24 Septiembre 2019 04:07:00

Nueve premios Nobel a Trump

Según Donald Trump, se merece el Premio Nobel por muchas cosas, pero dice que nunca se lo darán porque no los entregan de manera justa. Si pudiera poner emojis en esta columna, sin duda estarías viendo cientos de caritas llorando de la risa.



¿Por qué supondrá este animal que merece el Premio Nobel o tan siquiera el Premio al Mejor Marrano del Año? No lo sé, como tampoco sé por qué votaron por él los gringos. Pero, bueno, tratemos de ser buenos vecinos y ayudemos a Donald Trump a ganar su anhelado premio. Van mis propuestas y espero que me mandes las tuyas:



1.- Nobel de Medicina: Este debería ser el primer premio que reciba Donald, pues ha demostrado algo que la ciencia médica consideraba imposible: que un hombre pudiera sobrevivir sin cerebro. Y Trump hasta ganó las elecciones sin tener uno.



2.- Nobel de Física: por haber demostrado que sí se puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, ya que de manera simultánea Trump está loco y está pendejo.



3.- Nobel de Economía: tal vez haya polémica, pero la realidad es que también merece este premio pues con sus absurdas políticas está logrando que la economía de su país se reactive. Sí, desde que asumió la Presidencia se han disparado las ventas de calmantes, pastillas para dormir, antidepresivos, armas, whisky y mariguana. Por algo será.



4.- Otro Nobel de Economía: este sería porque gracias a sus políticas migratorias está floreciendo la economía, ¡pero de Centroamérica! Y es que con tal de frenar la llegada de migrantes para que no se enoje Estados Unidos, México está invirtiendo millones y millones en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.



5.- Nobel de Química: por su increíble logro de convertir en polvo el prestigio de la Casa Blanca.



6.- Nobel de la Paz: creo que nos estamos tardando en dárselo, pues desde que supimos que iba a tener el control de las armas nucleares, estamos con el Jesús en la boca por el miedo de que un día amanezca de malas y en lugar de ponerse a tuitear, se ponga a lanzar bombas atómicas. El hecho de que hasta ahora no haya hecho ninguna burrada de neutrones, es digno de que le demos un premio. Como a los bebés cuando aprenden a comerse la sopa sin ponérsela de mascarilla.



7.- Nobel de Literatura: no entiendo cómo no existe un libro con toooda la colección de tuitazos de Donnie Le Trompie. Seguramente sería más largo que El Quijote, más absurdo que un discurso de Vicente Fox y más divertido que todos los programas del Chavo del Ocho.



8.- Nobel de Arquitectura: ya sé que no existe, pero deberían inventarlo sólo para dárselo a Trump, por su fantástico diseño de un muro que no existe pero que presume todos los días, en todos sus discursos y que, además, México lo va a pagar.



9.- Óscar al Mejor Actor: ok, ya sé que esto no es un Nobel, pero igualmente es un premio de mucho prestigio que también se merece el querido Donald. Y es que Trump lleva mucho actuando que es un ser humano, sin que hasta ahora nadie se haya dado cuenta de que, en realidad, se trata de un dibujo salido de Los Simpson. ¡Aplausos para el señor!





SE MORDIÓ LA LENGUA



A veces no entiendo al amado líder cabecita de tampón, digo, de algodón. Ayer su Gobierno estuvo presumiendo su apoyo a las iniciativas mundiales en contra del cambio climático y en favor del medio ambiente. ¿Y si en lugar de mandar tuits mejor cancelan la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya? Digo, creo que eso lo agradecería más la naturaleza.



¡Nos vemos el jueves!