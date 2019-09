26 Septiembre 2019 04:10:00

Nubarrones de tormenta en Fujikura

DONDE SE VIENEN NUBARRONES es en la empresa Fujikura, que en Coahuila tiene actualmente unos 7 mil puestos de trabajo…



Y ES QUE HACE APENAS unos días llegó la guillotina para despedir a unos 60 mandos medios y altos, entre gerentes y directivos, quienes solamente fueron citados para darles las gracias y su finiquito…



YA INVESTIGAMOS QUE ES lo que sucede y las cosas parece que no andan del todo bien o en el tema fiscal y arancelario los números no cuadran y el SAT y Aduanas ya les encontró situaciones que deberán explicar y corregir…



SI SE TRATA DE UN ERROR arancelario la situación deberá de corregirse, pero si la mercancía que declaraban es distinta a la que realmente producían y exportaban, entonces la cosa está más que complicada…



VEREMOS QUE DICE la presidenta del Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación, que por cierto es directiva de esta empresa, Blanca Tavares, pues la cosa está complicada, muy complicada y los problemas comenzarán a acumularse…



TAN ASÍ ESTA EL asunto que quien llegó para hacerse cargo como contralor general apenas vio la situación y prefirió poner distancia de por medio y presentó su renuncia, según comentan los que aún permanecen en cargos directivos…



VEREMOS Y DIREMOS PUES, porque repetimos, es una empresa de siete mil trabajadores…



III



MACRO INCENDIO FUE EL QUE se registró en Nava gracias a la irresponsabilidad de la empresa recicladora de Torreón propiedad de José Antonio Robles Olalaray, anteriormente denominada MATRESA, la cual por años ha manejado de forma muy peligrosa decenas de toneladas de materiales reciclados que quedan en desuso de su proveeduría a una empresa cervecera…



SE ADVIRTIÓ EN VARIAS OCASIONES pero ninguna autoridad hizo caso, o se dejó llevar por el canto de las sirenas o la corrupción, porque todos los vecinos denunciaron y reclamaron por meses el tiradero de cartón y madera en tarimas que la empresa mantenía en un terreno en la zona de la delegación V Carranza cerca de Las Quintas en la antigua forrajera que ahí operó….



AYER POR LA MADRUGADA POR alguna falla o de manera intencional inició un incendio y consumió decenas de toneladas en un área de cuatro hectáreas, columnas de humo se observaron de todas partes de la ciudad y las llamaradas alcanzaron más de 20 metros por lo que los vecinos comenzaron a intentar sofocar o prevenir que el fuego no llegara a sus casas…



MÁS DE 4 HORAS Y 30 BOMBEROS y elementos de Protección Civil fueron necesarios para controlar el incendio y ahora si habrán de actuar las autoridades para que se sancione, se revise y se clausure a esta irresponsable empresa…



III



DONDE EL PRÓXIMO MES COMENZARÁN ya con las cirugías metabólicas, estas para ayudar a personas con problemas de obesidad excesiva, es en la Secretaría de Salud de Coahuila…



EL GOBIERNO ESTATAL A través de la Secretaría de Salud llevará a cabo las primeras operaciones metabólicas en Piedras Negras, este 9 y 10 de Octubre…



PARA ESTE FIN ESTUVIERON en Piedras Negras esta semana especialistas que envió el titular de Salud Roberto Bernal, con el fin de evaluar a candidatos que se inscribieron y en fecha próxima se darán a conocer el número total de personas beneficiadas, las cuales podrían ser hasta 15 cirugías…



UNA CIRUGÍA DE ESTAS puede alcanzar un costo de entre 150 y 200 mil pesos, así es que será sin duda de mucha ayuda para los nigropetenses…



III



QUIEN ANDUVO POR RAMOS ARIZPE en la extensión de la Aduana de Piedras Negras y las plantas armadoras de allá del sureste fue el administrador de la Aduana, José Luis Peña, acompañado de Paul del Rincón su homólogo de Eagle Pass visitaron las plantas automotrices y vieron la importancia de todo el comercio exterior que se genera desde ahí y que se opera por la Aduana fronteriza de nuestra ciudad…



SIN DUDA QUE PEÑA ha buscado nuevos aliados y trabajar mejor en esta frontera de manera constante y por ello es que también antes de que termine esta semana se reunirá acá en Piedras Negras con todos los involucrados para explicarles y exponerles el nuevo sistema aduanero que se pretende implementar denominado PITA…



CON ESTE PROYECTO DE integración Tecnológica Aduanera se pretende automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país…



SE MODERNIZARAN 60 puntos de revisión que conjunta más del 99 por ciento de la operación aduanera de mercancía comercial así como el control en 52 cruces fronterizos…