23 Octubre 2019 04:10:00

Permisos eternos a maestros

DONDE ESTALLARá DE NUEVO la bomba es en el SNTE en Piedras Negras ya que resulta que los padres de familia de la escuela Ignacio Zaragoza han comenzado a pedir cuentas a las autoridades educativas porque los alumnos simplemente están a la deriva…



RESULTA QUE LOS PADRES de familia de uno de estos grados han reclamado porque tienen años sin maestro, les envían a uno que cubre interinatos pero lo cambian de forma constante y al preguntar por la titular resulta que esta ha gozado por años de distintos tipos de beneficios exclusivos gracias a ser familiar directo del líder sindical de la Sección 5, Arturo Lozano Legaspi…



A DECIR DE LOS PADRES, por las respuestas de los directivos y de los supervisores, la maestra un año estuvo con beca comisión, otra un año por incapacidad y el año siguiente se la ha pasado con permisos renovados cada 15 días y al final de cuentas los alumnos en el olvido…



YA ENTENDEMOS LOS BENEFICIOS de darle para atrás a la Reforma Educativa, pues así el Sindicato hará lo que le venga en gana con la educación y los directivos, como Arón Rodríguez de Lara no podrán hacer nada por solucionar los problemas…



NO DUDEN QUE HOY QUE estará en Piedras Negras el secretario de Educación Higinio González, los padres de familia lo busquen para denunciar los excesos del dirigente sindical y su familia y entonces si que alguien ponga solución a los beneficios familiares que afectan a los estudiantes…



III

QUIENES DE NUEVA CUENTA alzaron la voz fueron los criadores de aves de combate de la zona norte de Coahuila…



LOS GALLEROS PIDIERON AL CONGRESO y al gobernador Miguel Riquelme que ya les levante las prohibiciones para realizar peleas de gallos en Guerrero y todo el norte de Coahuila, pues dejaron en claro que ellos no son delincuentes, ni causan destrozos, y que en ninguno de sus eventos en el pasado hubo violencia ni situaciones de riesgo…



DEJARON EN CLARO QUE les urge una solución y abrir los permisos porque están en crisis por la falta de actividad, que una cadena productiva eficiente y que genera bienestar ha sido rota y que urge pues que les den permiso para realizar sus eventos…



ES TIEMPO DE QUE los escuchen, pero también que los alcaldes como Matilde Estrada, Sergio Velázquez Vázquez., Antero Alvarado y Xavo de Hoyos se comprometan en materia de seguridad, sino de poco servirá darles oportunidad si muy rápido las cosas se salen de control…



TAMBIéN ESTÁ CLARO QUE no se permitirá que el negocio lo controlen exalcaldes que pretenden hacer de este su zona de operación incluso para manejar temas de préstamos tipo agiotistas y que luego terminen los propietarios rurales en la calle por las apuestas…



III

EL TEMA DE LOS ABUSOS sexuales en Piedras Negras deberá de ser analizado por las dependencias que puedan estar involucradas en este fenómeno…



TANTO LA SECRETARíA DE SALUD como la Fiscalía del Estado, representados en esta región por Hermilo Rodríguez y Víctor Rodríguez Lozano, deberán de analizar el tema de los abusos sexuales que se incrementan de forma alarmante en la región…



POCO INTERéS REFLEJAN EN el asunto, pero la estadística señala otra cosa y no se ven estrategias que reflejen una intención de salirle al paso a esos problemas…



EL QUE UNA MUJER SEA atacada en su vivienda, lo mismo en un sector popular como Acoros que en la zona residencial Tecnológico habla de que el problema no es de una zona exclusiva o sector, sino general en las distintas áreas de la ciudad…



LA PREVENCIóN SE DEBE DE aplicar, pero también las estrategias para ver qué sucede y que entorno genera este tipo de delitos…



OJALá Y QUE EN las reuniones de seguridad semanales no se guarden estadísticas ni la numeralia de los delitos cuando las cosas no convienen, para que la realidad no nos alcance…



III

CERCA DE 70 MIGRANTEs HAN fallecido en la frontera de Coahuila y Texas en lo que va del año. Cifras de los Consulados y de la Fiscalía en sus distintas zonas reflejan que en el año se triplicará el número de migrantes muertos en su intento de cruce sin documentos por esta zona y en donde cada vez lo intentan por regiones más inhóspitas y peligrosas…



AYER MURIó UN NIÑO guatemalteco de cuatro años, tras cinco días de caminar con su abuela y un grupo de connacionales tras terminárseles las provisiones…



HOY EL INSTITUTO NACIONAL de Migración interroga a los migrantes sobrevivientes, seis adultos y dos menores más, para ver qué sucede y por qué ahora usan esas rutas como la carretera 20 Múzquiz Boquillas del Carmen, para intentar cruzar….



EL ASUNTO ES DELICADO, es grave, y habrá que ver también que las campañas del INM se deben intensificar…



NO SOLO SE NECESITA de un militar que frene los migrantes, sino de un delegado o encargado del INM en Coahuila que vea lo que sucede y platee propuestas para que las muertes no aumenten más…