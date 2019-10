02 Octubre 2019 04:10:00

Otra vez la urna

Hay interés de consejeros del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova Vianello, para echar mano de la urna electrónica y aplicar el sistema de voto digital como programa piloto en las elecciones estatales del próximo año en Coahuila, en donde, como se sabe, se elegirán 25 diputados locales, e Hidalgo, con el cambio de sus 84 ayuntamientos.



La duda es sobre la forma en que el programa se pondría en marcha en Coahuila. No hace mucho, el Instituto Electoral local hizo el intento por incluirlo en la reciente reforma al Código Electoral, pero los diputados terminaron por ignorarlo.



¿Será que al INE le alcance el tiempo y la capacidad de negociación para convencer a quienes haya necesidad de convencer sobre las bondades del voto electrónico? Veremos.





Fin de la telenovela



Que Mauricio Díaz García solo amagó con impugnar el proceso para seleccionar al nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana, aseguran en el Tribunal de Justicia Administrativa. Resulta que el exaspirante, si bien se inconformó luego de que la Comisión de Selección lo dejó fuera por no cumplir el requisito de no tener antecedentes electorales (en 2017 representó la candidatura independiente de Javier Guerrero, entonces aspirante a gobernador), pero no lo hizo con muchas ganas, pues le faltaron requisitos básicos para hacer efectiva la denuncia.



Con esto, la telenovela está por terminar y el último capítulo lo veremos el viernes, cuando Miguel Crespo Alvarado rinda protesta y empiece a correr su periodo de cinco años en el cargo.





Muy atareados



Por cierto, en el Sistema Estatal Anticorrupción andan muy atareados con los preparativos de los eventos de este viernes. Está la incorporación formal de Miguel Crespo al Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila, pero antes Ana Yuri Solís Gaona presentará el informe correspondiente a su último año como consejera y también como presidenta del organismo ciudadano. Será un evento bastante extendido, pues de seguro tiene muchas cosas que decir sobre lo hecho en materia de combate a la corrupción.



Y para cerrar el círculo, está también el nombramiento de María Lourdes de Koster López, como presidenta del CPC para el periodo 2019-2020. ¡Uff! ¡Cuánto trabajo! A ver si no terminan muy agotados.





Cercanía



Muy apapachados los notarios públicos por el Gobierno del Estado. Además de alistar los últimos días del programa Mes del Testamento, el lunes el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Gustavo Adolfo González, firmaron el convenio para mantenerse coordinados con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana

en Coahuila (Certturc).



La idea es que los fedatarios echen la mano a los ciudadanos de escasos recursos que requieran de sus servicios. A cambio, está el compromiso de la Administración para darle celeridad a los trámites que requieran en el Registro Público de la Propiedad.



El Gobernador explicó el motivo de la cercanía de su Gobierno con los notarios: los trámites notariales son la segunda fuente de ingresos directos de la Administración. Amor, con amor se paga, dice el clásico.





Que siempre sí



Que siempre sí se hará efectiva la renuncia de la abogada Miriam Cárdenas Cantú como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En círculos de litigantes corre, y con fuerza, el rumor de que será a mediados de octubre cuando la exdiputada federal presentará la solicitud –de trámite, por supuesto– para dejar la magistratura que ocupa desde 2015.



La idea de la saltillense, nos aseguran, es dedicarse al 100% a la familia y actividades personales, sin dejar de lado, por supuesto, la posibilidad de buscar una nueva tarea pública. Finalmente, Cárdenas Cantú tiene arraigo en la comunidad saltillense y experiencia como legisladora.





Cumplió con la tarea



El que levantó buenas expectativas durante su reciente gira por Coahuila fue Javier Guerrero García. Hace una semana, el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo al frente de la avanzada en la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo por Matamoros, en la Comarca Lagunera, primero, y San Buenaventura, en la Región Centro después.



El sampetrino tuvo el encargo del director general del IMSS, el chiapaneco Zoé Robledo, para que, durante su estancia en Coahuila, el tabasqueño tuviera a la mano la información necesaria sobre la situación de las clínicas rurales del Instituto y, como era de esperarse, cumplió a cabalidad con el encargo.





Gabinete acerero



Fueron varios los integrantes del Gabinete estatal que se vistieron de Acereros y se dejaron ir al horno más grande de México para apoyar a la Furia Azul en el sexto juego de la Serie del Rey. Uno de los que más porras echó al equipo coahuilense, nos aseguran, fue el secretario de Salud, Roberto Bernal. Y eso que es lagunero.