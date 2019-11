18 Noviembre 2019 03:00:00

Nom omnis moriar, otra aportación del Círculo de Escritores Sabersinfin

Con la publicación en breve de la antología de cuentos Non Omnis Moriar (No moriré del todo), el Círculo de Escritores Sabersinfin (CES), continúa convirtiéndose como uno de los centros independientes y autogestivos más importantes en la creación y promoción de la literatura en México.



Non Omnis Moriar es una antología de cuentos inéditos de trece autores del CES, a saber: Leticia Díaz Gama, Macedonio Vidal Pérez, Olivia Sesma Rascón, Armando Bañuelos Romero, Sarahí Jarquín Ortega, Celia Tobón Cuautli, Lilia R. Corcoran, Alicia Flores, José del Rosario Sánchez Franco, Nicholas Gutiérrez Pulido, Julia Salinas, Moisés Gómez Maldonado y Joel Samperio Tepale.



No moriré del todo está conformada por historias breves cuyo punto en común es la muerte.



Para la conformación de esta antología los autores participantes se documentaron y dialogaron durante varios meses, además de que han compartido entre sí el fruto de su pluma antes de que éstos salgan a la luz.



Sin protagonismos y sin las desavenencias que son tan comunes en las reuniones de artistas, los autores priorizaron el acto creativo cuyo corpus se ve variado, pero sólido, reflejando fielmente lo que sucede en una sociedad como la nuestra de la segunda década del siglo XXI.



Es tal el talento de los participantes que recubre especial deferencia el gesto de que me hayan invitado a escribir el prólogo de Non Omnis Moriar.



A la espera de las distintas presentaciones que se harán de esta antología y como un adelanto de lo que viene en sus páginas, te comparto las breves líneas que escribí a manera de preámbulo:



“Escribir sobre la muerte es hacerlo sobre los resquicios de la vida, sobre los distintos laberintos en que nos coloca la existencia y, por supuesto, el futuro incierto del más allá estando aquí.



“Los literatos del Círculo de Escritores Sabersinfin participantes en Non Omnis Moriar (No moriré del todo) toman de pretexto la muerte para desfragmentarse, regocijarse, pulverizarse y reconstruirse una y otra vez en las narraciones breves que ineludiblemente nos remontan a los puentes que comunican los hechos reales de los ficticios.



“Sabedores de que cada palabra, cada signo, cada imagen evocada genera un efecto en la mente y en el cuerpo de los lectores, los dardos provocadores de los autores van directo al punto neurálgico que detona todo tipo de sentimientos, de emociones, de reflexiones e intuiciones.



“Por la forma en que presentan su obra, se ve la pericia acumulada de los talentosos participantes, inmediatamente se percibe que tienen mucho que contarle al mundo y que el mundo tiene mucho que aprender de ellos.



“No es para menos, todos tienen por común vivir el día con día en un territorio flagelado por la violencia, por la descomposición social, por los fenómenos de la naturaleza, pero también por la arraigada fraternidad íntima que une a los seres indomables.



“En efecto, en Non Omnis Moriar, subyace la profunda convicción de los creativos, de que la muerte no acaba con nuestra obra y que la simiente artística es un claro desafío al engañoso principio y fin de lo fatuo.



“El lector puede estar seguro que leyendo y pensando sobre la muerte abrevará innegablemente descargas vida.



“Los autores lo consiguieron”.



Ojalá que tú que me lees seas uno de los afortunados que tengan en sus manos Non Omnis Moriar, pues además del innegable valor literario de su contenido, vale la pena apoyar el esfuerzo independiente y autogestivo que está realizando este colectivo desde Puebla para el mundo.



Enhorabuena por los autores de esta interesante antología.



Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.



Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. Dirige Sabersinfin.com