16 Octubre 2019 04:05:00

No se deben confundir peras con manzanas

“Hay anuncio de inversión cada 15 y/o 20 días estamos anunciando nuevas fuentes de empleo, vienen más; ¡ése es Coahuila!. Mientras otras entidades derivado de la firma que tuvimos hace unos meses del Tratado del Libre Comercio; hubo un freno notorio en la inversión, en algunas entidades; mientras están las elecciones en Estados Unidos; mientras hay pleito, guerra comercial entre China y Estados Unidos, Coahuila sigue avanzando y los invito que sigan así...” palabras del mandatario de Coahuila de Zaragoza, el Gobernador, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís en un evento en la cabecera municipal de Ramos Arizpe de la misma entidad.Dicho mensaje es de una gran importancia para los coahuilenses ya que en pocas palabras se dice mucho sobre la inestabilidad existente con respecto al tema de la huelga sindical de General Motors iniciado en otros lugares y ahora pegando en esta cabecera municipal, en donde el mandatario estatal coahuilense deja muy en claro que quienes laboran ahí no deben de preocuparse debido a que existe fuentes de trabajo para cubrir dicha necesidad en el supuesto caso de un despido o se alargue las inconformidades por parte del sindicato de la compañía General Motors.Al día de hoy Coahuila es considerado una entidad segura en todos sus sentidos, es decir, en cuestión del blindaje del crimen organizado en no permitir el lavado de dinero o mucho menos venir a contaminar nuestros 38 municipios de la entidad.También está blindado el rubro económico y laboral por el cual, ante tanta incertidumbre en nuestro gobierno federal, así como externo del país Coahuila goza de una sólida infraestructura e interés de otras naciones como China en querer hacer negocios, en invertir en nuestra entidad.Y hay que puntualizar bien el problema de la huelga total o parcial que existe en la cabecera municipal de Ramos Arizpe, Coahuila por parte del sindicato de la General Motors a nuestros lectores, ya que se trata de algo muy complejo y a su vez ajeno a nuestro país siendo este último punto el más importante para no generar más incertidumbre de la que ha generado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Todo se puede resumir de manera general sin necesidad de hacer un análisis económico o discusiones políticas de fondo. Sin embargo, no se puede dejar a un lado este último concepto, ya que desde su dura campaña y acciones agresivas implementadas por el presidente Donald Trump, en culpar a otros países en haberle quitado empleos a los mismos estadounidenses ya que muchas compañías poderosas han preferido hacer sus inversiones de maquila en aquellas naciones en donde su costo de producción y mano de obra es mucho más barato que en su propio país.Este mismo problema planteado desde la óptica de Donald Trump, ha tomado como medida para obligar a estas empresas estadounidenses a regresar esas inversiones en otras naciones a los Estados Unidos, con la implementación de alzas en sus aranceles para poder someter a los dueños de estas compañías.El idealismo de Donald Trump, se trata de una utopía que solo se ve en las películas hollywoodenses del año del caldo en donde se demostraba la supremacía de los Estados Unidos, es decir, el mundo giraba alrededor de ellos, pero la verdad es que eso dejó de existir hace muchísimos años atrás.La huelga no inició en México, sino en los Estados Unidos desde el pasado 16 de septiembre del presente año, en donde demandan el aumento de sueldos y prestaciones siendo mucho más económico en México que dentro de los EE.UU., por ejemplo dentro de la industria de producción y manufactura un empleado en nuestro país equivale a $27.64 la hora en un turno completo, mientras en estados unidos son US 18.82 por hora, que aproximadamente equivale en nuestra moneda MX $ 365.11 la hora, considerando el tipo de cambio promedio al día de ayer a 19.40 pesos a la venta.También el sindicato de la General Motors de los Estados Unidos está exigiendo contratos permanentes para trabajadores temporales, y la garantía de mayor producción en las plantas de los Estados Unidos en lugar de las de otros países.Ahora sí que se trata de un problema totalmente ajeno al interior de México, sino de algo que se originó dentro de los Estados Unidos y la utopía de Donald Trump que se va extendiendo en todo su territorio. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org