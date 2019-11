04 Noviembre 2019 04:10:00

Nava y el impulso de obra pública

EL 2019 PARA NAVA será un año de mucha obra y así lo demuestra el alcalde Sergio Velázquez Vázquez, pues se trabaja en varios frentes con una gran inversión…



SE TIENEN OBRAS EN proceso como la nueva central de Protección Civil y Bomberos, también el nuevo edificio para Policía Preventiva municipal, además se avanza ya en la rehabilitación de la casa de la cultura; está la obra del comedor comunitario y la techumbre de escuela primaria…



LOS BENEFICIOS POR LA OBRA que el alcalde ha gestionado con recursos propios y mucho apoyo del gobernador Miguel Riquelme también se refleja en el programa de pavimentación y drenaje en varios sectores del municipio así como en la mejora de vivienda en zonas de atención prioritaria…



ADICIONAL EL MUNICIPE SUPERVISA la obra que se realiza de la rehabilitación total del Auditorio municipal, todas estas obras sin duda darán un realce importante al nivel de vida de la población de Nava, que se ha convertido en un municipio industrioso y de gran crecimiento urbano…



QUIEN ANDA MáS QUE contento es el consejero de Canaco y mandamás de una empresa gasera de Piedras Negras, Súper Gas, el abogado Aniceto Hernández Gayoso, luego de que su equipo de frontenis se coronara campeón por segundo año consecutivo, ahora en la octava edición del festival de Frontenis, Jaialai y pelota vasca que se desarrolló allá en la capital del país en el club de frontón Arturo Mundet…



El consejero de Canaco es el capital y encabeza este equipo que representa a Piedras Negras y a la raza que se entrena ahí en el frontón de la unidad deportiva Santiago González y orgullosos refrendaron su campeonato allá en la CDMX…



POR SUPUESTO QUE EL ABOGADO Hernández Gayoso estaba más que contento pues es uno de los más entusiastas de este deporte en nuestra ciudad y además impulsa a los nuevos valores…



EN EL EVENTO PARTICIPARON en las distintas categorías más de 600 pelotaris en los Frontenis, pelota vasca, jai alai, paleta de cuero y pelota preolímpica…



DONDE PARECE QUE QUIEREN entrar en una controversia e incluso enfrentar a la ciudad de Piedras Negras es en Ferromex…



PUES RESULTA QUE EL director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo, informó este fin de semana que fue notificado de una demanda de la empresa trasnacional, propiedad de Germán Larrea (el mismo dueño de Pasta de Conchos), porque a la empresa le preocupó que el municipio tratara de embellecer la ciudad y sobre todo la zona cercana a las vías del ferrocarril ¡sembrando buganvilias¡….



ANTE ESO, FERROMEX interpuso una denuncia contra la ciudad de despojo o invasión de área federal concesionada…



EN VERDAD QUE NO entendemos el razonamiento de Ferromex, pues la empresa pone de cabeza a la ciudad con el abandono por horas de sus tiras de furgones de carga obstruyendo en cinco puntos críticos el tráfico vehicular y provocando la pérdida de cientos o miles de horas hombre por el tiempo que permanece ahí la gente varada…



EN VERDAD QUE LO QUE URGE a Ferromex son proyectos concretos para ver cómo es que solucionará todo el congestionamiento que provoca a Piedras Negras, en lugar de ver moros con tranchete solo porque la ciudad mejora en ornato…



DONDE LAS COSAS VAN DE mal en peor es en Sabinas, donde los habitantes ven cómo la economía va en picada y el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez, se la pasa de pachanga y en el mitote antes que pensar en promover la ciudad y el municipio…



LAS EMPRESAS SE HAN olvidado de Sabinas, no hay una sola promoción de la ciudad para que lleguen empresas distintas a las mineras o de transporte, unas altamente contaminantes y de riesgo enorme para los trabajadores y las otras relacionadas con la misma actividad…



LOS CIUDADANOS DE SABINAS ya se dieron cuenta del error que cometieron al votar por el actual alcalde y no duden que muchos ya razonaron su error y no lo volverán a hacer…



NO SOLO EN MATERIA de fomento al empleo e inversiones es donde el municipio se encuentra entrampado, sino también en el tema de la seguridad donde el robo a negocios, autos y de ganado es un gravísimo problema, pero el alcalde se la pasa de pachanga en pachanga…