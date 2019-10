25 Octubre 2019 04:10:00

Negro panorama

La expectativa del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos frente al Presupuesto de Egresos Federal para el próximo año no es buena. Los focos de alarma están encendidos ante la desaparición de programas elementales como el Seguro Popular y la cancelación de proyectos en el Ramo 23, de donde los gobiernos locales se sostienen para obras básicas como pavimentación y alumbrado público.



El que alzó la voz fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Le dijo a la cuarta transformación que Coahuila no le pide nada más allá de lo que le corresponde y basta voltear a los números en seguridad pública, educación y generación de empleos para corroborar que la tarea está hecha. El problema es que allá no tienen intención de mirar a los estados.



No supo defender

No fue un buen día para la diputada federal Miroslava Sánchez Galván. La originaria de Torreón subió a la tribuna de la Cámara baja para defender el punto de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el incremento de impuestos para el siguiente año y la reducción en participaciones a estados y municipios.



Sus compañeros le preguntaron si tenía idea de los impuestos que se recaudan en municipios como Torreón y, como no supo, se aventó una matraca cantinflesca que terminó en risas y abucheos del resto de los legisladores. ‘¡Ya siéntese, señora!’, le gritaron desde el fondo del salón.



Se tambalea

Mientras Alfonso Durazo Montaño se tambalea en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, hay quienes candidatearon al paisano Ricardo Mejía Berdeja como su posible relevo, por lo menos en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador definiría el nombre de quien entraría al quite de manera permanente.



Mejía Berdeja, quien es originario de Torreón, se ha movido bien en la 4T, primero como secretario particular de Durazo y ahora como subsecretario de Seguridad Pública.



Palomita a Coahuila

Por cierto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tendrían qué ir muy lejos para pedir referencias sobre Coahuila. Este jueves estuvo en Torreón el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien le puso palomita al estado. Al funcionario federal le llamaron la atención tres temas: los resultados en el sector educativo, combate a la inseguridad y que en la tabla nacional se encuentra como una de las entidades con mayor crecimiento económico.



Moctezuma estuvo en Coahuila para inaugurar el Cuarto Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento (Conies). El trato entre él y el Gobernador fue cálido, de amistad. Riquelme tiene relación cercana con los funcionarios federales y finalmente eso se deberá traducir en beneficios para el estado.



No haya cómo

Quienes ya no ven la manera de frenar a Manolo Jiménez son Jesús de León Tello y su camarilla. Por más intentonas para subir al Alcalde de Saltillo al ring, ninguna les ha funcionado. Por el contrario, nos aseguran que cada vez muestran más desesperación y hasta temor por el avance del Edil.



Por lo pronto, los enterados ven al Alcalde de la capital del estado en lo suyo, concentrado en la chamba y sin voltear ni para atrás ni para abajo. Es la diferencia entre la nueva manera de hacer política, que se basa en resultados y trabajo, y la antigua y obsoleta, en este caso representada por el PAN, en donde la única herramienta es la grilla barata.



En Polonia

Quien viajó a Varsovia para recibir el premio polaco de derechos humanos Sergio Vieira de Mello, fue la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez Bustos. Se trata de uno de los reconocimientos más importantes en la escala global para organismos y activistas.



Por acá replicó el premio el obispo Raúl Vera López, para quien lo mejor del premio es que en el extranjero tienen a la mano un diagnóstico claro y actual sobre la situación de los derechos humanos, la impunidad y falta de justicia en temas como la desaparición de personas.



Por cierto, Blanca Martínez y Raúl Vera son originarios de Guanajuato y coahuilenses por adopción, y los dos cuentan con premios internacionales, la primera, el de Polonia, y el segundo, el noruego Rafto, el cual es equivalente al Nobel.



Muy activa

A la que no se le ve ni el polvo por estos días es a la diputada Azucena Ramos Ramos. Este jueves encabezó una brigada comunitaria a la que asistieron más de 500 personas y después se concentró en el Palacio de Coss para cumplir con reuniones y abonar a la agenda legislativa.



Por si fuera poco, está en puerta la elección interna del Partido Revolucionario Institucional. El 10 de noviembre se renovará el Comité Directivo Estatal y como en Coahuila presumen a Saltillo como el municipio más priista del país, la responsabilidad aumenta para la legisladora, pues además está al frente del partido en esta capital.