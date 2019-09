24 Septiembre 2019 04:10:00

Pagan hoy 30 mdp de ahorros a Profes

SIN DECIR DE DóNDE, NI cómo le hicieron, ayer el sindicato de maestros correspondiente a la sección V de la SNTE informó que ya se inició la entrega de los más de 30 millones de pesos que por un mal llamado “error de dedo” no se les pagaron en agosto, como debería ser, a los 22 mil maestros por su fondo de ahorro…



JOSé LUIS PONCE GRIMALDO luego de que los maestros le reclamaron, le lanzaron acusaciones y protestas y hasta lo encararon para tomar las oficinas del sindicato, por fin pudo responderles a los profes con los cheques en la mano…



PERO LA COSA NO PARA ahí, habrá que dar una explicación de por qué no se entregaron los recursos de forma íntegra en agosto y por qué hasta que reclamaron los profes y lo hicieron de forma continua fue que reaccionó el sindicato…



EN PIEDRAS NEGRAS HOY iniciará la entrega de los cheques, al igual que en otras ciudades, lo que es un buen punto para muchos maestros que se desanimaron cuando vieron su cheque recortado el mes pasado al recibir sus ahorros…



NO SE TRATA DE QUE si se cumplió, porque era su obligación, sino de qué fue lo que sucedió y por qué pensó el dirigente sindical que los maestros no reclamarían…



III



AYER SE ANUNCIó OFICIALMENTE la firma del contrato para la instalación de una tienda Supercenter de Walmart en el edificio de Plaza Fiesta en la colonia Las Fuentes, proyecto que tenía casi cuatro años en pláticas, en diálogo y que ahora se concretará ya para iniciar las obras de construcción y remodelación acorde a los estándares de la internacional cadena de tiendas…



SERá UNA INVERSIóN DE 500 millones de pesos, con mil 500 empleos directos y que deberá estar lista para su apertura en julio del próximo año, dentro de unos 10 meses para competir con las cadenas de tiendas locales y regionales que ya operan en Piedras Negras…



LA TIENDA LE DARá UN nuevo impulso al comercio en esta zona, que aunque no había dejado de estar activo, sí se redujo por la falta de una tienda ancla en ese sector que ahora será este Supercenter…



PIEDRAS NEGRAS CRECE A BUEN ritmo y con ello también esta nueva inversión le dará auge a la región, pues son más de mil empleos directos y otros tanto indirectos que generarán una competencia por los mejores empleados y con ello una mejora en sueldo sin duda…



III



LA DEPENDENCIA QUE TIENE EN el abandono a Piedras Negras es Conagua, pues luego de que se fue a Monterrey para desde allá manejar la delegación Coahuila y la delegación regia, los trámites que se deben realizar ante esa dependencia son cada vez más complicados y sus oficinas se encuentran las alejadas…



PERO NO SOLO ESO, sino que también la aplicación de presupuestos que desde hace tiempo están obligados para aplicarse en la limpieza de ríos y arroyos como El Soldado, Escondido y otros, simplemente no se ve para cuándo se puedan aplicar….



INClUSO FUNCIONARIOS COMO Juan Morales de la Tijera, de Imagen Urbana y Ecología o Anselmo Elizondo de Urbanismo y Obras Públicas han reclamado la falta de interés de la Conagua para acordarse de los pendientes que tienen en Piedras Negras…



CUESTIóN DE VER CóMO está el río Escondido prácticamente cubierto de carrizales en el cauce de Villa de Fuente, desde el Laguito Mexicano hasta el bulevar Aeropuerto o Carranza…



OJALá QUE PRONTO haya una reacción de la Conagua y recuerde que Coahuila es también hacia el norte del estado, donde se requiere aplicar los recursos que el Fonden destinó para esta tarea de limpieza de arroyos, los cuales hace una década están abandonados…



III



DONDE YA COMENZARON CON la cosecha de la nuez es en los Cinco Manantiales, principalmente en Allende, municipio gobernado por Antero Alvarado, uno de los principales productores de este fruto en Coahuila y de reconocimiento nacional…



ANTE EL TEMA DE LA cosecha de la nuez, las autoridades han sido más estrictas tanto en lo que se refiere a prevenir el robo de la misma, como a evitar accidentes durante la cosecha, pues han ocurrido algunos fatales en años anteriores por niños o adultos que se suben sin tener la pericia, sin arneses de seguridad y que al caer sufren lesiones graves o hasta fatales…



POR LO PRONTO HABRá bonanza en Cinco Manantiales con la cosecha de la nuez, que según se prevé será un año de buen precio para las miles de toneladas que en esta región se recolectan…