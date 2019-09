18 Septiembre 2019 04:10:00

No permitirá municipio templo en Laguito Mexicano

EL QUE YA RESPONDIÓ, que no habrá permisos para construir nada en el predio contiguo al Laguito Mexicano, es el director de Urbanismo y Obras Públicas, Anselmo Elizondo…



LUEGO DE QUE DESDE hace varios días se ve movimiento de tierra, nivelación e incluso excavaciones para cimentación en el predio que un pastor dice tiene concesionado por Conagua, Chemo Elizondo ha sido claro en señalar que no hay, ni habrá permiso para construir nada en una zona de alto riesgo y que año con año se inunda…



HABRÁ QUE VER SI la terquedad es mayor, pues el concesionario ya había hablado de sus intenciones de instalar ahí un templo religioso y que este funcionara con regularidad, claro siempre y cuando las lluvias y las crecientes que se generan en el río Escondido, que son muchas veces suficientes para echar abajo lo que construya, lo permitan…



III



YA LE PUSIERON FECHA EN el comité de Morena, a la reunión del consejo distrital donde se elegirán los consejeros que asistirán a la asamblea estatal…



SERÁ EL PRÓXIMO 13 de octubre cuando se elijan a cinco hombres y cinco mujeres como consejeros y además de otros representantes del Movimiento de Regeneración Nacional…



DICEN LOS QUE SABEN que en dicha reunión saltarán chispas pues ahora si hay poder por el cual generar una disputa entre los impulsores del partido…



QUIENES RESULTEN ELECTOS como consejeros este próximo 13 de octubre, podrán asistir el 9 de noviembre a Saltillo para participar en los trabajos del Congreso y Consejo Estatal con el objetivo de elegir presidente o presidenta del Consejo Estatal e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal…



YA PARA EL MES DE enero, serán la renovación de los comités municipales que sin duda tendrán mucho que ver en las elecciones para renovar el poder Legislativo…



EN EL CASO DE Piedras Negras aún está por definirse el lugar en donde se desarrollará el consejo distrital, pero sin duda habrá mucha polémica porque ahora si Morena tiene poder para disputarse…



VEREMOS HASTA DONDE LE alcanza al doctor Víctor García para ser referente en estas reuniones, que sin duda serán de llamar la atención…



III



ESTE PRÓXIMO SÁBADO HABRÁ reunión de Consejo Estatal del PRI para que sea determinado el método mediante el cual se elegirá al nuevo dirigente del comité estatal, tras la renuncia de Rigo Fuentes, quien ha dicho que va por la reelección en fórmula con Martha Loera…



YA EN PIEDRAS NEGRAS, Raúl vela ha señalado e indicado a unos 30 consejeros estatales que el sábado en el edificio priísta allá en Saltillo es la reunión, luego de la cual seguramente se emitirá la convocatoria para que tentativamente el 10 de noviembre se realice el proceso…



III



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME estuvo ayer en Sabinas y San Juan de Sabinas en donde dejó en claro todo su apoyo para el sector agropecuario…



DIJO QUE EN COAHUILA se producen cada año una cifra superior a las 400 mil cabezas de ganado bovino y eso representa toda una industria, con una importante derrama económica y generación de empleos…



POR ELLO, RIQUELME SEÑALÓ que es prioritario mantener el Programa de Mejoramiento Genético por lo que en el 2019 se han entregado 317 toros y la cifra se elevará a más de 500 con una próxima entrega…



DESTACÓ QUE COAHUILA LE INVIERTE a la agroindustria prueba de ello con los 146 millones de pesos destinados a programas de los cuales 68 son aportados por el estado y el resto por los propios empresarios del ramo…



ADEMÁS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO, también se apoya con semillas y esto se hace de manera anticipada para que los productores del campo tengan el tiempo perfecto para sus procesos de siembra y cosecha y no esperar a que haya contingencias para actuar…



III



EL QUE YA PREPARA su “war room” es el sheriff del condado de Maverick, para iniciar los trabajos de campaña para reelegirse por un período más al frente de la seguridad del condado…



EL SHERIFF HA TENIDO EXCELENTES resultados en los últimos años y eso le ha valido que la población le reconozca su labor, e incluso ha sentido el recelo de su homologo de la ciudad…



TOM SCHMERBER NO SE confía y por ello es que ya son muchos los colaboradores en su campaña y sin duda el trabajo de promoción será mucho más intenso que en otros procesos, sino, al tiempo…