15 Noviembre 2019 04:05:00

No conviertas el Buen Fin en una pesadilla

Desde el primer minuto del día de hoy inicio el programa del Buen Fin 2019, dando el banderazo desde el día de ayer el gobierno de AMLO, al inicio de su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional dándole un espacio a este tema a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez y José Manuel López Campo como presidente de la CONCANACO SERVYTUR.Un tema inevitable puesto que el bombardeo masivo de marketing desde el tradicional anuncio publicitario en los medios escritos, televisión y radio, así como el nuevo concepto de los centros de llamadas automáticas, mejor conocidos como “call center”, mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales. Por cierto, ni se desgaste en cuestionarse el cómo adquirieron sus datos personales porque en nuestro país el tráfico de información es muy lucrativo.Una fecha muy esperada para toda la cadena productiva y comercio para tener un respiro ante la deficiente estrategia de impulso económico por parte del gobierno federal al que le interesa más que sea una realidad por la estimación para este Buen Fin 2019 en donde se espera ventas por encima de los 100 mil millones de pesos. Recordemos que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace seis meses atrás informó que el comportamiento del consumo privado en nuestro país tuvo su comportamiento más bajo desde la crisis del 2009.Pero no hay mejor mérito que saber reconocer que este programa nació desde el sexenio calderonista con el apoyo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el sector empresarial.Una fecha estratégica en la que se aprovecha el puente de descanso laboral del mes de noviembre con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana y en donde no solamente los comerciantes mexicanos tienen proyectado beneficiarse sino también el comercio estadounidense en donde seguramente habrá largas filas de vehículos en las zonas fronterizas, así como el ingreso por la línea peatonal.Pero hay que aclarar que, en los Estados Unidos, no se maneja el Buen Fin, sino la estrategia de ellos para atraer consumo mexicano es la preventa de los descuentos del “Viernes Negro”, o Black Friday 2019; que se hace cada año posterior a la celebración de “Acción de Gracias”.Y sin quitarle méritos al programa mexicano Buen Fin, hay que saber reconocer los verdaderos descuentos del comercio estadounidense; ya que al menos en nuestro país y aunque ya todos saben que durante esta promoción que durará del 15 de noviembre, hasta el último minuto del lunes 18 de noviembre no existe una rebaja en sus productos o servicios ofertados en México, la gente solamente aprovecha que las instituciones bancarias ofrecen plazos para pagar y sin intereses desde los 12 meses hasta los 48.Así que no esta demás el seguir los consejos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; en proyectar antes sus gastos, aunque sean muy atractivos los premios que ofrecen las tarjetas de crédito, ya sea en puntos, millas, o premios.Seguramente todavía hay consumidores que están pagando sus deudas del Buen Fin del año anterior y que mejor no comprometer sus finanzas para evitar esas latosas y molestas llamadas para cobrar o bien el cobro de “dizque” bufete de abogados en donde sus visitas o maneras para cobrar son poco profesionales, así que ya lo sabe. No convierta de un Buen Fin 2019 a una pesadilla que le pueda causar molestias conyugales o maritales y mejor planifique antes. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org