10 Noviembre 2019 04:06:00

Paridad de género en Coahuila

Por: Gerardo Blanco



El domingo pasado, a vuelapluma, abordamos el tema de los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de las candidaturas que participarán en la elección de diputaciones, así como en la integración del Congreso del Estado, aprobados por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). En pocas palabras, las reglas para que el Poder Legislativo local se integre por el mismo número de mujeres y de hombres.



Entre sus disposiciones más controvertidas se encuentra el Artículo 17, que establece lo siguiente: “Tratándose de las candidaturas por el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán presentar un listado único de fórmulas de candidato propietario y suplente del mismo género, iniciando con el género femenino, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre un formula de género distinta; hasta completar el número de diputados y diputadas”.



Lo que nos interesa, en esencia, radica en la obligación que se les impone a los partidos políticos para que las listas de candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional (popularmente conocidas como pluris) sean encabezadas por mujeres. Esta medida, entre otras, se ha venido aplicando en diversas entidades federativas con el fin de garantizar que las mujeres accedan y ejerzan en igualdad de circunstancias los cargos de elección popular.



Esto presupone, en el caso concreto, que la primera asignación que le corresponda a cada partido político será para una mujer. Precisamente esa es su finalidad, privilegiar el acceso del género femenino a los cargos públicos, ya que, históricamente, en el terreno político –y en mucho otros– se encuentra en un plano de desventaja frente al género masculino.



Hay que recordar que en el proceso electoral 2020 participarán 11 partidos políticos –siete nacionales y cuatro locales– y solo se aginarán nueve diputaciones por el principio de representación proporcional. Mucho dependerá de los votos que obtenga cada uno de los partidos para saber, en primer término, cuántos de estos tendrán derecho a acceder a la asignación de diputaciones por este principio –se debe alcanzar cuando menos el 3% de la votación válida emitida, sin embargo, ese presupuesto no le garantiza per se alguna diputación, toda vez que el congreso deberá quedar equilibrado de conformidad con los principios de sub y sobre representación que establece el Artículo 116 de la Constitución Federal– y, en segundo término, cuántas diputaciones se le asignarían a cada uno y a qué género corresponderán. Por lógica, sabemos, se pueden presentar un sinnúmero de escenarios.



Sin embargo, esta regla generó la inconformidad de algunas fuerzas políticas como fue el caso del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), que no dudaron en impugnar dicha disposición ante los tribunales electorales, bajo el argumento de que, desde su perspectiva, esa medida no es necesaria en nuestro estado, toda vez que el congreso coahuilense, desde legislaturas anteriores, se ha conformado de manera paritaria. (La legislatura anterior se conformó por 12 mujeres y 13 hombres, mientras que la actual se integra por 14 mujeres y 11 hombres. Es decir, efectivamente, en la legislatura 60 existió paridad y la legislatura 61 se encuentra legalmente sobre representada por el género femenino).



La realidad, aunque no lo admitan, es que la regla no gustó porque desarticula los pactos adoptados por las cúpulas partidistas, toda vez que, como ya lo habíamos comentado, estos acuerdan su primera diputación de la lista para perfiles masculinos.



Por cierto, en los próximos días, el IEC estará por aprobar a las y los integrantes de los 16 comités distritales electorales –órganos que coadyuban con la organización electoral en las demarcaciones territoriales del estado, los cuales están compuestos por cinco ciudadanos y ciudadanos– por lo que esperamos que también cumplan cabalmente con el principio de paridad. Lamentablemente, por lo visto en el proyecto previamente circulado a los institutos políticos, no será así. Ya veremos.