25 Septiembre 2019 04:10:00

¿Negocio con el deporte?

¿Qué tan confiado estará Juan Castillo Borja para hacer negocios al amparo de su cargo como coordinador del Gimnasio Municipal? El funcionario presume cercanía y protección de Antonio Cepeda Licón, quien hace las veces de director del Instituto Municipal del Deporte y al parecer tiene razón.



¿Será que el joven director también forma parte de los enredos de su colaborador? Los malpensados apuestan doble a sencillo a que sí, de lo contrario no se explican el grado de proteccionismo que existe en esa extraña relación.



En terapia intensiva

Delicado, de pronóstico reservado, era hasta anoche el diagnóstico médico para el magistrado Homero Ramos Gloria, de 52 años (nació el 8 de marzo de 1967), quien ha hecho de todo en el servicio público: presidente del desaparecido Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de donde pasó a la Secretaría de Gobierno y luego a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.



También fue procurador y fiscal general entre 2012 y 2017, y por lo tanto le tocaron las denuncias y primeras investigaciones en torno a la megadeuda y las travesuras de Javier Villarreal Hernández.



Como magistrado, hay quienes le echan porras para la sucesión en la presidencia del Poder Judicial, ante la eventual salida anticipada de la magistrada Miriam Cárdenas. Por lo pronto se encuentra en una sala de terapia intensiva por sangrado en el esófago, que llevó a los médicos a transfundirlo en varias ocasiones.



Al mediodía

Está más o menos definida la agenda de la quinta visita presidencial que Andrés Manuel López Obrador concretará a Coahuila este viernes. Por ahí del mediodía, entre las 11:00 y 12:00 horas, estará en Matamoros, pero todavía no se sabe si llegará en vuelo comercial a Monterrey o a Torreón.



Luego se trasladará por carretera a San Buenaventura, en donde estará entre 6 y 7 de la tarde. En los dos casos visitará instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que estará acompañado por su director, Zoé Robledo, como ocurrió en la última visita.



Es posible que el viernes por la noche, el Presidente vuele de Monclova a Chihuahua, en donde tiene agenda el sábado.



Tarde, pero seguro

Finalmente pagaron lo pendiente del fondo de ahorro a los profesores y demás agremiados a la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El compromiso de la dirigencia, a cargo de José Luis Ponce Grimaldo, era cubrir lo pendiente el viernes pasado, pero los cheques correspondientes empezaron a fluir hasta el lunes por la tarde y este martes los tuvieron en mano los 22 mil agremiados.



Ahora ya nada más falta que concluyan las investigaciones en curso para saber a ciencia cierta lo que ocurrió, o de lo contrario el caso estará condenado al olvido y nadie quiere eso, ¿o sí?



Otra cuota

Y ya que andamos en terrenos del sector educativo, ¿cómo está eso de que la Secretaría de Educación, en donde se supone que manda Higinio González Calderón, cargará a los padres de familia la fotocredencialización del programa Escuela Segura?



Se trata de un documento oficial, expedido en cada plantel educativo para los alumnos de nuevo ingreso e incluye una aplicación electrónica para que los padres de familia puedan hacer cualquier denuncia relacionada con la seguridad escolar, pero en escuelas como la Secundaria General 6 Jesús Perales Galicia, el director Mauro Siller Elizalde envió un oficio a los jefes de familia, en donde les recuerda el pago equivalente a 150 pesos. A lo mejor no es mucho, pero ni que todos tuvieran los sueldos que se manejan en la Sedu.



Da resultados

Por algo el modelo de seguridad pública en Coahuila sirve de ejemplo en otras partes del país, nos aseguran. Salieron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe), por parte del Inegi, y la entidad aparece como la cuarta con mejor percepción de seguridad.



El resultado no es menor si se considera que los estados vecinos están incendiados por la violencia y eso lo perciben quienes ahí viven. En Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros.



En el caso de Coahuila, la percepción es de 51.7% y está por encima de la media nacional. Así es que si por estos días se encuentra con el titular de la SSP, José Luis Pliego Corona, y lo ve contento, ya conoce el motivo.



Ni a cuál irle

A propósito del estudio elaborado por el Inegi, en materia de violencia no hay a cuál partido irle. En el territorio con mayor percepción de inseguridad pública del país hay gobernantes de todos los colores y, según los enterados, este fenómeno elimina la teoría de que las transiciones o la permanencia política son garantía de resultados contra la delincuencia.



En terrenos donde la Cuarta Transformación no tiene competencia, como Tabasco, Ciudad de México y Veracruz, nueve de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros prácticamente en cualquier momento y sin importar el lugar en que se encuentren. Pero en Guanajuato, principal bastión del PAN, la situación no es distinta. Lo mismo ocurre en Morelos, en donde tienen por gobernador al futbolista Cuauhtémoc Blanco y en el Estado de México, con el PRI.