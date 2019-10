25 Octubre 2019 04:05:00

No es cosa de la casualidad: MARS y MJS

La vocación es algo que la persona siente en su interior para dedicarse a un trabajo o bien también está la vocación profesional como aquella que se adquiere con estudios o preparación académica para poder ejercer una profesión, e integrarse a la sociedad para ganarse la vida.Para ambas situaciones se pueden resumir en que debe de tener tres características importantes para tener éxito en la vocación como es la dedicación, perseverancia y sobre todo muchas ganas.Sin embargo, existen pocas profesiones en la que se requiere un elemento totalmente de alto riesgo y consciente de arriesgar la vida o la integridad para poder desempeñarlo de manera exitosa.Un ejemplo de ello sería como rescatista o bombero, pero en esta ocasión no hablaremos de ellos sino de una imagen que destaca entre muchos niños y niñas cada vez que se les pregunta, qué te gustaría ser cuando seas grande: policía.En la reciente graduación en la cabecera municipal de Saltillo de cadetes y Cierre de Programas Académicos y Graduación 2019, siendo en esta generación de recién egresados elementos policiacos una recepción de 350 solicitudes de aspirantes de los cuales 260 fueron evaluadas en controles de confianza, obteniendo solamente 88 aspirantes que cumplieron con todas las evaluaciones de las mismas y solamente lograron graduarse 68 elementos entre 43 hombres y 25 mujeres como parte de la igualdad de género que lograron acreditar sus aptitudes.Durante una formación de cinco meses y medio y una formación académica de 980 horas y más de 30 materias con una inversión inicial por encima de los 2 millones de pesos para esta etapa de formación de elementos policiacos.En un evento en el que estuvo presente el Acalde, Manolo Jiménez Salinas; hiso énfasis en haber nombrado a los miembros que formaban el presídium ya que se había hecho en un principio por el presentador del evento explicó que su importancia es porque al tratarse del tema de seguridad es una de las principales peticiones que hace la misma ciudadanía pero es un mensaje que se hace desde la capital de Coahuila de Zaragoza, “aquí trabajamos en equipo y trabajamos coordinados”.Asistieron durante el Cierre de Programas Académicos y Graduación de Cadetes 2019; en representación del Gobernador de Coahuila de Zaragoza, el Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, el Diputado local Jaime Bueno Zertuche, el Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara; en representación de la Sexta Zona Militar, Coronel de Infantería, Roberto Hernán Carranza Solorzano; el Secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona; el Presidente del Consejo de Seguridad Pública Coahuila Sureste, Armando Gutiérrez González; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, el Director de Policía y Tránsito Municipal, Hugo Gutiérrez Rodríguez; la directora de la Academia de Policía Municipal, Martha Alicia Paz Dávila, la Presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rebeca Boone Villarreal, y el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez.Todo lo mencionado anteriormente viene al caso ya que el mensaje para todos los mexicanos es que nada es producto de la casualidad, sino uniendo esfuerzo entre las diferentes instituciones gubernamentales, ciudadanía a través de los diferentes Consejos Ciudadanos, un gobernador como el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís y un alcalde joven como el Ing. Manolo Jiménez Salinas que no se andan midiendo o “pichicateando” recursos para invertir en el tema de seguridad pero sobre todo haciendo la diferencia con el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, es que en Coahuila, sí existe una estructura de seguridad no solamente con inversión y preparación de cadetes, sino también existen acuerdos y convenios con otras entidades federativas alrededor de Coahuila para hacer ese blindaje o cerco de seguridad estatal.Pero la diferencia de la cabecera municipal de Saltillo, es que, dicho por INEGI, ocupamos y seguimos en primer lugar nacional como el municipio más seguro del país, y el segundo lugar con percepción de confiabilidad por parte de la ciudadanía a los elementos policiacos, siendo este uno de los puntos más difíciles de lograr hoy en día. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org