15 Octubre 2019 04:10:00

Muy sorprendidos

Este Marqués dio santo y seña de los futuros candidatos del PRI a diputados locales en los 16 distritos y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos respondieron con enojo, o por lo menos molestia, porque ya se veían en las boletas electorales del próximo año y, como era de esperarse, a otros se les dibujó tremenda sonrisa.



Pero lo que sí a todos sorprendió fueron los nombres de Álvaro Moreira Valdés y Ricardo López Campos. En el primer caso va por un distrito de Saltillo, desde hace meses corrían versiones sobre su nominación, pero pocos apostaban a que se fuera a concretar.



En el segundo, como lo contó este lunes nuestra columna hermana Confesionario, de Zócalo Monclova, hasta su foto retiraron del salón de expresidentes del PRI Monclova. No les gustó que su sobrino Alfredo Paredes ganara las elecciones municipales como candidato del PAN. A ver ahora cómo le van a hacer, aunque no será la primera vez en que los priistas regresen un retrato a la pared de honores.





Seis años fuera



Otro nombre que llamó la atención a propios y extraños fue el de Hilda Flores Escalera. Fue secretaria de Turismo en la Administración de Humberto Moreira Valdés y tenía más de seis años fuera del estado, primero como senadora, después como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del expartidazo.



Pero como todo, las ausencias terminan y la saltillense tiene posibilidades de regresar al terruño y competir por una diputación local. Veremos.





Juicio claro



Por si algo faltaba a la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez Guevara, y a la Secretaría de Educación, en donde se supone que manda Higinio González Calderón, para encuadrar y evitar que se les caigan las acusaciones en contra de un profesor de Música y un intendente, a quienes acusan de abuso sexual en perjuicio de dos alumnos del jardín de niños en donde laboran.



La víspera, más de 30 profesores incorporados a la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acudieron a las instalaciones del juzgado, en donde se sigue el proceso para reclamar juicio claro, pues no les gustó que la Fiscalía y la Sedu hayan condenado a priori a sus compañeros. Al frente del grupo estuvo Alejandra Peña, para más señas titular de la cartera de Trabajo y Conflictos de Preescolar, de la Sección 5.







Problema vigente



Los señalamientos por acoso sexual en contra de funcionarios y alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, a cargo de Francisco Yáñez Armijo, y en perjuicio de alumnas de ahí mismo, están más vivos que nunca.



Los casos cobraron fuerza a principios de año ante la escalada de denuncias, pero una querella en la cual incluso la denunciante señala a Óscar Aarón Nájera Davis, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como protector de al menos uno de los acosadores, es ejemplo de que el problema no está resuelto.



¿Será tan grande el bache por el que atraviesa la que antes fue una de las escuelas de Derecho más influyentes en el país? Cirugía mayor, piden algunos.







Uñas y dientes



Con la espada desenvainada y la escopeta bien cargada llegó María de Lourdes de Koster López a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila. No tiene una semana en el cargo y ya lanzó declaraciones que incendiaron varias oficinas.



Según la comunicadora, a dos años de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción es momento de que los organismos facultados para castigar saquen uñas y dientes y se pongan las pilas para ir a la caza de los corruptos.



La nueva consejera presidenta del CPC hizo un llamado a la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, y a la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata Sandoval, para que dejen de “trasladar” y “administrar” “tiempos que luego no nos sirven para nada” y de una vez por todas muestren de qué están hechas sus dependencias. ¿Qué tal?





Por si lo ven…



Empezaron los despidos, los paros técnicos anticipados y la cancelación de líneas de producción en General Motors, y los trabajadores de este corporativo y de empresas proveedoras preguntan por su dirigente sindical, así es que si por alguna razón se topan con Tereso Medina Ramírez, no estaría mal que le dijeran que en Ramos Arizpe ¡la cosa está que arde!



Queda claro que el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila anda en todo, menos en lo que compete a los obreros.





Toca en Ramos Arizpe



Al que le toca ser anfitrión de la agenda estatal es al Alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, quien recibe al gobernador Miguel Ángel Riquelme para la puesta en marcha del programa Vamos a Michas, el cual, como se sabe, sirve de base para el desarrollo de obra pública.



En el caso de Ramos Arizpe las obras están en curso, arrancaron hace meses con la coordinación del Ayuntamiento y la Administración estatal, pero faltaba darle formalidad al proyecto y esto mismo ocurrirá en el evento del bulevar El Escorial, en la colonia Valle Poniente.