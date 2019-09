25 Septiembre 2019 03:10:00

Nada de que preocuparse

NADA DE QUE PREOCUPARSE EN materia de Seguridad Pública, si José Luis Pliego, secretario de Seguridad, que Coahuila ocupa el cuarto lugar con mejor percepción según el INEGI es porque estamos como se dice ATM.



PLIEGO ESTUVO EN MONCLOVA en una encerrona con empresarios, darles certidumbre de que se va por el camino correcto y se está mejor que en otros estados fue el objetivo, y lo refrendaría ante medios de comunicación.



QUE SI EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme, unificó a municipios para pacificar el Estado, que si hizo alianza con los estados vecinos, que si los índices delictivos no cesan…nada de importancia, Coahuila en el cuarto lugar de mejor seguridad.



A PLIEGO CORONA POCAS veces se le ve por estos rumbos, así que los cuestionamientos de incidentes recientes, robos, ejecutados, narcomantas, lo ponen de mal humor y diría nada grave ni alarmante.



FALTABA QUE LO DIJERA que en Coahuila se tiene seguridad y se vive ATM, para como se vivió en el pasado reciente.



DEL PASADO HABLANDO, EL EX gobernador interino Jorge Torres López, pidió su extradición y pueda ser juzgado en Estados Unidos por delitos que se le acusan, una decisión que está planeada para que le vaya mejor que en su país.



UN TESTIGO PROTEGIDO, QUIZÁS le pueda dar beneficios, aunque la línea de involucrados puede llegar a ciertos ex funcionarios del Gobierno anterior.



TORRES LÓPEZ SE SIENTE solo y abandonado así que no debe dudarse que no tiene mucho que perder y algo por ganar si coopera, porque hay quien dice que no actuó solo.



UN DÍA SÍ Y OTRO también, los de Morena siguen en el pleito interminable, el asunto ahora es el padrón con el que aplican la “democracia” que fue rasurado y de un palmazo borraron a Guadalupe Céspedes y don Chuy Rivera, entre otros.



EMPEZARON CON EL PLEITO de la regiduría plurinominal en el Ayuntamiento de Monclova la demanda de Claudia Garza de Toro, la renovación de la dirigencia, los malos manejos de recursos del partido y las transas de Miroslava Sánchez.



POR LO VISTO LA diputada federal no está dispuesta a darles entrada a sus detractores, según cuentan el grupo de Céspedes, quiere desaparecerlos no sólo del padrón porque han sido un cadillo en la entrepierna de “Miros”.



LOS MORENOS SEGUIRÁN CON sus pleitos por los siglos de los siglos…



TRANQUILINOS LLAMAN A LOS DEL Sindicato Democrático pues el asunto de la venta de AHMSA no los asusta, si ya pasaron por una venta, ya cambiaron de Sindicato y los obreros mantuvieron empleos y prestaciones, no pasa nada.



EL LÍDER DE LA 147, Gerardo Mireles, dice que dialogó con muchos trabajadores del interior de la planta y todos están tranquilos y confiados en que no se verán afectados en caso de una posible venta.



OTRA COSA SON LOS ipecos, que siguen apostando por la recuperación de la empresa luego de la reunión con Jorge Ancira, quien remarcó el plan de acciones que aplican para capitalizarse.



EL TEMOR AUNQUE NO lo dicen es antes que nada sus pagos atorados en la crisis de AHMSA, el posible cambio de dueños que retardará el movimiento comercial y al final que vengan proveedores de otros estados.



EL ÚNICO QUE ESTÁ pensando en futuro de los obreros de AHMSA 1 y 2, es Gerardo Salazar, del Grupo Transparente de la 147, que insiste en unir a la raza de bronce en un solo frente por la lucha de su fuente de empleo, sus derechos y la defensa de la empresa.



OIGANLO BIEN, GERARDO SALAZAR Balderas, uno de los napistas más napistas ha dicho que su lucha es porque Altos Hornos de México no pase a manos extranjeras y pidió a Napoleón Gómez Urrutia se acerque a los verdaderos trabajadores.



LE EXIGEN A NAPO que intervenga para detener las represalias que ejercen los que aún cobran como jefes de relaciones laborales, a ver para cuándo se digna el líder minero, qué importa que viaje en avión, camioneta blindada y escoltado.