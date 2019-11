09 Noviembre 2019 04:10:00

Morenistas en Torreón

Coincidieron en la Comarca Lagunera el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado federal Mario Delgado, respectivamente presidentes de cada cámara legislativa. La coincidencia fue mal tino para la cuarta transformación, pues no son esporádicos los encontronazos entre los dos morenistas y en una de esas trasladan su pleito casado a terrenos de Coahuila.



Delgado tuvo reuniones en Torreón, se dejó ver por un restaurante y después se trasladó a San Pedro, como invitado al informe legislativo de los diputados coahuilenses Luis Fernando Salazar Fernández, Francisco Javier Borrego Adame y Diego del Bosque. Este último fue electo por Saltillo y por lo tanto quién sabe lo que iría a informar a La Laguna.



Hay niveles

Hay de eventos a eventos, y mientras a Delgado le tocó lidiar con las huestes de Borrego y de Del Bosque, el zacatecano Ricardo Monreal fue orador principal en el foro sobre Federalismo Fiscal que organizó el periódico El Universal. Ahí mismo estuvieron el presidente de ese diario, Juan Francisco Ealy Ortiz, y el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. Blas Flores Dávila, para más señas titular de la Secretaría de Finanzas, acudió como representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Aun cuando no es muy fan de Monreal, por lo menos es lo que comentan los malpensados, el coahuilense Armando Guadiana Tijerina no se podía perder el evento y la oportunidad de aparecer en la foto. Estuvo junto a sus colegas Samuel García, Alejandro Armenta y Eduardo Ramírez. Como el encuentro fue en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Economía, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, estuvo como anfitrión.



Espaldarazo financiado

Por cierto, al interior de Morena no quedaron contentos con el evento de este viernes en San Pedro, pues para muchos fue el espaldarazo de la bancada morenista en San Lázaro a las aspiraciones de Luis Fernando Salazar, “El Hooligan” para sus fans, quien a toda costa pretende hacerse de la candidatura para la alcaldía de Torreón.



Nadie sabe para quién trabaja y si bien los gastos por viáticos, acarreo y logística del evento legislativo corrieron por cuenta del diputado Borrego Adame, el exniño Azul fue quien realmente lo capitalizó para sus aspiraciones hacia 2021.



Otra cosa que a más de uno llamó la atención fue la ausencia de representantes del Gobierno federal. El superdelegado Reyes Flores Hurtado ni se asomó, como que está tomando distancia.



Les gana el protagonismo

Justo cuando el asunto se empezaba a olvidar, la Diócesis de Saltillo convocó a organizaciones de la sociedad civil para alzar la voz y protestar, con la firma de un documento, por lo que consideran una campaña de hostigamiento y difamación en contra del obispo Raúl Vera López y de su colaboradora, Jacqueline Campbell.



El asunto tiene que ver con el video y fotografías que circularon en redes sociales y medios de información, en donde la pareja aparece en una cantina junto a otras personas. El propio Obispo aseguró que lo anterior no tuvo nada de malo, pues para empezar no acudió a escondidas, pero queda en evidencia la pésima estrategia de comunicación de la Diócesis local. Si el tema ya no está en la agenda mediática, ¿para qué traerlo de vuelta? Solo ellos saben. ¿Será que les gana el protagonismo?



No se pudo

Aun cuando anda en su segundo aire mediático por el pleito en redes que trae con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expanista Felipe Calderón Hinojosa cerró semana en Piedras Negras, pero no reunió el mínimo de simpatizantes para hacer válida la asamblea distrital con miras al registro de México Libre, el partido que promueve junto a su esposa Margarita Zavala.



Por la noche hubo cena; ahí mismo, el expresidente de México dictó conferencia ante los presentes, eso sí, a cambio de mil pesos por persona.



No les gustó

Nada satisfechos, por el contrario, molestos quedaron activistas de derechos humanos de Coahuila con la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



De entrada, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, uno de los aspirantes a dirigir la CNDH, reviró contra la recién elegida, quien aseguró que las violaciones a los derechos civiles son herencia del pasado; “se le olvida que esta Administración está destrozando la vida de miles de migrantes y personas refugiadas”, le aclaró en Twitter.



“Fue una vergüenza”, también posteó el activista Jorge Verástegui González, al referirse al proceso de selección de la integrante de Eureka.



Próximo a la 4T

El que reapareció durante el foro sobre Federalismo Fiscal en Torreón fue Jesús Gerardo Sotomayor Garza, para más señas expresidente de la Sala Regional Torreón del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Fue invitado a participar en la mesa sobre Federalismo y aunque habló poco, nos aseguran que aprovechó para las relaciones públicas.



Corre fuerte la versión de que el exmagistrado busca acercamiento con representantes de la 4T; ¿será que pretende eximir culpas, como los pendientes que dejó por el megafraude en el

Infonavit?