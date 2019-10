31 Octubre 2019 04:08:00

Morena se está quedando con el INE… sin hacer ruido

A través de uno de sus grupos políticos más poderosos, el partido Morena ha puesto en marcha una estrategia que le permitirá, en unos meses, controlar el Instituto Nacional Electoral, el organizador de las elecciones en México. Algunos de sus alfiles han tomado por asalto posiciones claves en el INE, otros están bombardeando desde el Congreso y el jaque mate está por concretarse en marzo.



De lograrlo, Morena sería jugador y árbitro en las elecciones. Así, el presidente López Obrador estaría comportándose con menos decoro que cualquiera de los más recientes expresidentes a los que tanto culpó de haberle hecho fraude electoral. Esta columna es una alerta a tiempo.



El cerebro de esta estrategia es el llamado Grupo Texcoco, dentro de Morena. Capitaneado por Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo y exrepresentante de López Obrador en el IFE-INE. Y por Higinio Martínez, figura prominente primero del PRD y ahora de Morena. La operación del asalto al INE tiene como ejecutor principal al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, suplente de Duarte, que entró cuando éste tomó la Subsecretaría.





I. Primer golpe: la cooptación.



Métase a las redes sociales de José Roberto Ruiz Saldaña. Rápido llegará a una conclusión: es de Morena. Las palabras de sus videos, lo alineado de su discurso con el del presidente López Obrador, las críticas brutales al INE (donde trabaja) con cualquier excusa y hasta la promoción de las opiniones de los propagandistas del régimen dejan pocas dudas. Encima, todo este contenido está potenciado por la poderosa red AMLOve.



El problema es que José Roberto Ruiz Saldaña no es jugador, es árbitro. Es árbitro de las elecciones. Es integrante del Consejo General del INE. Su comportamiento dista mucho de ser el de un árbitro imparcial.



Ruiz Saldaña tuvo en su historia política reciente una singular conversión: a él lo postuló el PAN para ser consejero del INE porque había trabajado para la Administración del exgobernador panista sonorense Guillermo Padrés, quien fue encarcelado por escandalosos actos de corrupción. Cuando Padrés cayó en desgracia, el consejero Ruiz Saldaña se sacudió el filopanismo que lo encumbró como autoridad electoral y se alineó con Morena.



No fue el único que dio el mismo brinco. Sergio Gutiérrez Luna también saltó del desprestigiado panismo de Padrés a Morena, y ya es diputado federal. En Sonora, el diputado Gutiérrez Luna fue jefe del consejero Ruiz Saldaña, en la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El vínculo es estrechísimo.





II. Segundo golpe: la conquista.



¿Qué tan grave es que esté cooptado un consejero, en un Consejo de 11 integrantes? Así visto, no parecería haber problema. Salvo que desde el Congreso, con la mayoría de Morena operada por el diputado Gutiérrez Luna, lo han vuelto quizá el consejero más poderoso.



Para muestra, lo que ocurrió en abril de 2019. Con el voto legislativo, puso a un alfil a cargo de uno de los órganos clave dentro del INE: la contraloría interna. Las auditorías, ni más ni menos. El alfil que encabeza el Órgano Interno de Control se llama Jesús George Zamora, exasesor del morenista Horacio Duarte en la Cámara de Diputados, exasesor del morenista Higinio Martínez en el Congreso del Estado de México y exasesor del consejero Ruiz Saldaña en el INE.



Ya empoderado, el contralor George Zamora puso de subcontralor a Luis Oswaldo Peralta Rivera, exabogado de Delfina Gómez (prominente figura del mismo Grupo Texcoco) y de Julio César Godoy, aquel diputado que, vinculado con el narco, huyó de la Cámara en la cajuela de un vehículo. Para amarrar, el nuevo contralor del INE también contrató en su equipo a Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del diputado Gutiérrez Luna. También sumó a Claudia Herrera Beltrán, Gabriel Martínez Mar y Fernando Vargas Manríquez, que se desempeñaban como asesores del consejero Ruiz Saldaña. Quedó tomado el Órgano Interno de Control, pues.



La pinza la cerró, quién más iba a ser, Irma Eréndira Sandoval. El contralor George Zamora y la secretaria de la Función Pública hicieron un acto público juntos: firmaron un convenio de colaboración el 29 de agosto. No se pierda el boletín oficial que dio cuenta de la firma SFP-INE. Retomo algunas frases: “nuestro país requiere un organismo electoral confiable, eficiente, austero y con autoridades honestas”, “tras destacar el oneroso costo de las elecciones en México y la resistencia de algunas autoridades electorales a abandonar privilegios”, “las fallas en el funcionamiento del sistema electoral mexicano es una de las denuncias más antiguas de la sociedad mexicana”, “las elecciones en México son muy caras y el combate a las prácticas ilegales en torno a las mismas es una tarea pendiente” (¿pensará que hicieron fraude para ganar en 2018?). Parece que lo escribió algún propagandista de Morena, mas que ser una comunicación oficial de dos instituciones.





III. Tercer golpe: la amenaza de reforma.



Con las piezas alineadas, el diputado Gutiérrez Luna es impulsor principal de una reforma política que se está cocinando y tiene como eje central desmantelar el INE como lo conocemos. Con el atendible argumento de la austeridad, Morena ha jugueteado con quitarle presupuesto para organizar las elecciones (que, de hacerse sin consenso, las volvería más vulnerables para el fraude), reducir el número de consejeros, desaparecer los INE estatales que organizan elecciones locales y una larga lista de preocupantes ocurrencias. El presidente López Obrador ha dicho que no está en su agenda legislativa esta reforma política… en los primeros tres años de su mandato.





IV. Cuarto golpe: el jaque mate que viene.



En marzo del próximo año se van cuatro de los 11 consejeros del INE. El proceso de renovación se inicia en enero. Con su aplastante fuerza legislativa, Morena puede ocupar esas posiciones con personajes leales, y entonces, ya con cinco consejeros, secuestrar al INE también desde adentro, bloquearlo, pues, para muchas de las decisiones hace falta tener 8 de los 11 votos.





SACIAMORBOS



He sido crítico de muchas decisiones del INE. De no pocas de sus políticas e incapacidades. Y del actuar de varios de sus consejeros a lo largo de su corta historia. Para alguien que valora la democracia, exigir su perfeccionamiento es una obligación. Pero también hay que aquilatar que el INE es ejemplo mundial en organización de elecciones. Cuando países batallan con atroces fraudes y buscan reformarse, funcionarios del INE viajan a mostrarles el camino. No por nada gracias a la certidumbre que brinda el INE hemos tenido presidentes emanados de todas las corrientes políticas. El primero en valorarlo debería ser quien actualmente es el más visible beneficiario de la naciente democracia mexicana.