Cisneros que según dicen la levantada de mano le costó al erario varios miles de pesos.



Y lo rumoran porque cuando se presentó el anteproyecto, las dos regidores perredistas lo votaron en contra.



Y ya que estamos en asuntos de la Ley de Ingresos, en Monclova harán hoy lo propio.



Va con el 4.5 por ciento de incremento acorde a la inflación.



No hay más impuestos, pero tampoco menos.



Alfredo Paredes cuidó que no se perjudicara los bolsillos de los monclovenses.



René Martínez rechaza rotundamente que haya sido despedido del Comité Directivo Estatal del PAN.



En su defensa asegura que aún sigue en la nómina del Estatal que comanda el espurio Jesús de León Tello.



El panista de Ciudad Frontera acusa que son dos de sus correligionarios, sin mencionar nombres, los que han hecho correr la versión de que fue cesado.



Nada bien se ve el panorama para Coahuila con el presupuesto para el 2020.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme no quiere opinar mucho sobre el tema, tiene la esperanza de que cuando llegue a los diputados le den un ayudadita y le incrementen la cifra.



Pero así como se ve el panorama, se tendrían que replantear algunas acciones, como apoyar en las nóminas de instituciones que debería cubrir la Federación.



En lo que va del 2019, Coahuila ha sufrido una baja en las participaciones que andan más o menos por mil 500 millones.